Порядка 11,8 млрд тенге составил ущерб государству от незаконной регистрации автомобилей

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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за последние три года незаконно поставили на учет более 1,8 тысячи транспортных средств, - В Казахстане за последние три года незаконно поставили на учет более 1,8 тысячи транспортных средств, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу.





За последние три года территориальными департаментами АФМ расследовалось 88 уголовных дел по фактам незаконной постановки на регистрационный учет свыше 1,8 тыс. автотранспортных средств с уклонением от уплаты сбора за первичную регистрацию в размере 11,8 млрд тенге.





По информации ведомства, в качестве подозреваемых признаны 70 лиц, в числе которых руководители и сотрудники управления административной полиции, НАО "Правительство для граждан" и нотариусы.





В результате государству уплачены сборы в сумме 900 млн тенге, наложены аресты на 1,5 тыс. автотранспортных средств стоимостью 31 млрд тенге, а также на имущество подозреваемых на сумму 968 млн тенге.



