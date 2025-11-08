07.11.2025, 09:53 56451
Назначен председатель Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения
Фото: gov.kz
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова представила коллективу ведомства нового председателя Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения (КРКССЗН) Илью Скуба, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Глава Минтруда обозначила ряд ключевых задач перед новым руководителем: усиление государственного контроля за соблюдением законодательства в области пенсионного и социального обеспечения, дальнейшее повышение качества и доступности специальных социальных услуг, а также обеспечение прозрачности в работе территориальных отделов медико-социальной экспертизы и снижение коррупционных рисков в курируемых сферах.
Скуб Илья Васильевич родился в 1987 году в городе Целинограде. Окончил Академию финансовой полиции.
Трудовую деятельность начал в 2007 году в органах финансовой полиции Астаны, где служил до 2015 года. С 2016 по 2019 год работал руководителем отдела координации деятельности социальных учреждений и специальных социальных услуг управления занятости, труда и социальной защиты города Астаны.
С 2019 по 2025 год занимал должности заместителя руководителя, а затем руководителя управления занятости и социальной защиты города Астаны.
новости по теме
07.11.2025, 12:35 45916
Гравий незаконно добывали в Туркестанской области: уволен сельский аким
Фото: скрин видео
Туркестан. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Туркестанской области выявили факт незаконной добычи полезных ископаемых вдоль реки Курсай.
В ходе рейдового мероприятия с помощью дрона удалось снять, как в районе Сауран возле реки добывают песок и гравий.
В прокуратуре подчеркнули, что незаконная добыча и пользование недрами являются одними из факторов, вызывающих недовольство со стороны населения, и оказывают негативное влияние на общественно-политическую стабильность и окружающую среду.
На основании актов прокурорского надзора незаконно заключенный меморандум расторгнут, допустивший дисциплинарный проступок аким сельского округа Шага представлен к освобождению от занимаемой должности, заместитель акима района и сотрудники полиции привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в ведомстве.
В августе в ВКО задержали незаконных золотодобытчиков, причинивших экологический ущерб на 300 млн тенге.
07.11.2025, 10:38 54216
Токаев провел ряд встреч в Вашингтоне
Вашингтон. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Вашингтон встретился с представителями компаний John Deere, Chevron, а также принял американского сенатора и американских конгрессменов, сообщила пресс-служба Акорды.
На встрече с президентом по странам СНГ и Центральной Азии компании John Deere Чабой Лейко президент назвал партнерство с компанией ярким примером успешной промышленной кооперации, отражающим общую приверженность развитию современного и эффективного сельскохозяйственного производства.
Глава государства поддержал решение John Deere локализовать производство техники для АПК в партнерстве с казахстанским заводом "Агромаш". Это сотрудничество уже дало ощутимые результаты - с момента запуска производства в мае этого года собрано более 290 единиц техники. Ожидается, что до конца года будет выпущено еще 100 единиц.
Касым-Жомарт Токаев также приветствовал подписание в рамках его текущего визита в США Соглашения о стратегическом партнерстве на сумму 2,5 млрд долларов. Документ предусматривает производство не менее 3 тысяч единиц сельхозтехники John Deere в течение 5 лет на мощностях АО "АгромашХолдинг KZ". Кроме того, предполагается создание не менее трех сервисных центров, а также развитие системы обучения персонала.
Кроме того, президент Казахстана принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта. Он дал высокую оценку вклада Chevron в реализацию масштабных проектов по добыче нефти и газа на месторождениях Тенгиз и Карачаганак, а также подтвердил готовность казахстанской стороны к продолжению взаимовыгодного сотрудничества в сферах добычи, переработки и транспортировки сырья.
Касым-Жомарт Токаев также встретился с членами палаты представителей конгресса США Джимми Панеттой, Кэрол Миллер, Биллом Хайзенгой и Сидни Камлагер-Дав.
Президент отметил важную роль конгресса США в укреплении дружественных связей с Казахстаном, выразив признательность парламентариям за их личный вклад в продвижение расширенного стратегического партнерства между двумя странами.
Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, деятельность возглавляемой Джимми Панеттой группы дружбы (кокус) "США - Казахстан" в конгрессе способствует углублению политического диалога, расширению экономической кооперации и связей между народами.
Соединенные Штаты являются одним из крупнейших экономических партнеров нашей страны. США инвестировали более 100 млрд долларов в экономику Казахстана, что составляет 80% всех инвестиций в регион Центральной Азии.
Кроме того, президент проинформировал конгрессменов о комплексной политической и экономической модернизации в РК.
