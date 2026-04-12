Разгуливал по подъезду с топором: мужчину арестовали на 15 суток в Астане
Мужчина привлечен к административной ответственности
Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на 15 суток арестовали 31-летнего мужчину, который разгуливал по подъезду с топором в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
Мужчина привлечен к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство. Решением суда он подвергнут административному аресту сроком на 15 суток и водворен в специальный приемник ДП города Астаны", - говорится в сообщении.
По данным полиции, он находился в квартире знакомого, где проводились ремонтные работы.
После совместного распития алкоголя допустил агрессивное поведение, взяв в руки строительный инструмент. Сотрудниками полиции его противоправные действия пресечены. В дальнейшем, находясь в подъезде, он повредил стекло, в результате чего сам получил резаные ранения. Ему оказана медицинская помощь. Иные лица не пострадали", - добавили в пресс-службе.
Ранее в СМИ появились кадры инцидента.
11.04.2026, 11:32
В Павлодаре студента осудили на 10 лет за изнасилование девочки
Материалы дела рассмотрены в закрытом режиме
Павлодар. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре студента колледжа осудили на 10 лет лишения свободы за изнасилование 13-летней девочки, передает корреспондент агентства.
Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного часть 4 статьи 120 УК (Изнасилование) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права заниматься педагогической деятельностью и связанной с работой с несовершеннолетними сроком на 2 года", - цитирует irbistv.kz судью специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлана Айтбаева.
Отмечается, что материалы в закрытом режиме рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. Известно, что преступление было совершено в начале 2024 года. Студент был дома у девочки, где и познакомился с ней. Продолжил общение через соцсети, а спустя почти месяц явился к ней и стал приставать, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Школьница сопротивлялась, но все равно стала жертвой изнасилования. По версии следствия, был и второй случай, произошедший через несколько дней. Суд, изучив материалы, пришел к выводу, что вина доказана", - говорится в сообщении.
Напомним, в последние недели в информационном поле все чаще появляются сообщения о преступлениях сексуального характера. Особое возмущение общества вызывают случаи насилия в отношении несовершеннолетних, каждый из которых становится поводом для широкого обсуждения и требований усилить меры защиты детей.
К примеру, в конце февраля правозащитница Ляззат Ракишева на своей станице в соцсетях сообщила, что в Алматы 13-летняя девочка подверглась сексуальному насилию со стороны друга ее отца. При этом подозреваемый болен ВИЧ. В департаменте полиции сообщили, что по факту совершения противоправного действия в отношении несовершеннолетней девочки управлением полиции Алмалинского района города Алматы возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан по горячим следам и помещен в изолятор временного содержания.
10.04.2026, 20:30
В Алматы изъяли килограмм синтетических наркотиков и боеприпасы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пресекли незаконную деятельность, связанную с оборотом синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.
Задержаны двое подозреваемых. При осмотре транспортного средства, на котором они передвигались, в багажном отсеке обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. По предварительным данным, изъятое вещество является синтетическим наркотиком, общий вес составил порядка 1 кг. Изъятая партия эквивалентна примерно тысяче разовым дозам общей стоимостью на "черном рынке" порядка 25 млн тенге", - говорится в сообщении.
Кроме того, в автомобиле обнаружен и изъят обрез с признаками переделки, а также боеприпасы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование", - проинформировали в полиции.
Ранее в Караганде предпринимательницу осудили на семь лет за незаконный оборот наркотиков.
10.04.2026, 19:58
В Костанае конфликт перерос в поножовщину
Фото: Depositphotos
Костанай. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сатпаевский городской суд рассмотрел уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, по неосторожности, сообщили в пресс-службе суда.
Судом установлено, что в декабре 2025 года на территории садоводческого кооператива "Горняк" во время распития спиртных напитков между потерпевшим и подсудимым возник конфликт, причиной которого стали нецензурные выражения первого в адрес второго, высказанные им в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта подсудимый нанес несколько ножевых ранений в область шеи и грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице Сатпаева", - проинформировали в суде.
Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил не лишать его свободы.
Приговором суда подсудимый осужден к 8 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Ранее в Актюбинской области вынесли приговор по делу об убийстве, совершенном в пассажирском поезде во время конфликта на почве алкогольного опьянения.
10.04.2026, 15:45
В Алматинской области школьница заявила о принуждении к интимной близости: задержаны двое подозреваемых
Фото: Depositphotos
Конаев. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области двух подозреваемых задержали после заявления 15-летней школьницы о принуждении к интимной близости, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Возбуждено уголовное дело по факту полового сношения с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен круг подозреваемых лиц, двое из которых задержаны и водворены в ИВС. По остальным подозреваемым проводятся следственные мероприятия. На сегодняшний день проведен необходимый комплекс следственных действий. Доводы всех сторон тщательно проверяются. Каких-либо угроз потерпевшей либо давления на нее не оказывается", - заявили в полиции.
