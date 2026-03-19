18.03.2026, 11:29
Разоблачена транснациональная наркосеть: в Казахстане задержаны 40 человек
Фото: Polisia.kz
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел Казахстана во взаимодействии с правоохранительными органами иностранных государств проведена масштабная спецоперация с применением современных IT-технологий, направленная на пресечение транснациональной схемы вовлечения граждан в наркопреступную деятельность, сообщает Polisia.kz.
Организаторы преступной сети, находясь за пределами страны, через интернет-ресурсы, мессенджеры и социальные сети распространяли объявления о "высокооплачиваемой работе". Под видом легального трудоустройства граждан фактически вербовали для участия в незаконном обороте наркотиков. Координация преступной деятельности осуществлялась через специально созданные колл-центры, сотрудники которых занимались подбором исполнителей, проводили инструктаж и обеспечивали управление так называемыми наркокурьерами. В результате совместной работы в 11 регионах страны задержаны 40 граждан Республики Казахстан", - проинформировали в МВД.
Сообщается о задержании 11 лиц, непосредственно причастных к осуществлению закладок наркотических средств. Еще 9 человек привлечены к административной ответственности и подвергнуты аресту сроком на 10 суток за употребление наркотиков.
В ходе операции изъяты синтетические наркотики, компьютерная техника, смартфоны, банковские карты, электронные носители информации и иные вещественные доказательства, представляющие значительный интерес для следствия.
Проведенные оперативные мероприятия позволили установить организаторов и активных участников преступной схемы. Работа по их установлению, задержанию и привлечению к уголовной ответственности продолжается", - уточнили в ведомстве.
Напомним, в конце февраля КНБ РК ликвидировал канал контрабанды наркотиков.
новости по теме
18.03.2026, 15:10
Убийство мужчины и похищение ребенка в Талгаре: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
Конаев. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд вынес приговор по резонансному делу об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в Алматинской области, сообщает издание "Казинформ".
Главный обвиняемый получил 25 лет лишения свободы. Двум другим фигурантам, которые являются несовершеннолетними, назначили по 9 лет заключения. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии средней безопасности.
Отмечается, что гражданский иск семьи погибшего удовлетворен частично: с основного обвиняемого взыскано по 10 млн тенге в пользу матери, супруги и сестры погибшего (всего 30 млн тенге). С каждого из двух несовершеннолетних осужденных взыскано по 5 млн тенге в пользу каждой из трех потерпевших (по 15 млн тенге с каждого).
Потерпевшая сторона считает приговор слишком мягким и намерена обжаловать его.
По данным издания, судебный процесс проходил в закрытом режиме в Каскелене. По делу проходили трое обвиняемых, двое из них - несовершеннолетние. Главному фигуранту вменялись 12 статей, включая убийство, изнасилование, похищение человека и незаконное хранение оружия.
Напомним, осенью прошлого года в Талгаре мужчина застрелил брата девушки, пережившей изнасилование, и похитил ее двухлетнюю дочь. Ранее семья жаловалась в полицию на насилие, но подозреваемого отпустили.
Позже официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления - обрез изъят. Девочка передана матери. Ее осмотрели медики.
Также прокуратурой области было возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц УП Талгарского района.
18.03.2026, 13:18
В Алматы задержали Санжара Бокаева
Фото: pixabay.com
Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках проведения следственных действий по уголовному делу задержан общественный деятель Бокаев Санжар, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Бокаев подозревается в том, что с целью распространения ложной информации и формирования негативного общественного мнения, размещал в социальных сетях видеоматериалы о совершении отдельными лицами незаконной вырубки деревьев в общественной парковой зоне и кражи имущества со строительных объектов. По данным следствия, Бокаев организовал и профинансировал преступления, путем привлечения лиц с низким уровнем дохода, которым поручил вырубку и кражу за вознаграждение", - говорится в сообщении.
Он также подозревается в хищении финансовых средств в особо крупном размере путем мошенничества.
Напомним, Санжар Бокаев - казахстанский общественный деятель, доктор политологии (PhD), лидер политической партии Namys. Также является лидером общественного движения "Нетутильсбору".
17.03.2026, 17:43
В Алматы расследуют гибель учащейся одной из частных школ города
Фото: Polisia.kz
Алматы. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы возбудила уголовное дело по факту гибели учащейся одной из частных школ города.
По данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сказано в сообщении департамента полиции Алматы.
Ранее в СМИ появилась информация о гибели учащейся 7-го класса одной из частных школ города. Как сообщил читатель изданию Tengrinews, "возможной причиной случившегося могли стать проблемы с успеваемостью и оценками".
