Казахстан и ОАЭ наращивают торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество

Абу-Даби. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты подтвердили курс на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и технологической сферах. Об этом шла речь на - Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты подтвердили курс на дальнейшее укрепление стратегического партнерства и расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и технологической сферах. Об этом шла речь на переговорах министров иностранных дел двух стран - Ермека Кошербаева и шейха Абдаллы бен Заида Аль Нахаяна.





ОАЭ являются стратегическим партнером Казахстана в арабском мире, а сотрудничество между двумя странами последовательно укрепляется по всем ключевым направлениям", - отметил Ермек Кошербаев.





Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых между руководством двух стран, а также расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.





Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, инфраструктуры, инноваций, искусственного интеллекта и продовольственной безопасности.





Экономическое сотрудничество всегда было прочной основой нашего партнерства. Сегодня ОАЭ являются одним из ключевых торговых и инвестиционных партнеров Казахстана в регионе, и мы заинтересованы в продвижении новых совместных проектов", - отметил глава МИД РК.





Собеседники также отметили высокий уровень политического диалога и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки. Ермек Кошербаев подтвердил поддержку и солидарность Казахстана с Объединенными Арабскими Эмиратами в контексте текущей ситуации в регионе, подчеркнув важность недопущения эскалации и урегулирования всех конфликтов политико-дипломатическими путями на основе принципов международного права.





Также глава МИД Казахстана передал официальное приглашение от имени президента Касым-Жомарта Токаева в адрес президента ОАЭ принять участие в Саммите Евразийского экономического союза, который состоится 28-29 мая 2026 года в Астане.





По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении стратегического партнерства, расширении практического взаимодействия и продолжении тесной координации в двустороннем и многостороннем форматах.





