26.03.2026, 16:56 9931
Осужденный получил 11,5 года за убийство сокамерника в колонии в области Абай
Убийству предшествовал конфликт на почве личных и религиозных разногласий
Рассказать друзьям
Семей. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд области Абай вынес приговор по делу об убийстве в учреждении уголовно-исполнительной системы. Осужденный признан виновным и приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы, сообщили в пресс-службе суда.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай рассмотрел уголовное дело в отношении осужденного Л., отбывавшего наказание в учреждении № 20 Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана.
Судом установлено, что в апреле 2025 года в санитарно-бытовом помещении учреждения между Л. и другим осужденным У. произошел конфликт на почве личных и религиозных разногласий, сопровождавшийся взаимными оскорблениями. В ходе ссоры потерпевший нанес Л. удары и повалил его на пол.
В ответ Л. схватил деревянную швабру и нанес множественные удары по телу и голове оппонента, в том числе после того, как тот утратил возможность сопротивляться. После этого он покинул место происшествия. Потерпевший скончался в медицинском пункте учреждения, не приходя в сознание.
Действия подсудимого квалифицированы по статье "Убийство". С учетом частичного присоединения неотбытого наказания по предыдущему приговору Л. назначено 11 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении максимальной безопасности.
Приговор вступил в законную силу.
новости по теме
26.03.2026, 15:31 12251
Поддельные документы и 164 млн тенге ущерба: приговор сотрудникам спецЦОНов вынесли в Алматы
Подсудимые получили различные сроки лишения свободы
Рассказать друзьям
Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пятеро сотрудников спецЦОНов в Алматы получили сроки лишения свободы за незаконную регистрацию грузовиков с искажением года выпуска. Ущерб государству полностью возмещен, сообщили в прокуратуре города.
Специальными прокурорами завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении сотрудников спецЦОНов города Алматы.
Как показало расследование, в 2023 году пятеро сотрудников спецЦОНов незаконно зарегистрировали 18 грузовиков по поддельным документам, исказив их фактический год выпуска. В результате бюджет недополучил 164 млн тенге, предусмотренных в качестве сбора за первичную регистрацию транспортных средств.
Комплекс проведенных следственных действий и судебных экспертиз полностью подтвердил противоправную деятельность фигурантов.
В ходе досудебного расследования ущерб государству был возмещен в полном объеме.
Приговором суда подсудимые признаны виновными и осуждены к различным срокам лишения свободы.
Напомним, по данным Комитета национальной безопасности, только с начала 2026 года выявлены многочисленные нарушения: задокументировано более 60 коррупционных эпизодов на сумму свыше 100 млн тенге. В частности, в Астане бывший заместитель руководителя спецЦОНа подозревается в получении взяток за содействие в сдаче экзаменов и оформлении водительских удостоверений, а в Кокшетау и Экибастузе пресечены схемы с использованием подставных лиц при сдаче экзаменов.
Махинации с регистрацией транспортных средств остаются одним из наиболее распространенных направлений нарушений, выявленных в спецЦОНах. Речь идет об оформлении автомобилей по поддельным документам, занижении или искажении года выпуска и уклонении от уплаты первичных регистрационных сборов. По информации правоохранительных органов, только за 2022-2023 годы было начато 23 уголовных дела, а общий ущерб государству превысил 14,3 млрд тенге. При этом проверялась причастность 59 должностных лиц спецЦОНов.
26.03.2026, 11:26 17216
Погранслужба КНБ пресекла вывоз золотосодержащей руды на 1 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК в марте пресекла вывоз за рубеж руды и концентратов драгоценных металлов на сумму в 1 млрд тенге, сообщили в пресс-службе КНБ.
В Жамбылской области пограничниками пресечен вывоз за рубеж 160 тонн руды и концентратов драгоценных металлов (золотосодержащий песок) на сумму в 1 млрд тенге", - проинформировали в комитете.
