22.04.2026, 12:00
Минэнерго РК прокомментировало информацию о приостановке поставок нефти по трубопроводу "Дружба"
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали информацию об ограничениях по транзиту казахстанской нефти по направлению Атырау - Самара - нефтепровод "Дружба".
В настоящее время официальных уведомлений от российской стороны относительно ограничений по транзиту казахстанской нефти по направлению Атырау - Самара - нефтепровод "Дружба" не поступало. Вместе с тем, по имеющейся неофициальной информации, в связи с ограниченными техническими возможностями российской стороны, с 1 мая текущего года возможность прокачки нефти по данному маршруту отсутствует. Ожидается, что после устранения технических ограничений транзит казахстанской нефти будет возобновлен", - проинформировали в министерстве.
Напомним, по нефтепроводу "Дружба" Казахстан поставляет нефть в Германию.
новости по теме
23.04.2026, 18:06
Объем торговли между Казахстаном и Россией составил $27,4 млрд
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Регионального экологического саммита состоялась двусторонняя встреча сопредседателей межправительственной комиссии Казахстана и России - заместителя премьер-министра - министра национальной экономики РК Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, сообщили в пресс-службе правительства РК.
Серик Жумангарин отметил, что Россия остается ключевым стратегическим и одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана.
По итогам прошлого года объем взаимной торговли составил 27,4 млрд долларов США. Сохраняется положительная динамика инвестиционного сотрудничества: за последние 20 лет российскими инвесторами вложено 28,5 млрд долларов США прямых инвестиций в экономику Казахстана, при этом казахстанские инвестиции в Россию за этот период составили 9 млрд долларов США. В Казахстане действует свыше 22 тысяч компаний с российским участием, что превышает 35% от общего числа предприятий с иностранным капиталом", - говорится в сообщении.
В ходе встречи рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия. Ключевое внимание уделено транспортной сфере, включая развитие восточного маршрута международного транспортного коридора "Север - Юг" и другие вопросы.
Отдельно обсужден ход подготовки мастер-плана водохозяйственного и водно-энергетического использования реки Иртыш в формате научно-исследовательской работы. В настоящее время также прорабатывается проект договора о предоставлении технического содействия профильным ведомствам двух стран.
В сфере сельского хозяйства казахстанская сторона подняла вопрос снятия действующих ограничений. Речь идет о транзите казахстанского зерна и зернобобовых через морские порты Российской Федерации с возможностью накопления, а также о ввозе семян льна, чечевицы, семян подсолнечника для посева, срезанных цветов и бутонов, происходящих из третьих стран.
Как отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, вопрос находится на повестке с 2024 года. За это время сняты ограничения по ряду позиций, включая томаты, перцы и поставки пшеницы из отдельных регионов. При этом сохраняются ограничения по указанным категориям продукции. Он подчеркнул, что с прошлого года при поставках данной продукции не зафиксировано нарушений санитарных и карантинных требований, в связи с чем казахстанская сторона предлагает рассмотреть возможность снятия оставшихся ограничений.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшей проработке всех озвученных вопросов для выработки конструктивных решений.
23.04.2026, 17:15
Вопросы взаимодействия в поставках урана обсудил президент с главой Electricité de France
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял председателя правления и главного исполнительного директора Electricité de France Бернара Фонтана. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Казахстана с EDF - одним из мировых лидеров в области низкоуглеродной и атомной энергетики, сообщили в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев отметил широкие возможности для совместной работы и подчеркнул, что Казахстан придает особое значение укреплению взаимодействия с французской компанией.
Со своей стороны Бернар Фонтана заявил о стремлении к дальнейшему наращиванию отношений в сфере устойчивой энергетики и современной энергетической инфраструктуры.
Президент подтвердил готовность Казахстана к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству с международными партнерами, включая EDF, на принципах транспарентности и паритета.
На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере поставок урана.
Ранее президент Казахстана провел встречу с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом.
23.04.2026, 10:29
Кремль объяснил причину остановки транзита казахстанской нефти в Германию
Москва. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Решение об остановке транзита казахстанской нефти в Германию связано с техническими моментами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РБК.
Представитель Кремля отметил, что интересы Казахстана будут полностью соблюдены, необходимые объемы поставок обеспечат за счет альтернативных транспортных коридоров.
