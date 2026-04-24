Кремль объяснил причину остановки транзита казахстанской нефти в Германию

Фото: Правительство РК

Астана. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Регионального экологического саммита состоялась двусторонняя встреча сопредседателей межправительственной комиссии Казахстана и России - заместителя премьер-министра - министра национальной экономики РК Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука, сообщили в пресс-службе правительства РК.





Серик Жумангарин отметил, что Россия остается ключевым стратегическим и одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана.





По итогам прошлого года объем взаимной торговли составил 27,4 млрд долларов США. Сохраняется положительная динамика инвестиционного сотрудничества: за последние 20 лет российскими инвесторами вложено 28,5 млрд долларов США прямых инвестиций в экономику Казахстана, при этом казахстанские инвестиции в Россию за этот период составили 9 млрд долларов США. В Казахстане действует свыше 22 тысяч компаний с российским участием, что превышает 35% от общего числа предприятий с иностранным капиталом", - говорится в сообщении.





В ходе встречи рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия. Ключевое внимание уделено транспортной сфере, включая развитие восточного маршрута международного транспортного коридора Север - Юг и другие вопросы.





Отдельно обсужден ход подготовки мастер-плана водохозяйственного и водно-энергетического использования реки Иртыш в формате научно-исследовательской работы. В настоящее время также прорабатывается проект договора о предоставлении технического содействия профильным ведомствам двух стран.





В сфере сельского хозяйства казахстанская сторона подняла вопрос снятия действующих ограничений. Речь идет о транзите казахстанского зерна и зернобобовых через морские порты Российской Федерации с возможностью накопления, а также о ввозе семян льна, чечевицы, семян подсолнечника для посева, срезанных цветов и бутонов, происходящих из третьих стран.





Как отметил вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы, вопрос находится на повестке с 2024 года. За это время сняты ограничения по ряду позиций, включая томаты, перцы и поставки пшеницы из отдельных регионов. При этом сохраняются ограничения по указанным категориям продукции. Он подчеркнул, что с прошлого года при поставках данной продукции не зафиксировано нарушений санитарных и карантинных требований, в связи с чем казахстанская сторона предлагает рассмотреть возможность снятия оставшихся ограничений.





По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшей проработке всех озвученных вопросов для выработки конструктивных решений.