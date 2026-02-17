Контроль за оплатой госзакупок в сфере строительства усилен в Казахстане

Необходимые изменения в бюджетные правила внесены на основании рекомендаций Высшей аудиторской палаты РК

Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане усилен контроль за расходованием бюджетных средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе ВАП.





Ранее состоялся госаудит использования целевых трансфертов из Национального фонда за 2019-2021 годы. По его итогам Министерству финансов РК было поручено внести изменения, чтобы обязать госучреждения предоставлять в территориальные подразделения казначейства акты выполненных работ по строительству, реконструкции и капремонту (зданий, сооружений, автодорог и других объектов). Отдельно подчеркивалось, что эти акты должны соответствовать формам, установленным законодательством в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", - проинформировали в палате.





В результате необходимые поправки вошли в новые правила исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденные в 2025 году.





В них предусмотрены следующие пункты:





При оплате работ по госзакупкам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, государственное учреждение обязано:





оформлять электронный счет к оплате на основании акта выполненных работ, который формируется на веб-портале госзакупок и подписывается ЭЦП руководителя;

если в стоимость договора включена проектно-сметная документация, при оплате после аванса дополнительно предоставить скан положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы (по ПСД или ТЭО).





Финальный платеж подрядчику производится только после завершения всех строительных или ремонтных работ и предоставления в орган казначейства акта ввода объекта в эксплуатацию, оформленного в соответствии с законодательством.





По договорам, зарегистрированным до 1 января 2025 года, остатки средств на контрольном счете казначейства перечисляются генподрядчику после ввода объекта в эксплуатацию. К платежному поручению обязательно прикладывается акт ввода объекта.





Госучреждения при проведении платежей обязаны предоставить в казначейство:





по товарам - счет-фактуру или график лизинговых платежей;

по работам и услугам - акт выполненных работ/оказанных услуг (если услуги не относятся к тем, по которым акты не составляются).





Все документы должны быть подписаны ЭЦП поставщика. Если документы подаются на бумаге, они заверяются подписью уполномоченного руководителя и гербовой печатью учреждения.





Вместе с тем с 2026 года вступили в силу Процедуры казначейского исполнения бюджета, утвержденные приказом министра финансов от 27 июня 2025 года. В них закреплены аналогичные требования к подтверждающим документам и порядку проведения платежей. Принятые изменения обеспечат более прозрачное и контролируемое использование бюджетных средств, снизят риск необоснованных выплат и нарушений при строительстве и ремонте, а также гарантируют, что платежи будут производиться только за реально выполненные и подтвержденные работы. Это повысит дисциплину госучреждений, улучшит качество проектов и уменьшит вероятность или нецелевого использования средств", - отмечают в ВАП.