27.04.2026, 14:34 107801
Казахстан подписал соглашения с мировыми производителями сельхозтехники о локализации производства
Реализация договоренностей направлена на укрепление статуса Казахстана в системе глобального промпроизводства
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подписал ряд соглашений с мировыми производителями сельхозтехники о локализации производства в республике, сообщает пресс-служба правительства РК.
Состоялась церемония подписания многосторонних соглашений, направленных на локализацию производства сельхозтехники в Казахстане на базе производственных мощностей Локализационного центра в Костанае", - говорится в сообщении.
В частности, соглашения заключены между АО "АгромашХолдинг KZ", ТОО "Eurasia Group AG" и ведущими мировыми производителями - Väderstad Group, Dewulf, Lindsay Corporation, Amity Technology, Frans Vervaet B.V., Kuhn Group и Brandt.
Как подчеркнули в правительстве, реализация договоренностей направлена на усиление потенциала отрасли и укрепление статуса Казахстана в системе глобального промышленного производства.
Правительство готово создавать условия для новых производств с сопровождением проектов на всех этапах - от локализации до выхода на внешние рынки", - добавил премьер-министр Олжас Бектенов в ходе встречи с производителями сельхозтехники.
Напомним, по итогам 2025 года автомобильная промышленность Казахстана продемонстрировала лучшие показатели за всю историю отрасли. Произведено более 171 тысячи единиц автотранспортных средств.
28.04.2026, 10:09 15186
Казахстан перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за корректировки транзита по "Дружбе"
Астана. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в мае 2026 года перераспределят 260 тыс. тонн экспортной нефти в связи с корректировкой графика транзита по системе "Дружба" в направлении Германии. Объемы будут направлены по альтернативным маршрутам через порт Усть-Луга и систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщила официальный представитель Министерства энергетики РК Асель Серикпаева.
Данные объемы будут направлены по альтернативным и технически отработанным маршрутам: 100 тыс. тонн - в порт Усть-Луга и 160 тыс. тонн - в систему Каспийского трубопроводного консорциума. Перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер. Изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти", - заявила представитель ведомства.
По ее словам, действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки.
Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что с 1 мая может быть временно приостановлен транзит казахстанской нефти по маршруту Атырау - Самара - нефтепровод "Дружба" из-за технических ограничений на российской стороне. Позже в Кремле заявили, что ситуация носит технический характер, а необходимые объемы поставок будут обеспечены за счет альтернативных маршрутов.
Казахстан поставляет нефть по "Дружбе" в Германию, причем в 2025 году экспорт по этому направлению вырос на 44% и превысил 2,1 млн тонн. Казахстанская нефть, в частности, используется для загрузки нефтеперерабатывающего завода в Шведте, обеспечивающего топливом регион Берлина и Бранденбурга.
27.04.2026, 16:04 100016
От ветропарков до нефтехимии: в Казахстане стартовали 33 крупных инвестпроекта
В правительстве рассмотрели деятельность "Самрук-Казыны" за I квартал 2026 года
Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане реализуют 64 крупных инвестиционных проекта общей стоимостью 38,6 трлн тенге в ключевых отраслях экономики. По большинству из них уже заключены контракты и начаты строительно-монтажные работы, сообщили на заседании совета директоров АО "Самрук-Қазына" в правительстве.
По 41 проекту заключены ЕРС- и СМР-контракты, по 33 из них начаты строительно-монтажные работы", - рассказали в правительстве.
В частности, в марте текущего года дан старт строительству двух крупных ветряных электростанций мощностью по 1 ГВт в Жамбылской и Павлодарской областях.
Также отмечено, что по нефтехимическому проекту "Бутадиен" заключен EPC-контракт с Sinopec Guangzhou Engineering, начало работ запланировано на май текущего года.
Также в ходе заседания глава АО "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов проинформировал об увеличении в I квартале 2026 года выручки фонда на 8%, чистой прибыли - на 93%.