В администрации учебного заведения уточнили, что трагический случай произошел вне территории школы. Там также добавили, что девочка обучалась у них непродолжительное время.
Ранее сообщалось, что в Алматы ученица частной школы пыталась свести счеты с жизнью из-за травли. Позже в полиции сообщили, что факт буллинга не был установлен и уголовное дело было прекращено.
17.03.2026, 15:12
В Каскелене работник общественной бани избил 13-летнего мальчика
Заведено уголовное дело
Конаев. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Каскелене нетрезвый работник общественной бани напал на 13-летнего подростка за отказ купить ему в баре еду. Возбуждено уголовное дело.
В Алматинской области на сотрудника общественной бани завели уголовное дело по факту избиения 13-летнего подростка, сообщает телеканал КТК.
Находясь в бане, мальчик решил заказать в баре еду, там на него накинулся пьяный работник заведения.
Мужчина потребовал купить и ему. Ироничный ответ подростка разозлил сотрудника заведения. И он набросился на ребенка", - сказано в репортаже.
В администрации бани рассказали, что напавший на ребенка мужчина работает у них водителем. В тот день у него был выходной, он находился в заведении в качестве посетителя и выпивал там алкоголь. После инцидента дебошира решили уволить.
В полиции завели уголовное дело по факту побоев. Подозреваемому грозит крупный штраф либо арест до 20 суток.
Ранее сообщалось, что в Таразе девушки толпой жестоко избили девятиклассницу.
17.03.2026, 12:10
Школьницу ранили в Атырау: врачи рассказали о состоянии девочки
Подозреваемый задержан
Атырау. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау директор областной детской больницы Ержан Есболаев рассказал о состоянии ученицы восьмого класса, которая получила ранения острым предметом, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Когда ребенок поступил с травмами, ей была проведена срочная интенсивная терапия. В настоящее время состояние пациентки оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Пациентка переведена в общую палату вместе с матерью. На ее теле имеются травмы, повреждены грудная клетка, рука и область шеи", - сообщил сотрудник детской больницы Ержан Есболаев.
По данным департамента полиции Атырауской области, инцидент произошел 13 марта в одной из школ города Атырау.
Была ранена учащаяся 8-го класса. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и полиции. Пострадавшая была доставлена в областную детскую больницу. По предварительной информации, ранение острым предметом нанес ученик 9-го класса. Подозреваемый задержан и вместе с родителями доставлен в отдел полиции. Все процессуальные действия проводятся в присутствии его законных представителей. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту возбуждено уголовное дело", - заявили в пресс-службе.
В ведомстве заверили, что родители подростка также будут привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
По данным zakon.kz, сейчас в школе усилены меры безопасности. В образовательном учреждении работает комиссия из Астаны. При участии компетентных органов проводится внутреннее расследование, а также следственные действия в рамках уголовного дела.
По словам исполняющего обязанности директора ТОО "BINOM Атырау", где произошло ЧП, принято решение о закупке металлоискателей, которые будут установлены на входе для дополнительного контроля. На сегодня в образовательном учреждении установлено 211 камер видеонаблюдения, мертвых зон нет - видна вся территория, включая двор.
Напомним, в феврале в полицию поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение на них, после чего покинул территорию школы. В результате случившегося двое учащихся получили легкие телесные повреждения.
Подросток был установлен и задержан. Все участники произошедшего, а также их родители доставлены в полицию. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. 15-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и поставлен на учет органов внутренних дел. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения.
В отношении родителей возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Позже стало известно, что директора школы уволили.
17.03.2026, 11:13
В Казахстане более 50 дел о сталкинге направлены в суд
Фото: Depositphotos
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году в Казахстане была введена уголовная ответственность за сталкинг - навязчивое преследование. Со дня криминализации сталкинга 51 дело направлено в суды. Об этом сообщается на официальном портале МВД Pоlisia.kz.
В Казахстане ответственность за незаконное преследование человека, выражающееся в попытках установить контакт или выслеживать его вопреки его воле, предусмотрена статьей 115-1 Уголовного кодекса. Наказание включает штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные работы на срок до 200 часов либо арест до 50 суток.
МВД проведена широкомасштабная подготовительная работа, разработаны методические рекомендации по порядку фиксации и расследованию, проведены обучения сотрудников", - отметил начальник следственного департамента МВД Самат Аисов.
По его словам, со дня криминализации сталкинга в суд направлено 51 дело, при этом по 36 делам подозреваемые водворены в ИВС.
