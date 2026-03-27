Поддельные документы и 164 млн тенге ущерба: приговор сотрудникам спецЦОНов вынесли в Алматы

Рассказать друзьям

Семей. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд области Абай вынес приговор по делу об убийстве в учреждении уголовно-исполнительной системы. Осужденный признан виновным и приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы, - Суд области Абай вынес приговор по делу об убийстве в учреждении уголовно-исполнительной системы. Осужденный признан виновным и приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.





Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай рассмотрел уголовное дело в отношении осужденного Л., отбывавшего наказание в учреждении № 20 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.





Судом установлено, что в апреле 2025 года в санитарно-бытовом помещении учреждения между Л. и другим осужденным У. произошел конфликт на почве личных и религиозных разногласий, сопровождавшийся взаимными оскорблениями. В ходе ссоры потерпевший нанес Л. удары и повалил его на пол.





В ответ Л. схватил деревянную швабру и нанес множественные удары по телу и голове оппонента, в том числе после того, как тот утратил возможность сопротивляться. После этого он покинул место происшествия. Потерпевший скончался в медицинском пункте учреждения, не приходя в сознание.





Действия подсудимого квалифицированы по статье "Убийство". С учетом частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору Л. назначено 11 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении максимальной безопасности.





Приговор вступил в законную силу.