В свою очередь члены конгресса высоко оценили потенциал Казахстана и заявили о готовности поддержать развитие многоплановых двусторонних связей.
Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев пригласил американских парламентариев посетить Казахстан для расширения взаимовыгодного сотрудничества между странами.
Также Касым-Жомарт Токаев принял американского сенатора Стива Дэйнса. В ходе встречи с сенатором от Республиканской партии обсуждался вклад парламентской дипломатии в укрепление казахско-американских отношений.
Глава государства назвал Стива Дэйнса истинным другом нашей страны и выразил ему признательность за официальное заявление конгресса, приуроченное ко Дню Республики Казахстан и отражающее давнее стратегическое партнерство между странами.
Собеседники обменялись мнениями по приоритетным направлениям двусторонней повестки и подтвердили готовность продолжить совместную работу по укреплению стратегического партнерства Казахстана и США во благо народов обеих стран.
В завершение президент сообщил, что принял решение наградить сенатора Стива Дэйнса орденом "Достық" I степени за вклад в укрепление взаимосвязей между Казахстаном и США.
07.11.2025, 09:33 59616
Казахстан намерен присоединиться к Соглашениям Авраама
Фото: Акорда
Вашингтон. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи в Овальном кабинете состоялся совместный телефонный разговор президентов Казахстана, США и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Основной темой беседы стало намерение Республики Казахстан присоединиться к Соглашениям Авраама, сообщила пресс-служба Акорды.
Президент РК подчеркнул, что Дональд Трамп сумел добиться выдающихся результатов, которые многим казались недостижимыми, создав реальные предпосылки для установления прочного мира на Ближнем Востоке.
Присоединяясь к Соглашениям Авраама, Казахстан стремится внести свой вклад в преодоление конфронтации, продвижение диалога и поддержку международного права на основе Устава ООН. Решение Казахстана не затрагивает обязательства нашей страны по двусторонним отношениям ни с одним из государств, являясь естественным продолжением и проявлением многосторонней дипломатии, направленной на содействие миру и безопасности", - отметили в Акорде.
Президент США Дональд Трамп высоко оценил решение президента Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама, отметив, что оно будет побуждать другие страны поддержать данную инициативу.
Это важный шаг вперед в деле построения мостов по всему миру. Сегодня все больше стран готовы принять путь мира и процветания через мои Соглашения Авраама", - заявил Дональд Трамп по итогам телефонного разговора.
Ранее президенты Казахстана и США провели переговоры.
06.11.2025, 13:43 114461
Ряд чиновников Минздрава привлекли к ответственности после госаудита
Аудиторы проверили, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медизделиями
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд должностных лиц Министерства здравоохранения и его подведомственных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности после государственного аудита.
Меры приняты по поручению Высшей аудиторской палаты.
В этом году ВАП проверила, как Минздрав и его организации обеспечивают граждан и больницы лекарствами и медизделиями. На основании выявленных нарушений и недостатков ВАП поручила рассмотреть ответственность должностных лиц", - сообщили в ВАП.
В результате различные дисциплинарные взыскания были наложены на:
- директора департамента лекарственной политики МЗ РК;
- директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности МЗ РК;
- заместителя директора департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК;
- директора Научного центра противоинфекционных препаратов;
- заместителя генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий;
- заместителя председателя правления Национального научного центра развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой.
Также приказом от 3 июля текущего года досрочно прекращены полномочия председателя правления ТОО "СК-Фармация".
Ранее ВАП сообщила о привлечении к ответственности чиновников Минпросвещения и ректоров нескольких вузов.
06.11.2025, 11:38 122421
Предназначенные для строительства детсадов земли запретят передавать в частную собственность в Казахстане
Фото: акимат Астаны
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенаторы сегодня внесли новые поправки в закон по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля и вернули законопроект на доработку в мажилис.
Концептуально депутаты поддержали документ, при этом предложили ряд новых редакций отдельных статей.
Уточнена норма о запрете использования голосовых (вокальных) фонограмм при проведении концертов от 200 и более зрителей. Использование голосовых (вокальных) фонограмм будет допускаться только при создании телевизионного контента и в местах, не приспособленных для проведения концертов. Закреплена обязанность информировать зрителя об использовании голосовой (вокальной) фонограммы и уточнены требования к указанию имени автора при использовании произведений в масс-медиа и на онлайн-платформах", - говорится в сообщении сената.