Расследование дел данной категории находится на контроле Министерства внутренних дел", - отметил начальник следственного департамента МВД.
Один из случаев произошел в Западно-Казахстанской области. Бывший супруг систематически преследовал женщину: звонил, писал сообщения, находил ее новые контакты, приезжал к месту проживания и угрожал физической расправой. Даже после смены номера и блокировки он продолжал писать с разных аккаунтов и номеров, пытаясь установить контакт вопреки ее воле. Суд Бокейординского района признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ.
В Астане суд признал еще одного мужчину виновным в сталкинге. Житель города в течение полугода преследовал женщину, несмотря на ее отказ поддерживать отношения, блокировку в мессенджерах и действующее защитное предписание. Он приходил к месту ее работы и проживания, а также снимал потерпевшую на видео без ее согласия. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ и обязал выплатить компенсацию морального вреда. Кроме того, из-за нарушения условий ранее назначенного ограничения свободы неотбытая часть наказания была заменена на реальное лишение свободы.
В Семее к ответственности привлекли 31-летнего мужчину, который, будучи женатым, на протяжении долгого времени следил за другой девушкой.
Если вы, ваши близкие или знакомые подвергаются незаконному преследованию, ни в коем случае не оставляйте это без внимания, незамедлительно сообщайте о них в полицию для пресечения преступной деятельности и привлечения виновных лиц к ответственности", - обратился к гражданам Самат Аисов.
Напомним, в сентябре прошлого года также вступила в силу поправка, предусматривающая уголовную ответственность за похищение человека с целью вступления в брак против его воли, а также принуждение к заключению брака или сожительству. Теперь такие деяния квалифицируются как тяжкое преступление и виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах - до 10 лет лишения свободы.
В январе широкий общественный резонанс вызвало убийство 21-летней девушки в Шымкенте. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Сообщалось, что подозреваемый долгое время преследовал ее. После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений.
17.03.2026, 10:00
Из России экстрадировали подозреваемого в мошенничестве
Фото: скриншот из видео ГП
Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана из России экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества. В марте 2025 года он был задержан на территории России, сообщили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - уточнили в Генпрокуратуре.
Он подозревается в том, что в 2023-2024 годах в составе организованной преступной группы неоднократно содействовал совершению мошенничества в крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием пользователей информационной системы. В частности, подозреваемый и его сообщники в Instagram входили в доверие граждан и убеждали инвестировать денежные средства через их компанию, обещая получение дохода, многократно превышающего суммы вложенных инвестиций.
После получения денежных средств они распределялись между соучастниками преступной группы, которые тратили их на собственные нужды. В результате преступных действий мошенников 75 гражданам из различных регионов Казахстана причинен ущерб на общую сумму около 80 млн тенге", - проинформировали в Генпрокуратуре.
Сообщается, что ранее четырех сообщников приговорили к различным срокам лишения свободы, а последнему удалось скрыться, в связи с чем он был объявлен в международный розыск.
Ранее Генпрокуратура предупредила казахстанцев о новом виде мошенничества.
16.03.2026, 17:16
Водителя фуры оправдали по делу о смертельной аварии на трассе Самара - Шымкент
Фото: Depositphotos
Актобе. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт водителю фуры по делу о смертельной аварии на трассе Самара - Шымкент, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Дело рассматривалось судом с участием присяжных заседателей. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством коллегия действовала в составе одного судьи и десяти присяжных, каждый из которых обладает равным голосом. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство. По итогам разбирательства присяжные большинством голосов признали подсудимого невиновным. Суд оправдал его в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", - заявили в пресс-службе СМУС Актюбинской области.
Кроме того, сообщается, что по фактам нарушений, допущенных в ходе расследования, суд вынес частное постановление. Приговор пока не вступил в законную силу.
По версии органа досудебного расследования, водитель управлял грузовым автомобилем и на 921-м километре автодороги Самара - Шымкент и выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с легковым автомобилем. В результате аварии четыре пассажира легковой машины скончались на месте, водитель получил ранения средней тяжести.
Напомним, в 2023 году отец и трое несовершеннолетних детей погибли в ДТП в Актюбинской области. По данным Polisia.kz, авария произошла в феврале. Тогда сообщалось, что "водитель автомашины Mitsubishi Montero Sport на 938 км автодороги Самара - Шымкент выехала на встречку и допустила столкновение с грузовиком Volvo, который двигался во встречном направлении". Пассажиры, 31-летний глава семейства и трое несовершеннолетних детей от полученной травмы скончались на месте ДТП. Было начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?