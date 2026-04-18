17.04.2026, 09:35 50901
Двое мотоциклистов погибли в ДТП в Карагандинской области
Фото: скриншот из видео ДП
Караганда. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 16 апреля около 21.00 в поселке Агадырь Шетского района Карагандинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух мотоциклов, двигавшихся в одном направлении, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
В результате аварии водители мотоциклов в возрасте 37 и 17 лет скончались на месте происшествия, еще один человек с различными травмами доставлен в медицинское учреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия", - проинформировали в полиции.
Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения, не превышать установленную скорость и ответственно относиться к собственной безопасности и безопасности окружающих. Особое внимание обращается на необходимость обязательного использования защитной экипировки (шлема и специализированного снаряжения) при управлении мототранспортом.
Как сообщалось ранее, четыре человека погибли при лобовом столкновении на трассе в Костанайской области.
новости по теме
16.04.2026, 10:38 127371
В Экибастузе задержали троих подозреваемых в нападении на врача и медсестру
Фото: скриншот из видео ДП
Экибастуз. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе расследуют уголовное дело по факту применения насилия в отношении медицинских работников. Подозреваемые задержаны: двое водворены в ИВС, один помещен в спецпалату и находится под конвоем полиции, сообщили в департаменте полиции.
12 апреля рано утром в травмпункт больницы города Экибастуза обратился за медицинской помощью местный житель, находившийся в сопровождении двух нетрезвых друзей. По предварительным данным, сопровождающие вели себя вызывающе и на замечание врача отреагировали агрессивно. Отказываясь выйти из помещения, компания молодых людей стала наносить удары врачу. Телесные повреждения получила и медсестра, пытавшаяся вмешаться в ситуацию", - рассказали в полиции.
Сообщается, что пострадавшие медработники были госпитализированы.
Трое подозреваемых были задержаны на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело", - уточнили в полиции.
Напомним, с 7 марта 2026 года в Казахстане вступили в законную силу жесткие законодательные меры по защите медицинских работников, согласно которым за нападение на врачей, фельдшеров и водителей скорой помощи грозит до 12 лет лишения свободы.
15.04.2026, 10:13 199741
Школьник потерял глаз после избиения в гимназии Тараза
Фото: скриншот из видео КТК
Тараз. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из городских гимназий Тараза десятиклассника избили во время перемены. Школьник получил тяжелейшие травмы и лишился глаза, сообщает телеканал КТК.
По словам родных, парень перенес операцию и находится в тяжелом состоянии.
Врач сказал, что собирали по кусочкам глаз. Чтоб хотя бы он как орган стоял. По его словам, 10 дней, говорит, сейчас важные: "Молитесь, чтобы до мозгов не дошла инфекция". Сотрясение головы, контузию, говорит, получил ребенок. Сотрясение головы, глаз вытек, глазное дно полностью выбито", - сообщила мама пострадавшего Зухра Каримова.
Друг пострадавшего рассказал, что пытался вмешаться, однако его удерживали, пока нападавшие наносили удары по голове подростка. После произошедшего школьник смог самостоятельно выйти из раздевалки, однако его состояние вызывало серьезные опасения.
Позже пострадавший признался матери, что успел заметить в руках у нападавших металлический предмет.
В полиции по факту произошедшего завели дело.
По данному факту начато досудебное расследование по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый задержан, принимаются меры по его водворению в изолятор временного содержания", - проинформировали в департаменте полиции Жамбылской области.
Ранее в Казахстане уже происходили случаи жестоких нападений, приводивших к тяжелым травмам. Весной 2023 года широкий общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей, которые остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева возле ТРЦ "Мега". В ответ на это группа нападавших жестоко избила их, нанося удары ногами, когда пострадавшие уже лежали на земле. Один из пострадавших получил тяжелые телесные повреждения и полностью потерял зрение на один глаз.
Как сообщалось ранее, в сентябре прошлого года школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.
В октябре прошлого года несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
По данным Data Hub, в Казахстане выросло количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности было привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше аналогичного периода 2024 года.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
14.04.2026, 18:47 254116
Кирпич упал на голову ребенка в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
Караганда. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Фрагмент облицовочного материала фасада здания культуры упал на трехлетнего ребенка в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
Возбуждено уголовное дело по статье "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" Уголовного кодекса Республики Казахстан", - уточнили в полиции.
Сообщается, что пострадавший ребенок доставлен в медицинское учреждение и находится под наблюдением врачей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Напомним, в ноябре прошлого года в Астане произошло обрушение части фасада девятиэтажного жилого дома. Во время спасательных работ фельдшер скорой помощи, оказывавшая помощь мужчине под завалами, получила тяжелые травмы - на нее упала кондиционерная установка. Позже девушка скончалась в реанимации.
13.04.2026, 18:49 315436
Двое рабочих погибли при обвале грунта в Павлодаре
Фото: ДЧС Павлодарской области
Павлодар. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре при проведении земляных работ произошло обрушение грунта, сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям области.
