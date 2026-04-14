Социальная деградация: жестокие убийства, изнасилования и издевательство над животными
За последние недели в Казахстане произошло несколько резонансных преступлений - от случаев насилия в отношении несовершеннолетних до громких задержаний и уголовных расследований, за которыми следило общество. Эти события вызвали широкий резонанс и вновь актуализировали вопросы о состоянии правопорядка и эффективности системы правосудия. На фоне происходящего в обществе усиливаются дискуссии о необходимости ужесточения наказаний за особо жестокие преступления.
Стоит отметить, что еще в 2023 году на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?" Тогда 71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".
Среди резонансных происшествий последних недель - ряд убийств, вызвавших широкий общественный отклик.
В частности, в конце марта в Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину. По данным департамента полиции Астаны, убийство произошло в результате словесного конфликта. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело. Задержан 20-летний подозреваемый.
Также суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в Алматинской области. Главный обвиняемый получил 25 лет лишения свободы. Двум другим фигурантам, которые являются несовершеннолетними, назначили по 9 лет заключения. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии средней безопасности.
Между тем в Павлодаре студентку осудили за убийство новорожденного. Сообщалось, что 19-летняя девушка родила девочку в ванной комнате студенческого общежития, после чего задушила младенца полотенцем. Приговором суда ей назначено два года ограничения свободы.
Тем временем суд области Абай вынес приговор по делу об убийстве в учреждении уголовно-исполнительной системы. Осужденный признан виновным и приговорен к 11 годам 6 месяцам лишения свободы.
27 марта появилась новость о страшной находке в одной из квартир в Караганде. Там нашли мертвыми 38-летнюю женщину и ее несовершеннолетнюю дочь. Было возбуждено уголовное дело. Позже в департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что разыскиваемый подозреваемый в двойном убийстве был найден мертвым. По предварительной информации, он свел счеты с жизнью, выстрелив из зарегистрированного на него оружия.
Также в Актюбинской области вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном в пассажирском поезде Актобе - Алматы. Трагедия произошла в октябре прошлого года во время служебной поездки. В вагоне-ресторане трое коллег употребляли алкоголь, после чего между двумя мужчинами возник конфликт. В тамбуре вагона один из пассажиров нанес своему коллеге несколько ножевых ударов, от которых тот скончался на месте. Суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы.
31 марта жителя Павлодарской области приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство супруги, совершенное из корыстных побуждений. По данным суда, мужчина инсценировал несчастный случай на воде, чтобы после смерти жены завладеть принадлежавшим ей коммерческим предприятием стоимостью более 125 млн тенге. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Также в Туркестанской области подсудимые получили 20 и 15 лет по делу об убийстве на автомойке. В Акмолинской области подсудимый получил 22 года лишения свободы по делу об убийстве женщины, которое произошло 24 года назад.
В начале апреля стало известно, что в поселке Жайрем области Улытау убита 42-летняя женщина, у которой остались четверо детей. По подозрению в преступлении задержан ее 33-летний сожитель.
Между тем специализированный межрайонный суд по уголовным делам Кызылординской области вынес приговор жителю города по факту убийства двух женщин на глазах у ребенка. Подсудимый признан виновным по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 99, а также по пункту 8 части 2 статьи 107 Уголовного кодекса РК. В соответствии с частью 4 статьи 58 УК РК ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Также в Сети появилась информация о том, что неизвестные открыли огонь, ранили в спину молодого человека и скрылись с места происшествия. Пострадавший доставлен в районную больницу и находится в реанимации. Позже двух подозреваемых в покушении на убийство задержали в Восточно-Казахстанской области.
Среди резонансных происшествий последних недель также зафиксированы случаи сексуального насилия в отношении женщин и несовершеннолетних.
В частности, в Алматы насильника девочки-подростка, который является носителем ВИЧ-инфекции, приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила правозащитница Ляззат Ракишева.
Тем временем в Кыргызстане осудили казахстанку за торговлю детьми и развратные действия над ними. По данным следствия, развратные действия над детьми были выражены аморальными и культовыми обрядами с фотографированием и рассылкой за рубеж.
Между тем уроженка Западно-Казахстанской области, ныне проживающая за границей, опубликовала в соцсетях видеообращение, в котором рассказала о групповом изнасиловании, произошедшем около тридцати лет назад в одном из сел области. По словам женщины, ей на тот момент было 17-18 лет. Преступление совершили четверо мужчин. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Также недавно в Алматинской области двух подозреваемых задержали после заявления 15-летней школьницы о принуждении к интимной близости. Полицией установлен круг подозреваемых лиц, двое из которых задержаны и водворены в ИВС.
Кроме того, жителя города Шымкента обвинили в неоднократном изнасиловании двух мальчиков. В департаменте полиции Шымкента сообщили, что по заявлению жительницы города о насильственных действиях в отношении ее несовершеннолетнего сына зарегистрировано уголовное дело.