Напомним: 22 апреля глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил, что Астана получила неофициальную информацию о невозможности транзита нефти по трубопроводу "Дружба" в мае.
Экспорт нефти из Казахстана в Германию вырос на 44% в 2025 году и составил 2,146 млн тонн (около 43 тыс. баррелей в сутки). Reuters отмечал, что казахстанской нефтью частично снабжается один из крупнейших немецких нефтеперерабатывающих заводов - РСК в городе Шведт. Предприятие производит топливо для девяти из десяти автомобилей в регионе Берлина и Бранденбурга.
23.04.2026, 09:21
Ветропарк на 500 МВт запустят в Карагандинской области
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Соглашение о строительстве ветряной электростанции мощностью 500 МВт в Карагандинской области между Министерством энергетики РК и совместным казахстанско-китайским предприятием ТОО "Karaganda Wind Power" подписали на полях регионального экологического саммита министр энергетики РК Ерлан Аккенженов и председатель предприятия Шао Юэбо.
По данным правительства, проект реализуется в рамках межправительственного соглашения и является частью масштабной программы по развитию возобновляемых источников энергии в Казахстане. В него инвестируют 645 млн долларов США. Ожидается, что станция будет ежегодно вырабатывать 1,6 млрд кВт-ч "зеленой" электроэнергии.
Реализация проекта также окажет значительный экологический эффект - ежегодное сокращение выбросов углекислого газа составит порядка 1,3 млн тонн. Проект направлен на повышение энергетической безопасности страны, развитие "зеленой" экономики и привлечение иностранных инвестиций в энергетический сектор Казахстана", - отметили в правительстве.
22.04.2026, 17:40
Казахстан продлевает запрет на вывоз лома и отходов металлов
Запрет будет продлен с 1 мая на 6 месяцев
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства Республики Казахстан подписал приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных и цветных металлов", согласно которому запрещается на 6 месяцев вывоз с территории Казахстана лома и отходов цветных и черных металлов.
Приказ вводится в действие с 1 мая текущего года. Согласно документу, запрещается сроком на шесть месяцев вывозить с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта:
- отходы и лом медные, алюминиевые, свинцовые, отходы и лом свинцовых аккумуляторов и прочие;
- отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки (шихтовые слитки), бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава, трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья, трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов и прочие.
Напомним, ранее данный запрет продлевали в октябре прошлого года.
22.04.2026, 13:00
В Казахстане запустили производство топлива БИ-95
БИ-95 уже поступил в розничную продажу
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Холдинг KazFoodProducts начал промышленный выпуск автомобильного топлива БИ-95, произведенного с использованием биоэтанола из зерна, сообщает Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан.
Проект стал первым в стране примером, где аграрная продукция проходит полный цикл глубокой переработки и выходит на рынок уже в виде моторного топлива", - отметили в пресс-службе.
Как подчеркнули в министерстве, ключевым элементом здесь выступает не само топливо, а выстроенная производственная цепочка.
Биоэтанол производится на предприятии BioOperations в Северо-Казахстанской области - единственном в республике комплексе по глубокой переработке пшеницы. Это означает, что зерно используется не только как сырье для мукомольной или кормовой продукции, а перерабатывается на более высоком технологическом уровне с получением продукции с высокой добавленной стоимостью. Далее на базе BioPetrolCompany формируется конечный продукт - топливо БИ-95, которое уже поступает на рынок", - пояснили в ведомстве.
Сообщается, что БИ-95 уже поступил в розничную продажу.
Для нас запуск БИ-95 - это в первую очередь экологический шаг. Мы говорим не просто о новом виде топлива, а о снижении реальной нагрузки на окружающую среду. Использование биоэтанола позволяет существенно сократить выбросы - и это особенно важно для таких городов, как Алматы, где вопросы качества воздуха стоят на первом месте. То, что продажи начались именно здесь, - осознанное решение. Мы видим запрос общества на более чистые решения и предлагаем продукт, который можно использовать уже сегодня без изменения привычек. При этом за этим стоит более широкая задача - развитие глубокой переработки внутри страны и формирование устойчивой модели, где экология и экономика не противоречат друг другу", - добавила руководитель проекта Лаура Бергибаева.
