От ветропарков до нефтехимии: в Казахстане стартовали 33 крупных инвестпроекта

В правительстве рассмотрели деятельность "Самрук-Казыны" за I квартал 2026 года

Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане реализуют 64 крупных инвестиционных проекта общей стоимостью 38,6 трлн тенге в ключевых отраслях экономики. По большинству из них уже заключены контракты и начаты строительно-монтажные работы, - В Казахстане реализуют 64 крупных инвестиционных проекта общей стоимостью 38,6 трлн тенге в ключевых отраслях экономики. По большинству из них уже заключены контракты и начаты строительно-монтажные работы, сообщили на заседании совета директоров АО "Самрук-Қазына" в правительстве.





По 41 проекту заключены ЕРС- и СМР-контракты, по 33 из них начаты строительно-монтажные работы", - рассказали в правительстве.





В частности, в марте текущего года дан старт строительству двух крупных ветряных электростанций мощностью по 1 ГВт в Жамбылской и Павлодарской областях.





Также отмечено, что по нефтехимическому проекту "Бутадиен" заключен EPC-контракт с Sinopec Guangzhou Engineering, начало работ запланировано на май текущего года.





Также в ходе заседания глава АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов проинформировал об увеличении в I квартале 2026 года выручки фонда на 8%, чистой прибыли - на 93%.





Кроме того, за данный период подписан ряд важных документов, среди которых соглашение об основных условиях (Term Sheet) между АО "Тау-Кен Самрук" и Ngali Holdings (Руанда), акционерное соглашение между ТОО "Самрук-Қазына Инвест" и AZCON (Азербайджан) по проекту проведения дноуглубительных работ в портах Казахстана и Азербайджана и др.