В числе резонансных инцидентов последних недель - случаи уличных драк и проявления хулиганства, получившие широкий общественный отклик.
В середине марта стало известно, что в Каскелене нетрезвый работник общественной бани напал на 13-летнего подростка за отказ купить ему в баре еду. Возбуждено уголовное дело. Между тем в Шымкенте старшеклассник нанес побои ученику пятого класса. Возбуждено уголовное дело.
Стоит отметить, что иногда конфликты заканчиваются трагедией. К примеру, в городе Шалкаре Актюбинской области подросток погиб в результате массовой драки. Было возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Тем временем в Усть-Каменогорске задержаны двое подозреваемых в вооруженном нападении на полицейского. Он получил огнестрельное ранение, сейчас его состояние стабильное.
В начале апреля жителю Туркестанской области увеличили срок лишения свободы с пяти до шести лет по делу об истязании собственного отца. Совершенное подсудимым преступление отнесли к числу тяжких и общественно опасных деяний.
Тем временем в Костанае группа пьяных агрессивно настроенных граждан избила сотрудника полиции. По факту нападения на представителя власти возбуждено уголовное дело. В ДП подчеркнули, что посягательство на сотрудника полиции - это прямое нарушение закона.
Между тем в Атырауской области ужесточен приговор казахстанцам по делу о жестоком нападении на сотрудника полиции. Судом преступникам назначено наказание в виде ограничения свободы, но по внесенному кассационному протесту решение было пересмотрено и мера наказания осужденным изменена на реальное лишение свободы.
Еще одной из самых обсуждаемых тем стали бытовые конфликты. К примеру, в апреле сообщалось, что житель области Жетысу жестоко избил соседку лопатой. По информации, появившейся в соцсетях, инцидент произошел 3 марта, когда женщина, придя с работы на обеденный перерыв, подверглась нападению. Пострадавшая была госпитализирована в районную больницу, где ей диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытую рану головы, перелом левой кисти, рваные раны пальцев, а также ушиб грудной клетки и мягких тканей спины. В департаменте полиции области Жетысу сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование, идут следственные действия. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе.
Также в Костанае конфликт перерос в поножовщину. По информации суда, инцидент произошел еще в декабре 2025 года на территории садоводческого кооператива "Горняк" во время распития спиртных напитков. Тогда между потерпевшим и подсудимым возник конфликт, в ходе которого подсудимый нанес несколько ножевых ранений своему визави в область шеи и грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице. Приговором суда подсудимый осужден к 8 годам лишения свободы.
Тем временем в Шымкенте три девушки разгромили автобусную остановку. Между девушками возник конфликт, в ходе которого они разбили стеклянные панели остановочного павильона и повредили его конструкцию. Все трое привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.
Позже появилась информация о том, что в Кокшетау госпитализировали девушку с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга после конфликта с супругом. В полиции заявили, что в отношении супруга за противоправные действия в быту возбуждено административное производство.
Недавно в Астане на 15 суток арестовали 31-летнего мужчину, который разгуливал по подъезду с топором в состоянии алкогольного опьянения. По данным полиции, он находился в квартире знакомого, где проводились ремонтные работы. После совместного распития алкоголя допустил агрессивное поведение, взяв в руки строительный инструмент.
Также фиксируются случаи жестокого обращения с животными, которые вызывают заметный общественный отклик. Подобные эпизоды вызывают общественный резонанс и становятся предметом проверок со стороны уполномоченных органов. По выявленным фактам принимаются меры в рамках действующего законодательства.
К примеру, в Атырау на 39-летнюю женщину завели уголовное дело за жестокое обращение с собакой. В полиции также добавили, что животное изъято, ему оказана необходимая ветеринарная помощь. Все обстоятельства устанавливаются. Еще один резонансный случай произошел в Семее. В биологическом центре для детей несколько взрослых посетителей и их дети демонстративно бросали камни в клетку, где находились львы. Издевательство над дикими животными вызвало волну возмущения в Сети. Позже в департаменте полиции области Абай сообщили о привлечении к ответственности правонарушителей. Ими оказались мужчины 36 и 29 лет. Они были доставлены в отдел полиции и привлечены к ответственности в установленном законодательством порядке.
Отдельное внимание в последние недели привлекли и правонарушения, связанные с наркотиками. В частности, в конце марта сообщалось, что в Казахстане была разоблачена транснациональная наркосеть. В 11 регионах страны задержаны 40 граждан Республики Казахстан. В ходе операции изъяты синтетические наркотики, компьютерная техника, смартфоны, банковские карты, электронные носители информации и иные вещественные доказательства, представляющие значительный интерес для следствия. Недавно стало известно, что в Алматы изъяли килограмм синтетических наркотиков и боеприпасы. Задержаны двое подозреваемых.
