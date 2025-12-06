Министр иностранных дел Казахстана провел встречи с руководством ОБСЕ  

Фото: МИД РК

Вена. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел серию двусторонних встреч с руководителями ключевых институтов ОБСЕ, - В рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел серию двусторонних встреч с руководителями ключевых институтов ОБСЕ, сообщили в МИД РК.





Глава МИД Казахстана встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Марией Телалиан, представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яном Брату, а также верховным комиссаром по делам национальных меньшинств (ВКНМ) Кристофом Кампом.





Во время переговоров с генсеком ОБСЕ Кошербаев подчеркнул стратегический характер сотрудничества Казахстана с организацией, отметив развитие всестороннего сотрудничества в рамках ОБСЕ как один из приоритетов внешней политики Казахстана.









Стороны обсудили вопросы укрепления региональной безопасности, расширения практического взаимодействия и совместной реализации инициатив в трех измерениях ОБСЕ - политико-военном, экономико-экологическом и гуманитарном.





В ходе встречи с ВКНМ ОБСЕ министр затронул вопросы этнического многообразия, подчеркнув уникальный опыт Казахстана в обеспечении межэтнической гармонии.









Мы разделяем точку зрения, что многообразное общество - это сила. Казахстан является наглядным примером мирного сосуществования и межэтнического сотрудничества различных общин. Во многих случаях этническое разнообразие может рассматриваться как фактор риска, но для нас это национальное достояние и стратегическое преимущество", - отметил он.





В переговорах с Телалиан и Брату обсуждены вопросы демократического развития, верховенства права, свободы СМИ, защиты прав человека и укрепления институтов гражданского общества.













Со своей стороны представители ОБСЕ высоко оценили конструктивную роль Казахстана и выразили заинтересованность в расширении практического сотрудничества, в том числе по актуальным вопросам прав человека, свободы медиа и обеспечения инклюзивных общественных процессов.





По итогам встреч стороны подтвердили готовность поддерживать регулярный диалог и развивать партнерство по приоритетным направлениям повестки ОБСЕ.





Также глава МИД Казахстана провел ряд двусторонних встреч с министрами иностранных дел государств - членов ОБСЕ. В частности, состоялись встречи с главами внешнеполитических ведомств Королевства Нидерландов, Республики Кипр, Австрийской Республики, Федеративной Республики Германия, Греческой Республики и Грузии.





Переговоры были сфокусированы на приоритетных вопросах двустороннего сотрудничества, поддержания политического диалога, расширения торгово-инвестиционного партнерства и взаимодействия в рамках ОБСЕ и других многосторонних площадок.





Встреча с министром иностранных дел Нидерландов Давидом Ван Веелом предоставила возможность рассмотреть пути укрепления приоритетных направлений и определить новые перспективные сферы торгово-экономического партнерства Казахстана с Нидерландами. Главы МИД двух стран подтвердили обоюдную заинтересованность в усилении политического диалога и двусторонних связей на всех уровнях.









С главой внешнеполитического ведомства Кипра Константиносом Комбосом были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития казахско-кипрского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Собеседники подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного диалога и дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия.









В ходе беседы с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер были обсуждены состояние и перспективы развития казахско-австрийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. Была подчеркнута важность продвижения диалога и экономического сотрудничества в рамках двусторонней межправительственной комиссии и делового совета.









На встрече с федеральным министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулом стороны положительно оценили итоги состоявшихся межмидовских консультаций, отметив широкие перспективы для всестороннего укрепления казахско-германских связей. Министры выразили заинтересованность в поддержании регулярных контактов, расширении межведомственного сотрудничества и договорились содействовать углублению взаимодействия Астаны и Берлина по всем приоритетным направлениям.









В ходе переговоров с министром иностранных дел Греции Георгиосом Герапетритисом собеседники обсудили текущее состояние и потенциал углубления казахско-греческих отношений. Особое внимание было уделено динамике взаимодействия в политической сфере, а также расширению партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.









С министром иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, а также подтверждена приверженность углублению политического диалога и развитию торгово-экономического, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание было уделено перспективам расширения взаимодействия в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута и совместным усилиям по развитию транзитного потенциала региона.









По итогам встреч главы внешнеполитических ведомств выразили намерение и далее развивать всестороннее партнерство, усиливать межведомственные связи и содействовать продвижению общих подходов по ключевым вопросам международной и региональной повестки.