Кроме того, в Северо-Казахстанской области обнаружена крупная партия прекурсоров объемом 5100 литров, предназначенных для производства синтетических наркотиков. Всего с начала года пресечен провоз 9620 литров химических веществ (соляная кислота, ацетон, фениппентан), а также 1000 кг бромкетона-4. В результате проведенных мероприятий установлены конечные получатели прекурсоров и ликвидированы нарколаборатории.
Также в марте пограничники в Актюбинской области выявили восемнадцать иностранцев, пытавшихся незаконно пересечь пункт пропуска в прицепе грузовой автомашины.
24.03.2026, 19:25 57576
В Павлодаре студентку осудили за убийство новорожденного
Младенца задушили сразу после рождения
Рассказать друзьям
Павлодар. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 19-летняя девушка родила девочку в ванной комнате студенческого общежития, после чего задушила младенца полотенцем, сообщает МИА "Kazinform".
Как пишет издание, в приговоре суда указано, что студентка полтора года состояла в отношениях с молодым человеком. После беременности он отказался признавать ребенка. Опасаясь осуждения родственников, девушка скрыла это, не обращалась к врачам и в октябре 2025 года родила в ванной общежития.
Сразу же после родов, пребывая в условиях психотравмирующей ситуации, опасаясь раскрытия факта рождения ребенка вследствие крика, задалась преступным умыслом, направленным на убийство новорожденного ребенка. Реализуя его, осознавая общественно опасный характер своих действии, предвидев возможность наступления в результате ее действий смерти новорожденного ребенка, укутала полностью новорожденного ребенка в полотенце, тем самым перекрыв ему дыхательные пути. В результате преступных действий наступила смерть нарожденного ребенка", - говорится в приговоре межрайонного суда по уголовным делам города Павлодара.
Уголовное дело рассмотрено по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации". Свою вину девушка признала полностью и просила не отправлять ее в колонию. Учитывая смягчающие обстоятельства, приговором суда ей назначено два года ограничения свободы.
24.03.2026, 16:30 61996
Казахстанского блогера объявили в межгосударственный розыск
Фото: instagram/andersonchik1
Рассказать друзьям
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Астане объявлен в межгосударственный розыск известный блогер, подозреваемый в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
По информации АФМ, в розыск объявлен гражданин Республики Казахстан 1998 года рождения Ильяр Ювашев - известный блогер под псевдонимом andersonchik1.
Он подозревается в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, действовавшего без лицензии на территории страны. Ювашев в период 2024-2025 годов участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс mellstroy.game. Для легализации финансовых потоков и сокрытия операций зарегистрированы 22 подставных юридических лица, а также использованы POS-терминалы и электронные платежные инструменты, через которые поступили средства игроков на общую сумму более 3,6 млрд тенге", - уточнили в агентстве.
В агентстве подчеркнули, что всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, гарантируются вознаграждение и анонимность.
Кроме того, столичным департаментом АФМ продолжается расследование в отношении гражданина Республики Беларусь Бурим Андрея - блогера Mellstroy.
Для продвижения интернет-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей", - добавили в пресс-службе.
24.03.2026, 11:48 70866
В Усть-Каменогорске задержаны двое подозреваемых в вооруженном нападении на полицейского
Полицейский получил огнестрельное ранение, сейчас его состояние стабильное
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области задержаны двое подозреваемых в нападении на сотрудника батальона патрульной полиции.
22 марта в Усть-Каменогорске подросток обратился к патрульному за помощью из-за агрессивных молодых людей.
Прибывший сотрудник столкнулся с неповиновением: двое нетрезвых мужчин проигнорировали требования и напали на него. После этого они скрылись.
Подозреваемых оперативно задержали, у них изъято оружие. Сейчас они находятся в ИВС.
По информации СМИ, полицейский получил огнестрельное ранение, сейчас его состояние стабильное.
24.03.2026, 11:34 71861
В Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан 20-летний подозреваемый в убийстве мужчины, сообщили в столичном департаменте полиции.
