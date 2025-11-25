Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год

Рассказать друзьям

Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре у всех казахстанцев будет дополнительный выходной - 16 декабря, в День Независимости, передает корреспондент агентства.





В этом году День Независимости выпадает на вторник, и для всех работников 16 декабря будет официальным выходным. Дополнительные переносы выходных к этой дате не предусмотрены.





31 декабря в Казахстане остается рабочим днем . Новогодние выходные приходятся на первые числа января.





Граждане с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 1 по 4 января: первые два дня праздничные, следующие два - суббота и воскресенье.





Далее 5 и 6 января рабочие, а затем снова выходной - 7 января отмечается православное Рождество.