Кроме того, за данный период подписан ряд важных документов, среди которых соглашение об основных условиях (Term Sheet) между АО "Тау-Кен Самрук" и Ngali Holdings (Руанда), акционерное соглашение между ТОО "Самрук-Қазына Инвест" и AZCON (Азербайджан) по проекту проведения дноуглубительных работ в портах Казахстана и Азербайджана и др.
Ранее сообщалось, что "Самрук-Қазына" направит 5,3 трлн тенге на стратегические проекты в 2026 году.
27.04.2026, 13:36 110966
Казахстан и ОАЭ усиливают сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики
Абу-Даби. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты усиливают сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики. Об этом стало известно в ходе встречи министра иностранных дел Казахстана Ермека Кошербаева с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, председателем правления Masdar и гендиректором ADNOC Султаном Ахмедом Аль Джабером, сообщает МИД.
В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ, а также вопросы продвижения взаимодействия в сфере возобновляемой энергетики", - говорится в сообщении.
Глава МИД Казахстана отметил устойчивую положительную динамику двустороннего экономического сотрудничества. В частности, по итогам 2025 года ОАЭ вошли в пятерку крупнейших инвесторов в Казахстан с объемом инвестиций около 1,64 млрд долларов. Плюс ко всему отмечен рост взаимной торговли.
Также особое внимание было уделено проекту строительства ветряной электростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области, реализуемому компанией Masdar.
Данный проект является одной из крупнейших инициатив в сфере возобновляемой энергетики в Центральной Азии и служит ярким примером стратегического партнерства между двумя странами", - отметили в МИД.
Кроме того, стороны рассмотрели перспективы дальнейшего расширения проекта, включая увеличение мощности станции и внедрение современных решений по накоплению энергии.
Ермек Кошербаев подчеркнул важность дальнейшего развития сотрудничества по новым направлениям, включая проекты в сфере "зеленого" водорода, локализацию производства и развитие цепочек добавленной стоимости, отметив, что данный визит придаст дополнительный импульс инвестиционному взаимодействию, включая реализацию совместных проектов.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства", - добавили в пресс-службе.
Ранее Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты подтвердили курс на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и технологической сферах.
26.04.2026, 12:30 174381
Страны СВМДА представили свои стенды на благотворительной ярмарке в Астане
Все средства, собранные в ходе ярмарки, будут направлены в КГУ "Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах"
Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Астане в секретариате Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) проходит весенняя благотворительная ярмарка Spring Charity Bazaar 2026, сообщает посольство России в Казахстане.
В рамках ярмарки дипломатические миссии представят национальные павильоны, где гости смогут ознакомиться с традиционными ремеслами, предметами искусства и национальной кухней различных стран. Каждый стенд - это маленькое путешествие в мир уникальных традиций разных культур, собранных под одной крышей", - говорится в информации.
В частности, посольство приглашает гостей выставки посетить российские стенды и отведать традиционные угощения - душистые покровские и тульские пряники, блины и различные сладости.
В дополнение к гастрономической программе будет представлена специальная "матрешечная" фотозона, предназначенная для теплых памятных кадров. Наших гостей также ждут мягкие игрушки ручной работы и сувениры из Третьяковской галереи - каждый сможет унести с собой частичку русского искусства", - рассказали в дипведомстве.
Все средства, собранные в ходе ярмарки, будут направлены в КГУ "Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, находящийся в городе Акколе.
Вырученные средства позволят модернизировать инфраструктуру детского летнего лагеря "Рассвет" и обеспечить более комфортные и безопасные условия для отдыха 123 воспитанников центра", - сообщает посольство.
Выставка продлится до 16.00.
24.04.2026, 18:20 276336
Казахстан и Оман договорились об инвестиционном сотрудничестве
Соглашение предусматривает реализацию проектов в приоритетных секторах экономики
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Между акционерным обществом "Самрук-Қазына" и оманским фондом благосостояния Oman Investment Authority подписано соглашение об основных условиях инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба правительства.