Кроме того, с 30 марта по 3 апреля в Казахстане прошел первый этап операции "Дәрмек", направленной на контроль за легальным оборотом наркотических и психотропных веществ. По итогам мероприятия возбуждено 16 уголовных дел по фактам незаконного оборота сильнодействующих лекарственных средств, а также 13 уголовных дел в отношении фармацевтов частных аптек за отпуск сильнодействующих препаратов без рецепта.
Еще одной обсуждаемой новостью стало объявление в розыск блогера Ильяра Ювашева - известного под псевдонимом andersonchik1. По данным АФМ, он подозревается в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино.
В последние недели также фиксируются преступления, связанные с деятельностью организованных преступных групп и фактами вымогательства. Подобные эпизоды усиливают обеспокоенность в обществе.
К примеру, в конце марта сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области пресечена серия вымогательств среди учащихся одного из колледжей региона. В преступной деятельности подозревается 17-летний житель района. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила около одного миллиона тенге. По фактам возбуждены досудебные расследования.
Также в начале апреля стало известно о ликвидации двух групп вымогателей в Актюбинской области. По информации МВД, в Хромтау лица из числа местного криминалитета путем угроз и насилия вымогали деньги у шахтеров. При этом запуганные жертвы злоумышленников не обращались в правоохранительные органы. Кроме того, еще одна группа вымогателей, ориентированных на увеселительные заведения, действовала в Актобе. По всем фактам заведены уголовные дела.
Отдельный блок правонарушений связан с хищениями. К примеру в конце марта стало известно, что АФМ расследует факт хищения бюджетных средств, выделенных на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства в Кокшетау. Сообщается, что "руководитель отдела строительства, достоверно зная о несоответствии фактических объемов работ проектным решениям, обеспечил подписание фиктивных актов и не принял мер по приостановлению финансирования и расторжению договоров".
Тем временем в Туркестанской области раскрыли схему хищения 928 млн тенге в ветслужбе. 26 марта четыре должностных лица (два экс-руководителя ветслужбы, заместитель и главный бухгалтер) признаны подозреваемыми и взяты под стражу. Также недавно стало известно, что подозреваемого в хищении 4 млрд тенге экстрадировали из Грузии в Казахстан. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.
В апреле сообщалось о раскрытии схемы хищения бюджетных средств в городской поликлинике Астаны. В ходе проверки установлено, что бывший руководящий состав медицинского учреждения на протяжении длительного времени занимался выводом бюджетных средств, выделенных на лечение граждан. По данному факту органами прокуратуры начато досудебное расследование по статье УК РК "Хищение в особо крупном размере".
Также в Костанае суд вынес приговор по делу о хищении бюджетных средств в аграрной сфере: 30 человек признаны виновными в незаконном получении субсидий на сумму свыше 2,5 млрд тенге. В Актобе вынесли приговор экс-главе авиаремонтного завода по факту хищения бюджетных средств. Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.
Кроме того, отдельную категорию составляют случаи мошенничества, связанные с обманом граждан в различных сферах.
В начале апреля в Костанае рассмотрено резонансное уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства многоквартирных домов. В результате преступных действий пострадали 28 человек. Общая сумма причиненного ущерба превысила 123 миллиона тенге. По итогам рассмотрения дела обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в строительных компаниях сроком на 5 лет.
Также в Костанайской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя строительной компании, подозреваемого в мошенничестве при привлечении средств дольщиков. По данным следствия, без разрешительных документов он привлек более 162 млн тенге от граждан, обещая участие в строительстве жилого комплекса.
Между тем в Актау суд вынес приговор по делу о крупном мошенничестве с социальными выплатами для беременных женщин. Бухгалтер подозревалась в организации схемы фиктивного трудоустройства через подставные ИП, что позволило незаконно получить 146 млн тенге пособий. Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Отдельной проблемой в Казахстане остаются финансовые пирамиды, деятельность которых периодически выявляется в различных регионах страны. В частности, в середине апреля стало известно, что около 80 человек вложили более 110 млн тенге в финпирамиду в Алматы. По данным АФМ, проект функционировал через интернет-ресурс и мессенджеры, где первоначально распространялась информация о товарах народного потребления, а впоследствии осуществлялось вовлечение граждан в инвестиционную платформу. Сообщается, что подозреваемая находится под стражей. С санкции суда наложен арест на ее земельный участок в Алматы. Уголовное дело направлено в суд.
Также в числе выявляемых правонарушений остаются факты взяточничества. К примеру, в Астане бывший заместитель главы спецЦОНа подозревается в получении взяток за содействие в сдаче экзаменов и получении водительских прав. Процессуально задокументировано более 60 фактов на сумму свыше 100 млн тенге.
Между тем пятеро сотрудников спецЦОНов в Алматы получили сроки лишения свободы за незаконную регистрацию грузовиков с искажением года выпуска. Ущерб государству полностью возмещен.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.