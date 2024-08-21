Дочь умершего по вине медиков пациента взыскала с медучреждений 5 млн тенге

Фото: от читателей

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Алматы. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Нур Алатау в Алматы выступают против прокладки канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского, передает корреспондент агентства.





В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению местных жителей, прокладка является незаконной.





Вчера приехала уже бригада, которая была готова начать проводить работы по укладке канализации по нашей единственной улице, которая у нас проходит и является выходом для нескольких садоводческих товариществ (прежнее название микрорайона Нур Алатау. - Прим. ред.). Они собираются прокладывать эту канализацию путем прокола, подземным, несмотря на то что вдоль улицы, по которой они собираются идти, находятся силовые кабели, водопровод, кабели "Казахтелекома", - сообщил местный житель.





Фото: от читателей





По его словам, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управление городского планирования и урбанистики города Алматы.





Ни рабочего проекта, ни какого-либо проекта согласования ни с АЖК, ни с ГАСКом, ни с какими - либо другими органами предоставлено не было", - отмечает алматинец.





Он сообщил, что в данный момент идет сбор подписей для обращения в прокуратуру, в акимат и АЖК. Сейчас местные жители собрали порядка 140 подписей.





Фото: от читателей





Они даже уже завезли трубы, здесь на северном участке лежат, которые по диаметру, ну, вероятнее всего, будут забиваться. И мы предполагаем, что в будущем эксплуатация данной канализационной трубы будет под большим вопросом. Естественно, она будет разрываться, затапливаться, и это единственная дорога, которая у нас есть. Мы ей пользоваться не сможем. Ни детей в школу отвезти, ни, опять же, экстренным службам проехать к нам", - добавил местный житель.





Дополнено 20.08.2024, 17.56





Жители микрорайона Нур Алатау закончили сбор подписей. Их количество составило 155.





Напомним, в 2010 году стало известно, что в русло реки Большая Алматинка сливается канализация частных домовладений.





Тогда в ходе осмотра русла реки Большая Алматинка председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов сообщил, что жители самовольно организовали стоки от частных домовладений.





Вот видите, канализация стекает прямо в реку. Никто не имеет право выводить канализацию в речку. Это преступление. За это судить надо. Это вода, можно сказать, питьевого назначения", - заявил Елеусизов.





В мае 2017 году в микрорайоне Алатау прорвало построенную канализацию и затопило близлежащие дома.





По неофициальной информации, канализация была проложена частной школы Tamos Education и была протянута по природоохранной территории. Между тем местные жители сообщали о том, что при строительстве канализации рядом с жилыми домами никто с домовладельцами прокладку канализации не согласовывал.





В июне того же года канализацию прорвало в очередной раз. Позже директора частной школы Tamos Education оштрафовали за крупную аварию на канализационных сетях .





В январе 2024 года на улице Утегенова начались раскопки. Работы велись на линии частной канализации, которую установили для частной школы Tamos Education.