Документ закладывает институциональную основу для формирования совместной инвестиционной платформы, запуска новых казахско-оманских предприятий, инвестфондов и иных механизмов соинвестирования на паритетной основе", - говорится в сообщении.
Также соглашение предусматривает реализацию проектов в приоритетных секторах экономики, включая промышленность, энергетику, здравоохранение, логистику, горнодобывающую отрасль и др. Инвестиции планируется направлять как в действующие активы, так и в новые проекты на территориях Республики Казахстан и Султаната Оман.
Султанат Оман является дружественным и надежным партнером Казахстана на Ближнем Востоке и во всем арабском мире. Правительство Казахстана готово активно развивать торгово-экономическое сотрудничество с Оманом, укреплять двусторонние отношения, расширять инвестиционные связи и создавать благоприятные условия для реализации совместных проектов", - подчеркнул глава правительства Казахстана Олжас Бектенов в ходе встречи с заместителем премьер-министра по экономическим вопросам Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.
В ходе переговоров сторонами обозначена заинтересованность в объединении усилий по наращиванию торгово-экономического сотрудничества. В частности, внимание уделено планам по реализации совместных инициатив в горнодобывающей отрасли и нефтегазовой сфере с акцентом на модернизацию и технологическое развитие предприятий.
В совместном портфеле Казахстана и Омана - 5 крупных инвестиционных проектов на сумму $3 млрд. Из них уже реализованы 2 проекта на $1,1 млрд в сферах энергетики и ж/д перевозок, на стадии реализации - проекты в области переработки руд", - добавили в пресс-службе.
Напомним, вчера президент Казахстана и вице-премьер Омана обсудили расширение сотрудничества.
24.04.2026, 15:00 287206
Сложности при сдаче налоговой отчетности: КГД ответил на жалобы казахстанцев Эксклюзив КТ
Алматы. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет государственных доходов ответил на жалобы казахстанцев о сложностях при сдаче налоговой отчетности по форме 493, связанных с отсутствием автоматизации и сжатыми сроками подготовки, передает корреспондент агентства.
Вопрос изменения срока представления отчетности относится к сфере законодательного регулирования и может быть реализован исключительно путем внесения соответствующих изменений и дополнений в налоговое законодательство Республики Казахстан в установленном порядке. Предложения, изложенные в обращении, будут приняты к сведению и могут быть рассмотрены уполномоченным органом при проработке вопросов совершенствования налогового законодательства", - заявили в ведомстве, отвечая на запрос Kazakhstan Today.
Также ранее граждане жаловались на большие объемы ручного ввода информации при сдаче отчетности и неполноту данных о физических лицах.
В целях упрощения и ускорения процедуры предусмотрена возможность загрузить сведения в формате JSON. При отсутствии информации допускается представление сведений с нулевыми значениями с последующим внесением изменений по мере ее поступления", - добавили в КГД.
Напомним, в начале апреля в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today начали поступать жалобы от казахстанцев на существенные сложности при подготовке и сдаче формы 493. По словам граждан, форма 493 предусматривает отражение сведений по всем физическим лицам, получившим услуги. Отмечается, что в ряде случаев речь идет о массовых услугах, входящих в состав коммунальных платежей, где количество получателей может исчисляться тысячами. При этом в условиях отсутствия автоматизированных решений все данные приходится вносить вручную, что значительно усложняет процесс подготовки отчетности и увеличивает риск ошибок.
Отдельную обеспокоенность у большого количества налогоплательщиков вызывали установленные сроки сдачи формы 493 - в течение 10 календарных дней после окончания отчетного квартала.
23.04.2026, 18:06 350046
Объем торговли между Казахстаном и Россией составил $27,4 млрд
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Регионального экологического саммита состоялась двусторонняя встреча сопредседателей межправительственной комиссии Казахстана и России - заместителя премьер-министра - министра национальной экономики РК Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, сообщили в пресс-службе правительства РК.
Серик Жумангарин отметил, что Россия остается ключевым стратегическим и одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана.
