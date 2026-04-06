01.04.2026, 19:23 63651
Спустя 24 года вынесен приговор за жестокое убийство женщины в Акмолинской области
Кокшетау. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Акмолинской области рассмотрел уголовное дело в отношении 61-летнего обвиняемого в изнасиловании женщины с применением насилия, с угрозой убийством и убийстве с особой жестокостью, сообщили в пресс-службе суда.
Судом установлено, что в 2002 году в городе Акколь ночью 37-летний подсудимый встретил 29-летнюю потерпевшую, которая в состоянии алкогольного опьянения останавливала проезжающие автомашины, чтобы добраться домой. Избив ее и угрожая убийством, он привел ее на территорию местного стадиона. Причиняя потерпевшей удары по телу и нанося ожоги сигаретой, подсудимый совершил изнасилование, а с целью скрыть совершенное преступление и избежать наказания, убил потерпевшую", - говорится в сообщении.
В суде проинформировали, что обвиняемый совершил убийство с особой жестокостью, засунув в рот потерпевшей еловые шишки и грунт, землю. После сбросил тело в уличный туалет и скрылся с места преступления. Согласно заключению эксперта, смерть потерпевшей наступила от асфиксии в результате закрытия дыхательных путей.
Отмечается, что что при назначении наказания суд учел, что обвиняемый - ранее неоднократно судимый, привлекался к уголовной ответственности, совершил особо тяжкое преступление.
Приговором суда виновному назначено 22 года лишения свободы. Взыскана с осужденного в пользу потерпевшей стороны компенсация морального вреда в сумме 10 млн тенге. Кроме того, суд назначил принудительное лечение по месту отбывания наказания от "психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением алкоголя", - сообщили в пресс-службе суда.
Ранее прокуратура Алматинской области завершила расследование дела об убийстве, совершенном почти двадцать лет назад.
05.04.2026, 18:00 11661
По факту нападения на полицейских в Атырау возбуждено уголовное дело
Атырау. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Атырауской области возбудила уголовное дело по факту нападения на полицейских. Инцидент произошел 3 апреля около 20.00 в Макатском районе, сообщили в ДП региона.
В момент нападения сотрудники правоохранительных органов находились при исполнении служебных обязанностей.
В ходе разбирательства установлено, что группа граждан, проявив агрессию, применила физическую силу в отношении сотрудников полиции. В результате двое сотрудников пострадали", - сообщили в пресс-службе ДП региона.
По данным департамента, все участники инцидента установлены, возбуждено уголовное дело по статье "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".
Ранее в Шымкенте три девушки разгромили автобусную остановку. Все трое привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.
03.04.2026, 19:05 91911
В Актобе вынесли приговор экс-главе авиаремонтного завода
Подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы
Актобе. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 Актобе завершено рассмотрение дела в отношении бывшего президента АО "Авиаремонтный завод № 406 ГА" по факту хищения бюджетных средств.
Подсудимый признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права занимать материально ответственные должности в государственных и коммерческих организациях сроком на 6 лет. Наказание он будет отбывать в учреждении средней безопасности", - сообщает МИА "Казинформ".
Суд также частично удовлетворил гражданский иск АО "Авиаремонтный завод № 406 ГА". Осужденный обязан возместить предприятию материальный ущерб в размере 83,5 млн тенге. Кроме того, судебные расходы составили 2,5 млн тенге, пишет издание.
Напомним, подсудимый, используя свое служебное положение, организовал схему незаконного списания товарно-материальных ценностей, предназначенных для ремонта воздушных судов. Ущерб составил 110 млн тенге.
03.04.2026, 18:13 94551
Нападение подростков на пенсионера в Темиртау: виновные получили от 5 до 7 лет
Караганда. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассмотрено уголовное дело в отношении девяти подсудимых по факту грабежей с незаконным проникновением в жилое помещение неоднократно, сообщили в пресс-службе суда.
14 и 21 февраля 2025 года подсудимые дважды незаконно проникли к потерпевшему в квартиру, где, воспользовавшись пожилым возрастом потерпевшего (68 лет), который не мог оказать им сопротивление, нанесли ему множественные удары, цинично оплевывая и унижая его честь и достоинство, при этом фиксируя свои преступные действия на камеру сотового телефона. В результате преступных действий потерпевшему причинен материальный ущерб и вред здоровью средней степени тяжести", - проинформировали в суде.
Также 24 марта 2025 года один из несовершеннолетних подсудимых в группе неизвестных лиц проник в квартиру к другому потерпевшему, где нанес ему несколько ударов, тем самым причинив ему легкий вред здоровью, затем похитил у него принадлежащее ему имущество на сумму 95 тысяч тенге.
Как отметили в суде, санкция преступления, предусмотренного пунктами 2 и 3 части 3 статьи 191 УК РК, предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.