Напомним, производство бензина в Казахстане в 2025 году выросло до 6 млн тонн и полностью покрыло внутренний спрос, однако розничные цены на топливо за год увеличились почти на 16%.
22.04.2026, 09:11
Казахстан ввел запрет на ввоз яиц
Астана. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра сельского хозяйства от 17 апреля 2026 года введен запрет на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан.
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза", - говорится в документе.
Под исключение попадает транзит яиц через территорию Казахстана, а также их перемещение с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию Казахстана.
Напомним, в декабре прошлого года Казахстан вводил запрет на ввоз яиц сроком на один месяц.
21.04.2026, 17:30
Казахстан сохраняет контроль над месторождением: в "Тау-Кен Самрук" уточнили детали вольфрамовой сделки на $1 млрд
Инвестор берет на себя финансирование проекта в объеме более 1 млрд долларов США, а также связанные с этим технические и операционные риски
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НГК Тау-Кен Самрук" опровергло распространяемую информацию о продаже месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты, заявив, что речь идет не о сделке, а о привлечении иностранного инвестора для реализации крупного промышленного проекта с инвестициями свыше $1 млрд.
В связи с появившимися в информационном пространстве некорректными трактовками и комментариями касательно сделки по проекту Северный Катпар, АО "НГК "Тау-Кен Самрук" считает необходимым дать разъяснения. Информация о продаже месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты не соответствует действительности. Согласно Конституции РК, недра принадлежат народу страны и не могут быть предметом сделки", - пояснили в пресс-службе компании.
В компании уточнили, что заключенное с американским инвестором соглашение предусматривает привлечение стратегического капитала и наукоемких технологий в проект разработки месторождений Северный Катпар и Верхнее Кайракты. В рамках соглашения инвестор берет на себя финансирование проекта в объеме более 1 млрд долларов США, а также связанные с этим технические и операционные риски.
Согласно этому соглашению, Cove Capital получает 70% долю уставного фонда в совместном предприятии, но это не имеет отношения к оценочной стоимости месторождения. Это распространенная международная практика для реализации капиталоемких горнорудных проектов. При этом казахстанская сторона сохраняет стратегический контроль над месторождением и реализацией проекта", - подчеркнули в "Тау-Кен Самрук".
Проект предусматривает выпуск готовой продукции на территории Казахстана, что обеспечивает создание добавленной стоимости внутри страны, новые рабочие места и налоговые поступления.
Кроме того, участие международного партнера обеспечивает стабильный рынок сбыта для вольфрамовой продукции, которая не имеет на сегодняшний день широкой востребованности в отечественной экономике.
Фактически Северный Катпар - один из крупнейших вольфрамовых проектов, реализация которого без привлечения международного капитала и технологий была ранее затруднена. Таким образом, речь идет не о продаже актива, а о партнерстве, направленном на запуск сложного и ранее нереализованного промышленного проекта с привлечением инвестиций и технологий", - заключили в пресс-службе.
Ранее казахстанские СМИ сообщили о продаже уступил 70% доли месторождения вольфрама компании с американским участием.
Читаемое
23.04.2026, 09:07Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем книги 23.04.2026, 09:2138531Ветропарк на 500 МВт запустят в Карагандинской области 23.04.2026, 10:2933291Кремль объяснил причину остановки транзита казахстанской нефти в Германию 23.04.2026, 11:0331671Казахстанские вузы презентовали экологические разработки на выставке RES 2026 EXPO 23.04.2026, 11:3330501Временный безвизовый режим для граждан Казахстана ввела Черногория 16.04.2026, 18:49374271Минздрав проводит проверку по факту смерти ребенка в Мангистауской области 16.04.2026, 10:38351456В Экибастузе задержали троих подозреваемых в нападении на врача и медсестру 16.04.2026, 12:02339121Казахстан и США укрепляют сотрудничества в области мирного использования атомной энергии 16.04.2026, 15:42329626Проекты Казахстана с Ираном поставлены на паузу: бизнес занял выжидательную позицию 17.04.2026, 16:50329386Посетитель зоопарка Алматы кидал камни во льва 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации1246196ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 30.03.2026, 13:401034126Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта1032816Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации941321Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 01.04.2026, 11:16604781ЕАБР разместил долларовые облигации на KASE на $121,6 млн
Новости RT
Новости Китая
