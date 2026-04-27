Дальнейшее развитие прямого авиасообщения обсудили главы МИД Казахстана и Катара

Фото: МИД РК

Доха. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев в рамках официального визита в Катар провел переговоры с со своим коллегой шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани, сообщает Министерство иностранных дел РК.





Собеседники уделили особое внимание дальнейшему укреплению политического диалога, расширению торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также углублению культурно-гуманитарных связей. Они также обсудили реализацию совместных проектов в приоритетных секторах, представляющих взаимный интерес, таких как энергетика, телекоммуникации, цифровые технологии, сельское хозяйство, транспорт, логистика и др.





В частности, министры констатировали рост взаимных туристических потоков и подчеркнули важность дальнейшего развития прямого авиасообщения между Казахстаном и Катаром, говорится в информации МИД.





Отдельное внимание было уделено культурно-гуманитарному сотрудничеству. Министры отметили, что проведение дней культуры Казахстана в Катаре в феврале текущего года стало важным вкладом в дальнейшее укрепление взаимопонимания и сближение народов двух стран.





Собеседники также обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке. Ермек Кошербаев отметил неизменную позицию Казахстана по урегулированию всех конфликтов исключительно политико-дипломатическими средствами. Он добавил, что страна приветствует усилия катарского руководства в налаживании мирного диалога по восстановлению мира и стабильности в регионе и готова предоставить площадку для мирных переговоров в городе Туркестане.





Стороны отметили важность дальнейшей координации действий в рамках международных и региональных организаций, включая ООН, ОИС и СВМДА, а также подтвердили близость подходов по ключевым вопросам глобальной и региональной повестки.





В ходе визита глава МИД РК также провел встречи с руководством катарских компаний Power International Holding и Milaha, на которых были рассмотрены перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики и телекоммуникаций. Кошербаев подчеркнул, что реализация масштабных проектов в данных сферах внесет значительный вклад в укрепление энергетической безопасности страны.





В рамках встречи с генеральным директором Milaha Фахадом Саадом Аль-Кахтани стороны обсудили перспективы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, включая развитие мультимодальных перевозок, расширение доступа к портовой инфраструктуре и увеличение транзита грузов через казахстанские порты на Каспийском море. Министр отметил важную роль Казахстана как трансконтинентального торгово-логистического хаба, а также значение Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) в укреплении транспортной связанности между Европой и Азией", - сообщает МИД.





По итогам встреч стороны подтвердили намерение продолжить активизацию взаимного сотрудничества и договорились о дальнейшем развитии диалога по реализации перспективных инвестиционных и инфраструктурных проектов.