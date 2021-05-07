ЭОС: Преступление против человечности

По мнению Экологический общественный союз (ЭОС), такие люди опасны для общества. Тот, у кого рука поднялась сделать такое с животным, сможет издеваться и над человеком, ребенком. Считаем, что людей, уличенных в живодерстве, необходимо отправлять на принудительное лечение, либо ставить на учет к психиатру и изолировать от общества, они опасны для других людей. Это ненормально. Здоровый человек в здоровом обществе никогда не сделал бы такого. Страшно осознавать, что подобные люди могут жить рядом с нами.
Помимо прямой физической угрозы такие люди своими действиями несут и угрозу психическому благополучию и здоровью детей, травмируя одних, и показывая пример другим.
Однако при этом самое ужасное, что виновный, скорее всего, останется безнаказанным. В Казахстане преступления, совершенные против животного, против человечности, преступлениями не считаются. Даже в случае, если виновник будет найден, и ему выдвинут обвинение по соответствующей статье, весомого наказания за такой "проступок" просто не предусмотрено. Так, на сегодняшний день статья 316 УК РК "Жестокое обращение с животными" предусматривает:
- "Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов либо в присутствии малолетних" наказывается штрафом в размере до 120 МРП (месячных расчетных показателей) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, либо арестом на срок до тридцати суток.
- То же деяние, совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, или неоднократно наказывается штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.
В то же время в Америке и Европе жестокое обращение с животными является тяжким преступлением, и в различных штатах и странах карается штрафом до 30 000 евро, тюремным сроком до 5 лет, депортацией либо принудительным лечением у психиатра. В нашей стране простые граждане, неравнодушные к вопросу живодерства и садизма, и вовсе требуют для таких людей линчевания, "посадки на кол" и других физических наказаний, соразмерных с совершенными зверствами.
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