До прибытия подразделений одному человеку помогли выбраться работники предприятия. Прибывшие спасатели извлекли из-под грунта еще двоих пострадавших. Все они были осмотрены бригадой Центра медицины катастроф МЧС для оказания первичной помощи, после чего переданы бригадам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. В результате происшествия спасателями из-под завалов извлечены тела двух человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.
В ДЧС уточнили, что глубина обвала составила около 6 метров.
В прошлом году в ВКО во время ремонтных работ на месте прорыва водопровода в селе Улкен Нарын из-за обвала грунта погибли сварщик и слесарь коммунального предприятия.
13.04.2026, 15:01 325971
В Алматы пожарные вынесли котят из огня
Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы спасатели вынесли котят из пожара в жилом доме на улице Боткина, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По прибытии стало ясно - ситуация серьезная: густое задымление, в коридоре двухэтажного жилого дома на первом этаже горели домашние вещи. Огонь стремительно распространялся - пламя охватило легкогорючий простенок квартиры, создавая угрозу перехода на соседние помещения. Счет шел на минуты. В задымленной зоне оставались те, кто не мог позвать на помощь. Пожарные вынесли из огня 4 кошки и 6 котят", - говорится в сообщении.
По данным ДЧС, пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших среди людей нет.
Ранее пять человек спасли при пожаре в Алматы.
13.04.2026, 12:47 334156
Сразу четыре человека погибли при лобовом столкновении на трассе в Костанайской области
Возбуждено уголовное дело
Костанай. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области возбуждено уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибли четверо, сообщили в областном департаменте полиции.
По предварительной информации полиции, на трассе Костанай - Аулиеколь - Сурган водитель Мercedes benz 200 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. В результате лобового столкновения погибли четыре человека.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело (...) Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - рассказали в полиции.
Напомним, что на дорогах Казахстана внедряют лазерные технологии для повышения безопасности.
12.04.2026, 13:59 370351
Взрослые и дети бросали камни в львов в биологическом центре Семея
Фото: скрин видео
Семей. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее, в биологическом центре для детей несколько взрослых посетителей и их дети демонстративно бросали камни в клетку, где находились львы.
Видео опубликовали в Instagram биопитомника.
На нем видно, как несколько взрослых человек швыряют камни через ограждение, а дети повторяют за ними.
В нашем биологическом центре все чаще фиксируются случаи, когда посетители - и, что особенно тревожно, взрослые люди - бросают в животных камни, палки и другие предметы. Это не безобидное поведение. Это - жестокое обращение с животными", - написали сотрудники биоцентра.
Они напомнили, что в Казахстане действует Закон РК "Об ответственном обращении с животными", который прямо запрещает причинение вреда животным.
За подобные поступки предусмотрена ответственность - от штрафов до более серьезных мер", - говорится в информации.
Издевательство над дикими животными вызвало волну возмущения в Сети.
Не тех в клетку посадили";
Это нормально. Я видел в документалках, обезьяны часто так делают, находясь в безопасном месте, кидают камни в хищников ради развлечения. Это их типичное поведение";
Пожизненный запрет на посещение для всей этой компании";
Культурные люди и воспитанные так себя не ведут. Дети берут с таких родителей пример. Куда идет человечество";
Для дикарей это норма, палка и камень - их основное орудие для выживания, это инстинкты древности проявляются у них", - пишут пользователи.
Напомним, на днях мажилис РК одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность их умерщвления.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Законопроект вызвал волну возмущения среди активистов, зоозащитников и простых казахстанцев. Некоторые их них даже предложили демонтировать недавно установленный памятник спасению собаки в Алматы, назвав его установку "отвратительным лицемерием".
По мнению зоозащитников, принятые поправки делают государство карателем.
12.04.2026, 12:05 331726
Пожар в многоэтажном доме Астаны: погибли трое детей
Фото: МЧС РК
Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Трое детей погибли в Астане при пожаре в многоэтажном доме, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Возгорание произошло ночью на 15-м этаже 21-этажного жилого дома в районе Есиль. Квартира горела открытым огнем.
В ходе тушения пожара из горящей квартиры спасена женщина с ожогами. Ее передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшая госпитализирована в многопрофильную городскую больницу № 1. На месте пожара обнаружены тела троих несовершеннолетних", - говорится в информации.
Всего с верхних этажей эвакуировано 20 человек, еще около 40 человек покинули здание самостоятельно. Пожар полностью ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.
По информации акимата, будет оказана необходимая всесторонняя помощь пострадавшей женщине и семье погибших. Ситуация находится на особом контроле", - добавили в ведомстве.
По факту обнаружения тел погибших возбуждено уголовное дело.
Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в департаменте полиции столицы.
Напомним, в марте в Павлодарской области при пожаре в частном доме погибли трое детей.
Ранее женщина и двое детей насмерть отравились угарным газом в Туркестанской области.