В соцсетях распространилось видео с места происшествия.
По данным департамента полиции Астаны, убийство произошло в результате словесного конфликта. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.
20-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Установлено, что между знакомыми произошел словесный конфликт из-за неприязненного отношения, в ходе которого подозреваемый нанес ножевое ранение потерпевшему. В настоящее время устанавливается все обстоятельства произошедшего, проводится следствие", - сказано в сообщении.
23.03.2026, 16:37 91081
Взрыв газа в жилом доме в Шахтинске: опубликованы кадры задержания подозреваемого
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Караганда. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Караганды опубликовали кадры задержания подозреваемого в поджоге квартиры в городе Шахтинске, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
По предварительным данным, 40-летний мужчина в квартире многоэтажного жилого дома открыл газовый баллон, после чего умышленно устроил пожар. Прибывшие на место происшествия одними из первых сотрудники полиции незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. В этот момент подозреваемый, находившийся в одной из квартир на пятом этаже, заметив полицейских, намеренно выпустил газ и поджег его (...) Подозреваемый был задержан. В ходе пожара травмы получили пятеро сотрудников полиции, все они госпитализированы", - заявили в ДП.
По данным полиции, в настоящее время подозреваемый находится в специальной палате медицинского учреждения под охраной.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия", - добавили в пресс-службе.
После хлопка произошел пожар. Жильцы дома были эвакуированы. Для них организован пункт обогрева.
20.03.2026, 12:50 170081
В Актюбинской области подросток погиб в массовой драке
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актобе. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шалкаре Актюбинской области подросток погиб в результате массовой драки, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту конфликта с участием молодых людей, в результате которого один из участников скончался, возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что ход расследования находится на контроле начальника департамента полиции.
Виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке", - заверили в пресс-службе.
Стоит отметить, что в Казахстане тревожной тенденцией стали случаи драк и хулиганства среди молодежи.
К примеру, в конце февраля сообщалось, что в Караганде группа подростков жестоко избила сверстницу. Происходящее снимали на камеру. Двух инициаторов конфликта поместили в изолятор временного содержания, родители привлечены к ответственности. В департаменте полиции Карагандинской области заявили, что возбуждено уголовное дело.
Между тем в Таразе ученицу девятого класса школы № 51 жестоко избили на улице 7 девушек, используя кастет. Об этом во соцсетях рассказала мать пострадавшей. В департаменте полиции Жамбылской области прокомментировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники драки установлены и доставлены в полицию.
На фоне этих событий в обществе все чаще поднимаются вопросы об ужесточении наказания за жестокие преступления. Стоит отметить, что еще в 2023 году на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?" Тогда 71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
26.03.2026, 09:55После смертельного ДТП в Алматы усилили борьбу с ночными гонками 26.03.2026, 12:5043946Жителям Казахстана станет проще взыскать алименты за рубежом 26.03.2026, 13:0741956Неисполнение сметы на 30 млн тенге: в Актау оштрафовали коммунальное предприятие 26.03.2026, 13:2239121В Актюбинской области забеременели почти 100 девочек-подростков 26.03.2026, 09:2234751Казахстанцы смогут быстрее оформлять паспорта за рубежом 20.03.2026, 20:48374461Развлекательная площадка вблизи кладбища Алматы: полиция выявила нарушения правил благоустройства 20.03.2026, 20:13363716В Алматы сносят незаконное кафе 20.03.2026, 16:52345536Просроченные газовые баллоны могли стать причиной трагедии в Щучинске 20.03.2026, 16:03344936Картельный сговор в дорожной отрасли выявили в области Жетісу и Алматы 20.03.2026, 19:20341981Ушел из жизни легендарный актер Чак Норрис 25.02.2026, 16:302014641Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 13.03.2026, 13:15673631Назначен новый зампредседателя Нацбанка 14.03.2026, 17:43591071Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 13.03.2026, 18:41485666В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший 11.03.2026, 16:45472856Скляр вошел в совет директоров ERG
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?