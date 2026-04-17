Выделенные на яблоневые сады средства похитили на юге Казахстана: дело направили в суд
Подозреваемый помещен под стражу
Шымкент. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Шымкенту направил в суд дело о хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по созданию и развитию яблоневых садов, сообщает пресс-служба АФМ.
По версии следствия, бывший председатель правления фонда (АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства". - Прим. ред.) О. организовал схему хищения государственных средств с участием аффилированных лиц и подконтрольных организаций, включая ТОО "Green Mart Kazakhstan". Закупки товаров и работ проводились с нарушением установленных процедур - преимущественно способом из одного источника, без обеспечения конкурентной среды. Стоимость оборудования, материалов и строительно-монтажных работ искусственно завышалась, а часть предусмотренных работ фактически не выполнялась. Несмотря на это, оформлялись фиктивные акты приема-передачи, на основании которых производилось перечисление бюджетных средств", - заявили в пресс-службе.
По данным АФМ, в результате государству причинен ущерб на сумму более 430 млн тенге.
Кроме того, установлены факты незаконного получения инвестиционных субсидий, выделяемых в рамках государственной поддержки агропромышленного комплекса.
Для этих целей создавались сельскохозяйственные кооперативы, через которые оформлялись заявки на получение субсидий якобы на развитие садов и возмещение понесенных затрат. В результате на их счета были перечислены бюджетные средства на общую сумму более 327 млн тенге.Однако фактически на указанные цели направлено лишь около 20% от общей суммы, тогда как оставшаяся часть - свыше 250 млн тенге - обналичена через доверенных лиц и использована не по целевому назначению", - пояснили в агентстве.
Подчеркивается, что подозреваемый помещен под стражу. С санкции суда наложен арест на земельные участки площадью 108 га стоимостью свыше 1 млрд тенге.
Напомним, в октябре стало известно, что в Шымкенте арестован бывший председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на яблоневые сады.