В целом закон предусматривает:
- запрет на передачу в частную собственность земель, зарезервированных под строительства дошкольных организаций;
- распределение образовательного госзаказа в вузах и колледжах на основе рейтинговой оценки их деятельности;
- возможность отсрочки обязательной отработки для выпускников зарубежных программ магистратуры, аспирантуры, докторантуры и резидентуры;
- освобождение от обязательной отработки выпускников, обучавшихся по госзаказу и воспитывающих ребенка с инвалидностью либо ухаживающих за лицом с инвалидностью I группы;
- единовременные выплаты победителям международных научных конкурсов и их педагогам;
- установление процедуры согласования с ономастической комиссией при присвоении и переименовании наименований частным образовательным организациям в честь знаменитых личностей;
- наделение государственных библиотек правом проведения культурно-просветительских и образовательных мероприятий, а акиматов новыми функциями по сохранению и развитию библиотечных фондов.
Напомним, приватизация детсадов в РК привела к безнадежному дефициту мест. Агентство Kazakhstan Today неоднократно сообщало о том, что десятки детсадов в Алматы заняты непрофильными организациями, используются не по назначению.
Зачастую в зданиях, которые по документам арендуются общественными фондами, на деле размещаются коммерческие организации.
05.11.2025, 19:21 173386
Депутат Нургуль Тау заявила, что банки выводят деньги за рубеж
Депутат потребовала от Нацбанка представить конкретные меры по исправлению сложившейся ситуации
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании мажилиса, где обсуждался законопроект о банках и банковской деятельности, депутат Нургуль Тау задала представителю Национального банка ряд вопросов.
По ее словам, введенное ограничение в 1% по долларовым депозитам стало причиной значительного оттока капитала из страны.
В прошлом году на портфельные инвестиции, то есть на покупку акций и облигаций иностранных компаний, было направлено 6 млрд долларов. В этом году уже 3,7 млрд долларов ушло за рубеж. Для компаний выгоднее получать 9% доходности от иностранных инструментов, чем держать средства под 1% на депозитах. Правительство не может найти деньги для финансирования внутренней экономики, а вы фактически выводите средства из страны", - заявила Нургуль Тау.
Депутат потребовала от Национального банка представить конкретные меры по исправлению сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены обязать банки предоставлять расширенные отчеты по продаже и покупке валюты. Нацбанк разработал соответствующий проект постановления.
05.11.2025, 18:24 176801
Назначен новый глава аппарата Минтранспорта
Им стал Куаныш Дайырбеков
Фото: primeminister.kz
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра транспорта Республики Казахстан Куаныш Дайырбеков назначен на должность руководителя аппарата ведомства, сообщает пресс-служба правительства страны.
Куаныш Дайырбеков родился в 1978 году в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, Казахский институт правоведения и международных отношений.
Трудовую деятельность начал в 2000 году инженером ЗАО "Национальная морская судоходная компания "Казмортрансфлот". Работал на различных должностях от консультанта отдела государственной службы и кадровой политики до заместителя заведующего отделом государственной службы администрации президента РК.
Ранее в Казахстане был назначен новый зампредседателя КНБ.
05.11.2025, 17:16 151991
Свыше 4,8 тысячи месторождений подземных вод разведано в Казахстане
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На площадке службы центральных коммуникаций директор департамента подземных вод Министерства водных ресурсов и ирригации Жайык Ерикулы сообщил, что в Казахстане разведано 4803 месторождения подземных вод для питьевого и технического водоснабжения, орошения и других целей, сообщает пресс-служба Минводы.
В стране действует государственная сеть мониторинга подземных вод, включающая почти 4000 наблюдательных скважин. Они позволяют отслеживать уровень, температуру и качество вод. Для цифровизации гидрогеологической отрасли проводятся работы по внесению мониторинговых и эксплуатационных скважин в Национальную информационную систему водных ресурсов. В целях систематизации управления подземными водами утверждены соответствующие подзаконные акты, которые обеспечат формирование единой и современной системы государственного регулирования. Разработанные нормы устанавливают требования к поиску, оценке, забору и мониторингу подземных вод, а также к контролю мелиоративного состояния орошаемых земель", - отметить Жайык Ерикулы.
Сообщается, что на государственном балансе числятся эксплуатационные запасы объемом 43,2 млн кубических метров в сутки, из которых на данный момент используются порядка 1,5 млн кубические метров в сутки или 3,6%. В частности, запасы для хозяйственно-питьевого водоснабжения составляют 21,2 млн кубических метров в сутки. Запасы для производственно-технических нужд составляют 2,4 млн кубических метров в сутки, в целях орошения предусмотрено 19,6 млн кубических метров в сутки.
Ранее сообщалось, что потери воды на ирригационных сетях снизились до 193 млн кубометров в год.
