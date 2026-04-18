17.04.2026, 16:50 73086
Посетитель зоопарка Алматы кидал камни во льва
Рассказать друзьям
Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В администрации зоопарка Алматы сообщили, что обратились в полицию после инцидента, когда посетитель кидал камни во льва.
По факту инцидента с посетителем, бросавшим камни во льва, мы уже обратились в полицию. Заявление зарегистрировано в управлении полиции Медеуского района. О результатах сообщим дополнительно", - рассказали в администрации.
В соцсетях зоопарка опубликовано доказательство инцидента - видео, на котором посетитель бросает камни в вольер.
Это категорически запрещено и опасно для животных. Напоминаем: на территории зоопарка нельзя дразнить животных, бросать посторонние предметы, кормить их, перелезать через ограждения, стучать по стеклу и оставлять мусор. Просим всех соблюдать правила и показывать правильный пример детям. Бережное отношение к животным - ответственность каждого из нас", - добавили в пресс-службе.
Позже в полиции сообщили, что по видеозаписям установили личность нарушителя, он доставлен в полицию для разбирательства.
По данному факту в отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. По итогам рассмотрения дела специализированным межрайонным административным судом города Алматы гражданин признан виновным и привлечен к ответственности", - проинформировали в полиции.
Ранее аналогичный случай произошел в Семее. Там посетители биологического центра также швыряли камни в клетку со львами. Осенью прошлого года в зоопарке Алматы камнем попали в глаз носорогу.
новости по теме
17.04.2026, 13:45 89776
FlyArystan отменил рейсы в Дубай из-за нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке
Рассказать друзьям
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания FlyArystan отменила рейсы по маршруту Актау - Дубай - Актау до 29 августа из-за нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Пассажирам отмененных рейсов доступен полный возврат стоимости билетов без удержания штрафов по месту приобретения. Пассажиры, оформившие билеты на официальном сайте или в мобильном приложении FlyArystan, могут самостоятельно оформить возврат онлайн. При покупке через туристические агентства и другие каналы продаж рекомендуется обращаться по месту приобретения", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе авиакомпании Air Astana сообщили о продлении отмены рейсов на Ближний Восток.
17.04.2026, 13:23 89221
Впервые за 20 лет в Жамбылской области очистили важный водный объект
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Тараз. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые за 20 лет в Жуалынском районе Жамбылской области очистили регулятор на канале "Аксай", сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.
Регулятор вмещает 60 тысяч кубометров воды и обеспечивает поддержание стабильной подачи воды на 2000 га орошаемых земель. В работах по очистке были задействованы три единицы спецтехники. Извлечено порядка трех тысяч кубометров песка и гравия", - заявили в министерстве.
По данным пресс-службы, канал "Аксай" обеспечивает поливной водой угодья 75 крестьянских хозяйств. Основными выращиваемыми культурами являются картофель, многолетние травы, овощи и зерновые.
В прошлом году Министерство водных ресурсов и ирригации предоставило областному филиалу 75 единиц спецтехники. Из них три единицы были выделены для очистки регулятора. Благодаря новой технике работа проходит быстро и эффективно. В последние годы вместимость регулятора снизилась, что усложнило подачу воды аграриям. После восстановления проектной емкости стабильная водоподача будет возобновлена", - добавил руководитель Аксайского производственного отделения Даулетбай Нурабаев.
Ранее сообщалось, что в Казахстане сократят посевные площади под пшеницу и увеличат посевы масличных.
17.04.2026, 12:44 93756
"Долина ЦОДов": Казахстан провел переговоры более чем с 20 hyperscale-компаниями из США, Китая и Индии
Сформирован предварительный спрос на мощности свыше 100 МВт
Рассказать друзьям
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан провел в рамках реализации проекта "Долина ЦОДов" переговоры более чем с 20 hyperscale-компаниями из Соединенных Штатов Америки, Китая и Индии, работающими в сегментах облачных вычислений, обработки больших данных и ИИ, сообщает пресс-служба правительства.