Учитывая тяжесть совершенных уголовно наказуемых деяний, мнение потерпевших, смягчающее обстоятельство у семи подсудимых - их несовершеннолетний возраст, отсутствие у всех обвиняемых отягчающих обстоятельств, суд приговорил подсудимых к реальному лишению свободы. Совершеннолетним лицам назначено от 5 до 7 лет лишения свободы, несовершеннолетним - от 5 до 6 лет 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.
Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как группа подростков проникла в квартиру пенсионера, представившись электриками, а потом издевалась над ним. Старика пинали, оскорбляли и плевали в него. После нападения подростков в Темиртау заместителей директоров образовательных учреждений, где они учились, привлекли к дисциплинарной ответственности.
03.04.2026, 18:00 95836
В Шымкенте три девушки разгромили автобусную остановку
Шымкент. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шымкенте три местные жительницы разгромили автобусную остановку, сообщает Рolisia.kz
Инцидент произошел около 6 часов утра. Между девушками возник конфликт, в ходе которого они разбили стеклянные панели остановочного павильона и повредили его конструкцию. С помощью камер видеонаблюдения личности правонарушительниц были оперативно установлены, после их задержали", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что все трое привлечены к ответственности за мелкое хулиганство.
Ранее в Караганде подростки толпой жестоко избили девочку-подростка, снимая происходящее на камеру. По словам матери пострадавшей, девочке причинен серьезный физический вред, а также нанесена тяжелейшая психологическая травма. Ребенок испытывает страх и стресс, нуждается в медицинской и психологической помощи. Мать одной из нападавших отделалась штрафом в 45 тысяч тенге.
Отметим, что в Казахстане в последние годы фиксируется рост подростковой преступности. По данным аналитиков, за январь-сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что на 35% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Наиболее распространенными преступлениями среди подростков остаются кражи, хулиганство, побои и причинение легкого вреда здоровью. Среди наиболее распространенных - побои, хулиганство, дорожно-транспортные происшествия, а также преступления против половой неприкосновенности.
Отдельную тревогу вызывают случаи насилия и тяжких преступлений среди школьников. В частности, в Алматинской области 14-летний школьник погиб после жестокого избиения, а подозреваемым оказался другой несовершеннолетний. По данным полиции, подростка избила группа старшеклассников, после чего он был госпитализирован, однако спасти его не удалось.
Также в разных регионах страны фиксируются конфликты между учащимися, которые заканчиваются серьезными травмами. Например, в одной из школ Западно-Казахстанской области конфликт между школьниками закончился ножевым ранением, по факту которого было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Стоит подчеркнуть, что внимание правоохранительных органов и общественности привлекает ситуация в Жамбылской области, где осенью прошлого года произошло сразу несколько убийств среди школьников. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
03.04.2026, 17:10 96886
В Павлодаре новорожденного пытались продать за 800 тысяч тенге
Павлодар. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре новорожденного ребенка пытались продать за 800 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz
23-летняя жительница Туркестанской области еще на позднем сроке беременности через социальные сети целенаправленно искала покупателей. В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудники полиции вышли на нее, задокументировали преступный умысел и под контролем провели задержание. После родов женщина предприняла попытку передачи трехдневного младенца за денежное вознаграждение. В этот момент она была задержана с поличным", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания.
Новорожденная девочка находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Окончательная правовая оценка будет дана в строгом соответствии с законом", - добавил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.
Ранее рожденных в Казахстане младенцев пытались незаконно вывезти за границу.
С другими резонансными преступлениями можно ознакомиться в обзоре "Социальная деградация".
03.04.2026, 12:56 107736
Более 123 млн ущерба и 28 пострадавших: В Костанае вынесен приговор по делу о мошенничестве в долевом строительстве
Костанай. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае рассмотрено резонансное уголовное дело о мошенничестве в сфере долевого строительства многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе судов Костанайской области.
Как установил суд, в период с апреля 2022 года по ноябрь 2024 года Н., действуя от имени ТОО "Bolashak Construction Company KZ" и ТОО "Инновация плюс", заключал с гражданами незаконные предварительные договоры купли-продажи. Под предлогом участия в долевом строительстве жилого комплекса "Семья" в Костанае он привлекал денежные средства, не имея на это соответствующих разрешений.
В результате преступных действий пострадали 28 человек. Общая сумма причиненного ущерба превысила 123 миллиона тенге.
Кроме того, подсудимому вменялся эпизод, связанный с продажей подвального помещения. По версии обвинения, он получил от юридического лица более 38,8 млн тенге, однако оформить сделку не удалось из-за арестов, наложенных на объект недвижимости.
Суд, однако, пришел к выводу, что в данном случае имели место гражданско-правовые отношения, и оправдал Н. по этому эпизоду за отсутствием состава уголовного правонарушения.
По итогам рассмотрения дела обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в строительных компаниях сроком на 5 лет.
Вместе с тем в соответствии с законом об амнистии, приуроченной к тридцатилетию Конституции Республики Казахстан, срок наказания сокращен до 5 лет 4 месяцев. Назначенное наказание признано условным.
