Президент Казахстана и вице-премьер Омана обсудили расширение сотрудничества

Фото: МИД РК

Рассказать друзьям

Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, прибывшим в столицу для участия в Региональном экологическом саммите. Стороны обсудили развитие сотрудничества между Казахстаном и ОБСЕ, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Ермек Кошербаев подчеркнул, что Центральная Азия уделяет большое внимание продвижению "зеленой" повестки. В этой связи саммит стал важной площадкой для выработки совместных подходов к смягчению последствий изменения климата, сохранению водных ресурсов и противодействию иным экологическим вызовам региона.





Также была отмечена своевременность инициативы президента Казахстана по созданию Международной водной организации.





Глава МИД подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию партнерства с ОБСЕ и подтвердил приверженность страны основополагающим принципам организации.





В свою очередь Феридун Синирлиоглу подтвердил готовность ОБСЕ продолжать поддержку стран региона в вопросах адаптации к изменению климата и перехода к чистой энергетике. Он также отметил активную роль Казахстана как надежного партнера организации по всем трем измерениям ее деятельности.





Стороны обсудили ключевые направления взаимодействия между Казахстаном и ОБСЕ и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.





По итогам встречи собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества, направленного на укрепление безопасности, стабильности и устойчивого развития на пространстве ОБСЕ.



