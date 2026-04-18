Двое мотоциклистов погибли в ДТП в Карагандинской области

Фото: скриншот из видео КТК

Тараз. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из городских гимназий Тараза десятиклассника избили во время перемены. Школьник получил тяжелейшие травмы и лишился глаза, - В одной из городских гимназий Тараза десятиклассника избили во время перемены. Школьник получил тяжелейшие травмы и лишился глаза, сообщает телеканал КТК.





По словам родных, парень перенес операцию и находится в тяжелом состоянии.





Врач сказал, что собирали по кусочкам глаз. Чтоб хотя бы он как орган стоял. По его словам, 10 дней, говорит, сейчас важные: "Молитесь, чтобы до мозгов не дошла инфекция". Сотрясение головы, контузию, говорит, получил ребенок. Сотрясение головы, глаз вытек, глазное дно полностью выбито", - сообщила мама пострадавшего Зухра Каримова.





Друг пострадавшего рассказал, что пытался вмешаться, однако его удерживали, пока нападавшие наносили удары по голове подростка. После произошедшего школьник смог самостоятельно выйти из раздевалки, однако его состояние вызывало серьезные опасения.





Позже пострадавший признался матери, что успел заметить в руках у нападавших металлический предмет.





В полиции по факту произошедшего завели дело.





По данному факту начато досудебное расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый задержан, принимаются меры по его водворению в изолятор временного содержания", - проинформировали в департаменте полиции Жамбылской области.





Ранее в Казахстане уже происходили случаи жестоких нападений, приводивших к тяжелым травмам. Весной 2023 года широкий общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей, которые остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева возле ТРЦ "Мега". В ответ на это группа нападавших жестоко избила их, нанося удары ногами, когда пострадавшие уже лежали на земле. Один из пострадавших получил тяжелые телесные повреждения и полностью потерял зрение на один глаз.





Как сообщалось ранее, в сентябре прошлого года школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.





В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.





В октябре прошлого года несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.





В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.





В Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.





В Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.





По данным Data Hub, в Казахстане выросло количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности было привлечено 1703 несовершеннолетних , что сразу на 35% больше аналогичного периода 2024 года.