03.04.2026, 11:24 110496
МВД ликвидировало две группы вымогателей в Актюбинской области
Одна из них вымогала деньги у шахтеров
Актобе. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Министерства внутренних дел выявили две криминальные группы, занимавшиеся вымогательством в Актюбинской области, сообщает Polisia.kz.
В частности, в Хромтау лица из числа местного криминалитета путем угроз и насилия вымогали деньги у шахтеров. При этом запуганные жертвы злоумышленников не обращались в правоохранительные органы.
Оперативники установили весь круг подозреваемых лиц, собрали неопровержимые доказательства и провели одновременное задержание всех фигурантов. В ходе 20 санкционированных обысковых мероприятий изъяты денежные средства и другие вещественные доказательства", - сообщили в МВД.
Кроме того, еще одна группа вымогателей, ориентированных на увеселительные заведения, действовала в Актобе.
Злоумышленники путем применения силы и давления на охрану занимались вымогательством и навязывали свое незаконное покровительство. Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. Они проверяются на причастность к другим аналогичным фактам", - уточнили в министерстве.
По всем фактам заведены уголовные дела. Дополнительно проводится проверка по фактам незаконного удержания и лишения свободы.
Как сообщалось ранее, девять человек осудили за вымогательство в Талдыкоргане.
02.04.2026, 14:18 140481
Генпрокуратура проверяет файлы Эпштейна на причастность казахстанских чиновников
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана проверяет возможную причастность чиновников к материалам по делу Джеффри Эпштейна, сообщил заместитель генерального прокурора Ерлан Утегенов в кулуарах сената.
Порядка трех миллионов сообщений - они фрагментарные. Сейчас мы полностью изучаем данные на предмет, где фигурируют там граждане Казахстана и в целом где идет разговор о Казахстане. Пока выводы делать еще рано", - заявил он.
Журналисты поинтересовались, установила ли Генпрокуратура причастность хотя бы одного из казахстанских чиновников. В частности, бывшего премьер-министра Карима Масимова и экс-главы Нацбанка Кайрата Келимбетова.
Пока проверки идут", - добавил он.
Сроки завершения проверки заместитель генерального прокурора не уточнил.
Напомним, депутат мажилиса Асхат Рахимжанов заявил о необходимости проверить возможные связи казахстанских должностных лиц с Джеффри Эпштейном после публикации так называемых файлов Эпштейна. По его словам, упоминание представителей политической элиты "старого Казахстана" в обнародованных материалах требует парламентской и правовой оценки с точки зрения национальной безопасности.
Депутат отметил, что мировую политическую арену продолжает сотрясать скандал вокруг публикации так называемых файлов Эпштейна. В ряде ведущих демократических стран уже инициированы парламентские расследования и уголовные преследования лиц, упоминаемых в материалах, связанных с американским финансистом.
Ранее сообщалось, что брат короля Великобритании Карла III, экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор задержан полицией в рамках дела Джеффри Эпштейна. Его подозревают в передаче конфиденциальной правительственной информации в период, когда он занимал должность торгового представителя Великобритании. Кроме того, изучается жалоба о предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Также в рамках дела задержан экс-посол Великобритании в США Питер Мандельсон.
Финансист Джеффри Эпштейн признал вину в организации проституции в 2008 году и был осужден за изнасилование несовершеннолетней. Летом 2019 года он был повторно задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.
В январе 2026 года Министерство юстиции США опубликовало новые рассекреченные файлы по делу Джеффри Эпштейна, скандально известного финансиста, которого обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Общий объем опубликованной информации - туда входят показания свидетелей и личные переписки - превысил три с половиной миллиона страниц. Часть рассекреченных файлов подтверждают связь Эпштейна с рядом крупных политиков и селебрити, пишет lenta.ru.
В рассекреченных файлах по делу Эпштейна фигурируют имена видных политических деятелей. В рассекреченных файлах можно найти информацию не только о сексуальном насилии. Некоторые свидетели рассказывают о том, что Эпштейн и его гости замешаны в ритуальных жертвоприношениях и актах каннибализма. Имена участников не раскрываются.
05.04.2026, 12:10Столичные сотрудники МЧС спасли собаку из ледяной воды Есиля 05.04.2026, 19:3118901Новые сроки открытия проспектов Саина и Рыскулова озвучили в акимате Алматы 05.04.2026, 19:5417471МИД: инвестиционный потенциал Улытауской области обсудили на заседании регионального штаба 05.04.2026, 18:0011356По факту нападения на полицейских в Атырау возбуждено уголовное дело 05.04.2026, 18:5711326Автобус с 50 вахтовиками перевернулся в Карагандинской области 30.03.2026, 13:40388381Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта387071Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации295576Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 31.03.2026, 18:19276951Объем экспорта казахстанской сельхозпродукции достиг рекордных 3,5 трлн тенге 01.04.2026, 12:34257181Казахстанские компании заключили соглашения на $125 млн в Циндао 13.03.2026, 13:15675941Назначен новый зампредседателя Нацбанка 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации603161ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 14.03.2026, 17:43593516Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 13.03.2026, 18:41551131В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший 17.03.2026, 20:54543551Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области
