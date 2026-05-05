Контрабанду наркотиков из Бангкока пресекли в аэропорту Алматы  

В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего - залог

Рассказать друзьям

Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупке препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Об этом - Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупке препаратов для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Об этом сообщает пресс-служба АФМ.





​На данный момент стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дел", - проинформировали в пресс-службе.





По данным следствия, ТОО "Интерфармсервис", являясь единственным поставщиком данных лекарств в Казахстане, в течение пяти лет завышало цены на препараты. Для получения незаконной прибыли руководство компании использовало подконтрольную фирму в ОАЭ, через которую проводились номинальные сделки. В результате бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.





​Дополнительно выявлены факты вывода средств через фиктивные сделки с индивидуальными предпринимателями. Таким образом, пояснили в пресс-службе, было обналичено свыше 4 млрд тенге, а сумма уклонения от уплаты налогов составила более 637 млн тенге.





​"На приобретенные подозреваемыми 32 квартиры, 11 машин и 8 жилых домов наложен арест с целью конфискации. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего - залог", - сообщили в пресс-службе АФМ.