Кроме того, создана специальная следственно-оперативная группа.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области", - добавили в ДП.
По данным СМИ, 15-летняя девушка подверглась давлению и насилию после знакомства в соцсетях. По ее словам, ночью ей звонил знакомый, требовал выйти и угрожал, а затем передал ее номер своим друзьям, которые звонили ей и запугивали. Девушка утверждает, что в дальнейшем ее на протяжении двух месяцев принуждали к противоправным действиям.
Ранее пятнадцатилетняя сирота из Алматинской области заявила, что стала жертвой насилия. По словам школьницы, в течение двух месяцев ее регулярно принуждали к близости сразу восемь парней. Об этом сообщает телеканал КТК.
10.04.2026, 12:49
В Улытау расследуют убийство многодетной матери
По подозрению в преступлении задержан 33-летний сожитель убитой
Семей. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Жайрем области Улытау убита 42-летняя женщина, у которой остались четверо детей. По подозрению в преступлении задержан ее 33-летний сожитель.
По информации телеканала КТК, гражданский муж пришел в магазин, который принадлежал убитой. Предполагается, что он пришел туда с ножом и во время ссоры нанес множественные удары, а после ранил и себя.
По словам родственников убитой, гражданский муж нанес ей 20 ножевых ранений. Также они рассказали, что пара часто ссорилась, подозреваемый в последнее время часто выпивал и жили они раздельно.
У женщины остались четверо детей, самой младшей из которых пять лет.
Подозреваемый после совершения преступления нанес себе ножевое ранение. В настоящее время он уже переведен из больницы в следственный изолятор временного содержания. Ход расследования находится на контроле", - прокомментировали в областном департаменте полиции.
Ранее сообщалось, что в области Жетысу сосед жестоко избил женщину лопатой.
10.04.2026, 12:04
Житель области Жетысу жестоко избил соседку лопатой
Проводится расследование
Талдыкорган. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу полиция расследует жестокое избиение женщины. Подозреваемый - ее сосед.
По информации, появившейся в соцсетях, инцидент произошел 3 марта, когда женщина, придя с работы на обеденный перерыв, подверглась нападению.
По словам очевидцев, конфликт начался на бытовой почве. Мужчина оскорбил несовершеннолетних детей женщины. Когда она сделала ему замечание, он схватил лопату, которой чистил снег, и набросился на нее. Люди говорят, что мужчина нанес порядка сорока ударов, в том числе по голове. Остановить нападавшего удалось только благодаря вмешательству школьных тренеров, прибежавших на крик о помощи", - говорится в публикации Telegram-канала Halyqstan.
Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу, где ей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытую рану головы, перелом левой кисти, рваные раны пальцев, а также ушиб грудной клетки и мягких тканей спины.
В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование, идут следственные действия. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе.
Напомним, в Костанае избили полицейского после сделанного им замечания.
10.04.2026, 10:53
Подозреваемого в хищении 4 млрд тенге экстрадировали из Грузии в Казахстан
Фото: скриншот из видео ГП
Астана. 10 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии посольства Казахстана в Грузии экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за хищение вверенных финансовых средств путем растраты в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Указанное лицо, являясь руководителем компании, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств без применения норм государственных закупок заключило заведомо незаконный договор аренды спутникового и телекоммуникационного оборудования. В результате преступных действий государству в лице АО "Транстелеком" причинен ущерб на сумму свыше 4 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что после совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В марте текущего года он задержан в Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор", - уточнили в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось об экстрадиции из России подозреваемого в обмане 75 граждан на 80 млн тенге.
09.04.2026, 16:27
Подозреваемых в покушении на убийство задержали на востоке Казахстана
Фото: depositphotos.com
Усть-Каменогорск. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Двух подозреваемых в покушении на убийство задержали в Восточно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Отделом полиции Зайсанского района начато досудебное расследование по факту покушения на убийство. Двое подозреваемых установлены и задержаны по горячим следам. Оружие изъято. В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания", - заявили в пресс-службе.
Также сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее исследование обстоятельств происшествия.
Ранее в Сети появилась информация о стрельбе в городе Зайсане. В частности, сообщалось, что неизвестные лица открыли огонь, ранили в спину молодого человека и скрылись с места происшествия. Пострадавший доставлен в районную больницу и находится в реанимации.
