ЭОС: Преступление против человечности

4 мая 2021 года в очередной раз произошел зверский случай живодерства. В Таразе только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Как может считаться цивилизованной страна, в которой нормально выколоть животному глаза, обезглавить кого-то, безнаказанно издеваться над живым существом?

По мнению Экологический общественный союз (ЭОС) , такие люди опасны для общества. Тот, у кого рука поднялась сделать такое с животным, сможет издеваться и над человеком, ребенком. Считаем, что людей, уличенных в живодерстве, необходимо отправлять на принудительное лечение, либо ставить на учет к психиатру и изолировать от общества, они опасны для других людей. Это ненормально. Здоровый человек в здоровом обществе никогда не сделал бы такого. Страшно осознавать, что подобные люди могут жить рядом с нами.

Помимо прямой физической угрозы такие люди своими действиями несут и угрозу психическому благополучию и здоровью детей, травмируя одних, и показывая пример другим.

Однако при этом самое ужасное, что виновный, скорее всего, останется безнаказанным. В Казахстане преступления, совершенные против животного, против человечности, преступлениями не считаются. Даже в случае, если виновник будет найден, и ему выдвинут обвинение по соответствующей статье, весомого наказания за такой "проступок" просто не предусмотрено. Так, на сегодняшний день статья 316 УК РК "Жестокое обращение с животными" предусматривает:

"Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних" наказывается штрафом в размере до 120 МРП (месячных расчетных показателей) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток. То же деяние, совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, или неоднократно наказывается штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

В то же время в Америке и Европе жестокое обращение с животными является тяжким преступлением, и в различных штатах и странах карается штрафом до 30 000 евро, тюремным сроком до 5 лет, депортацией либо принудительным лечением у психиатра. В нашей стране простые граждане, неравнодушные к вопросу живодерства и садизма, и вовсе требуют для таких людей линчевания, "посадки на кол" и других физических наказаний, соразмерных с совершенными зверствами.

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