Социальная деградация: жестокие убийства, изнасилования и издевательство над животными

Эвтаназия может рассматриваться лишь как вспомогательная мера и применяться в отношении действительно агрессивных животных, считают активисты

Казахстанские активисты и зоозащитники выступают против законопроекта о внесении изменений в закон "Об ответственном обращении с животными", предусматривающего эвтаназию бродячих животных. Они предлагают реформу и эффективные меры по сокращению их популяции, включая стерилизацию, создание приютов и контроль за владельцами питомцев, управление которыми должно осуществлять государство, а не частный бизнес.





В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер.





По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.





Зоозащитники также рассказали, почему одних мер недостаточно. В частности, по их словам, исследования показывают, что программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) действительно может сдерживать рост популяции, но только при выполнении строгих условий - например, стерилизации не менее 70% животных. В противном случае, заявили они, численность может даже увеличиваться из-за снижения конкуренции за ресурсы.





С другой стороны, ставка только на отлов и эвтаназию также не дает долгосрочного эффекта. Исторический опыт показывает, что даже при массовом усыплении животных их численность со временем восстанавливается, поскольку не устраняется главная причина - постоянное пополнение с улиц и от безответственных владельцев", - отметили зоозащитники.





Зоозащитники считают, что Казахстану необходимо взять на вооружение европейский опыт решения проблемы бездомных животных. В таких странах, как Германия, Нидерланды и Швеция, особое внимание уделяют ответственному отношению к животным, предпочитая профилактические меры массовому отлову или усыплению. Обязательная регистрация, чипирование, стерилизация и контроль за владельцами помогают практически полностью устранить проблему бездомных животных на улицах.





Более того, международные исследования и практики указывают:





массовое уничтожение животных не снижает количество укусов и нападений;

отсутствие контроля за владельцами приводит к постоянному притоку новых бездомных животных;

программы без комплексного подхода часто проваливаются или дают краткосрочный эффект.





Активисты приводят в пример мировой опыт. По их словам, в ряде стран попытки решить проблему только через стерилизацию или только через отлов приводили к противоречивым результатам. Например, в некоторых городах после внедрения ОСВВ численность животных не уменьшалась, а в отдельных случаях даже росла, что вынуждало власти возвращаться к другим моделям регулирования.





При этом успешные кейсы показывают: работает только комбинация мер - контроль, учет, приюты и ответственность владельцев. Проблема безнадзорных животных в Казахстане требует комплексного подхода и не может быть решена исключительно за счет эвтаназии или разовых программ стерилизации", - считают активисты.









По их мнению, действующая система страдает от отсутствия единого контроля и прозрачности. Несмотря на ежегодное выделение значительных бюджетных средств, в стране до сих пор нет полной и достоверной картины численности животных, а также оценки эффективности принимаемых мер.





Зоозащитники считают, что первым шагом должна стать централизация управления.





Речь идет о создании или усилении государственного органа, который будет отвечать за учет животных, контроль расходования средств, мониторинг отлова, стерилизации и содержания, а также формирование единой цифровой базы данных по всей стране", - пояснили они.





Кроме того, отдельное внимание предлагается уделить учету домашних животных. По мнению активистов, значительная часть бездомных собак и кошек - это бывшие домашние животные. В связи с этим они предлагают ввести обязательное чипирование и регистрацию с привязкой к владельцу.





При этом база учета должна быть исключительно государственной, а не частной. При чипировании обязательным условием должно стать внесение полной информации - как о владельце, так и о самом животном. Это позволит не только отслеживать животных, но и вводить ответственность за их выброс на улицу", - заявили зоозащитники.





Они отмечают, что база должна быть открытой и легкодоступной для граждан, чтобы каждый мог зайти и проверить информацию о своем питомце. В ней должны содержаться данные из ветеринарных клиник о проведенных прививках и осмотрах. Кроме того, в реестр необходимо заносить чипированных бродячих животных, включая сведения о вакцинации и стерилизации, что позволит контролировать численность популяции и эффективность программ ОСВВ.





Также они подчеркивают необходимость системной стерилизации и вакцинации. По их словам, речь идет прежде всего о бездомных животных, и такие меры эффективны только при охвате не менее 70% популяции и регулярном повторении процедур.





Разовые акции не дают устойчивого результата, а отсутствие ревакцинации снижает эффект от уже проведенной работы. В числе ключевых предложений - развитие сети государственных приютов с прозрачной системой работы. Предполагается, что такие учреждения должны быть доступны для общественного контроля, а также способствовать передаче животных новым владельцам. Чтобы у каждого гражданина был доступ в приют, куда можно прийти и оказать помощь - как финансовую, так и волонтерскую. Это позволит снизить нагрузку на улицы и одновременно повысить уровень ответственности граждан", - сообщили активисты.





Кроме того, они предлагают ужесточить контроль за разведением животных, включая обязательную регистрацию заводчиков и ограничение стихийной торговли. По их мнению, именно неконтролируемое размножение домашних животных является одним из факторов роста численности бездомных.





Важным направлением также называется образовательная работа. Активисты считают необходимым внедрение программ, направленных на формирование гуманного отношения к животным, особенно среди детей, а также обучение правилам безопасного поведения при встрече с бездомными животными. При этом они обращают внимание, что случаи жестокого обращения с животными, особенно среди подростков, вызывают серьезную тревогу: фиксируются многочисленные случаи, когда животных пинают, забрасывают камнями и подвергают издевательствам.





В целом, подчеркивают активисты, эвтаназия может рассматриваться лишь как вспомогательная мера и применяться в отношении действительно агрессивных животных, представляющих опасность для окружающих, однако она не способна решить проблему в долгосрочной перспективе.





Только сочетание контроля, учета, стерилизации, развития приютов и повышения ответственности владельцев способно привести к реальному снижению численности бездомных животных", - добавили они.





Стоит отметить, что проблема бродячих животных в Казахстане уже много лет остается одной из самых болезненных социальных тем - именно потому, что она напрямую связана не только с безопасностью, но и с уровнем гуманности общества. В разных регионах годами повторяется одна и та же картина: голодные собаки возле жилых домов, волонтеры, которые буквально вытаскивают животных с улиц за свой счет, и регулярные новости о жестоком обращении, отравлениях и даже отстрелах прямо на улицах.





Между тем государство ежегодно выделяет сотни миллионов тенге на отлов и содержание бездомных животных, что не дает никаких эффективных результатов.





К примеру, только в Алматы в 2026 году на отлов, временное содержание и стерилизацию безнадзорных и бродячих животных из местного бюджета выделено 834,3 млн тенге, пишет inform.kz.





По данным ветеринарной службы города, в прошлом году в рамках программы ОСВВ 1500 бездомных собак и 108 кошек были помещены во временные пункты содержания, стерилизованы и вакцинированы. После этого отловленные животные отправлены в места прежнего обитания.





Напомним, сегодня мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.





По словам депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.





Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz





По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.





При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.