По итогам прошлого года объем взаимной торговли составил 27,4 млрд долларов США. Сохраняется положительная динамика инвестиционного сотрудничества: за последние 20 лет российскими инвесторами вложено 28,5 млрд долларов США прямых инвестиций в экономику Казахстана, при этом казахстанские инвестиции в Россию за этот период составили 9 млрд долларов США. В Казахстане действует свыше 22 тысяч компаний с российским участием, что превышает 35% от общего числа предприятий с иностранным капиталом", - говорится в сообщении.
В ходе встречи рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия. Ключевое внимание уделено транспортной сфере, включая развитие восточного маршрута международного транспортного коридора Север - Юг и другие вопросы.
Отдельно обсужден ход подготовки мастер-плана водохозяйственного и водно-энергетического использования реки Иртыш в формате научно-исследовательской работы. В настоящее время также прорабатывается проект договора о предоставлении технического содействия профильным ведомствам двух стран.
В сфере сельского хозяйства казахстанская сторона подняла вопрос снятия действующих ограничений. Речь идет о транзите казахстанского зерна и зернобобовых через морские порты Российской Федерации с возможностью накопления, а также о ввозе семян льна, чечевицы, семян подсолнечника для посева, срезанных цветов и бутонов, происходящих из третьих стран.
Как отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, вопрос находится на повестке с 2024 года. За это время сняты ограничения по ряду позиций, включая томаты, перцы и поставки пшеницы из отдельных регионов. При этом сохраняются ограничения по указанным категориям продукции. Он подчеркнул, что с прошлого года при поставках данной продукции не зафиксировано нарушений санитарных и карантинных требований, в связи с чем казахстанская сторона предлагает рассмотреть возможность снятия оставшихся ограничений.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшей проработке всех озвученных вопросов для выработки конструктивных решений.
23.04.2026, 17:15 341576
Вопросы взаимодействия в поставках урана обсудил президент с главой Electricité de France
Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял председателя правления и главного исполнительного директора Electricité de France Бернара Фонтана. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Казахстана с EDF - одним из мировых лидеров в области низкоуглеродной и атомной энергетики, сообщили в Акорде.
Касым-Жомарт Токаев отметил широкие возможности для совместной работы и подчеркнул, что Казахстан придает особое значение укреплению взаимодействия с французской компанией.
Со своей стороны Бернар Фонтана заявил о стремлении к дальнейшему наращиванию отношений в сфере устойчивой энергетики и современной энергетической инфраструктуры.
Президент подтвердил готовность Казахстана к открытому и взаимовыгодному сотрудничеству с международными партнерами, включая EDF, на принципах транспарентности и паритета.
На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере поставок урана.
Ранее президент Казахстана провел встречу с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Жоаном Понсом.
28.04.2026, 10:09Казахстан перенаправит 260 тыс. тонн нефти из-за корректировки транзита по "Дружбе" 28.04.2026, 09:459961Казахстанцев в мае ждет 14 выходных 28.04.2026, 10:425161Страны СНГ будут обмениваться данными мониторинга радиационной обстановки 28.04.2026, 10:403871В Алматы ликвидировали крупную фрод-сеть телефонных мошенников 28.04.2026, 09:142541ЕНТ-2026: прием заявлений завершен 23.04.2026, 17:29352246У приюта для бездомных животных в Алматинской области изымают землю 22.04.2026, 17:40347041Казахстан продлевает запрет на вывоз лома и отходов металлов 23.04.2026, 18:06346606Объем торговли между Казахстаном и Россией составил $27,4 млрд 23.04.2026, 17:15341351Вопросы взаимодействия в поставках урана обсудил президент с главой Electricité de France 23.04.2026, 15:10315541Главы международных конвенций поддержали экологические инициативы Казахстана 30.03.2026, 13:401048961Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта1047651Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации956156Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 01.04.2026, 11:16619616ЕАБР разместил долларовые облигации на KASE на $121,6 млн 09.04.2026, 13:59491826ЕАБР запустил платформу Цифровая Академия для развития человеческого капитала в Евразийском регионе
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?