По итогам переговоров сформирован предварительный спрос на мощности свыше 100 МВт, при этом общий потенциал "Долины ЦОДов" составляет до 1 ГВт и рассчитан на размещение крупных якорных клиентов. В целом реализация проекта "Долина ЦОДов" направлена на формирование в Казахстане крупнейшего регионального цифрового хаба и привлечение ведущих мировых технологических компаний", - говорится в сообщении.
Также в городе Экибастузе определены земельные участки, заключены базовые соглашения и приобретена подстанция мощностью 215 МВт, что формирует основу энергетической инфраструктуры проекта "Долина ЦОДов".
В ходе совещания по текущему статусу реализации проекта премьер-министр Олжас Бектенов поручил ускорить принятие необходимых нормативных решений и обеспечить выполнение всех этапов проекта в установленные сроки.
Ранее участникам ЕМПС показали проекты в сфере ИИ и инфраструктуры.
17.04.2026, 12:00 96526
В Алматы с 20 апреля стартуют гидравлические испытания теплосетей
Фото: Акимат Акмолинской области
Рассказать друзьям
Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в период с 20 апреля по 6 мая 2026 года на территории восьми районов будут проводиться гидравлические испытания тепловых сетей, сообщает пресс-служба акимата города.
Во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов ежедневно с 4.00 до 7.00 горожанам и гостям города рекомендуем соблюдать меры предосторожности. Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети", - отметили в компании.
Также в ТОО предоставили график проведения испытаний теплосетей:
20 апреля
- Алатауский район: Монке би - Момышулы - Райымбека - Фаризы Онгарсыновой;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Тимирязева - Шагабутдинова - Розыбакиева.
с 20 по 22 апреля
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра - Муратбаева - Макатаева - Сейфуллина - Тобаякова - Желтоксан - Маметовой - Абылай хана.
с 20 апреля по 6 мая
- Бостандыкский район: Аскарова - микрорайон Мирас - санаторий "Алматы" - Саина - аль-Фараби - микрорайон Казахфильм - Рыскулбекова - Каблукова - Басенова - Утепова - Розыбакиева - Жарокова - микрорайон Алмагуль - Ходжанова - КазНУ - Тимирязева - Ганди - Назарбаева; Лисянского - Розыбакиева - Жарокова - Экспериментальная база - Ходжанова - аль-Фараби - микрорайон Алмагуль;
- Орбита-1, 2, 3, 4 - Саина - Рыскулбекова - Розыбакиева - р. Большая Алматинка - Утепова - Жарокова - Басенова;
- Медеуский район: Тайманова - Чайкиной - Достык - Мендикулова - аль-Фараби - Жолдасбекова - Достык - Байжанова - санаторий МВД.
21 апреля
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова;
- Жетысуский район: мкр. Айнабулак 1-4, мкр. Кокмайса, квадрат улиц Ангарская - Макатаева - Палладина - Павлодарская.
21 и 22 апреля
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра - Райымбека - Яссауи - Емцова.
22 апреля
- Наурызбайский район: Райымбека - Жунусова - Абая - Алтын Орда;
- Жетысуский район: мкр. Кулагер (Серикова - Ратушного), квадрат Рыскулова - Жансугурова - Тихова - Глазунова;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра - Жандосова - Варламова - Айманова.
с 22 по 23 апреля
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Сейфуллина - Тобаякова - Назарбаева - Маметовой - Уалиханова - Айтеке би.
23 апреля
- Наурызбайский район: Проектируемая - Айтбаева - Райымбека - Алтын Алаш.
с 23 по 24 апреля
- Алмалинский, Жетысуский и Медеуский районы: Сейфуллина - Рыскулова - Жангельдина - Райымбека - Куратова - Гоголя;
- Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би - Сатпаева - Ашимова - Ислама Каримова.
24 апреля
- Алатауский район: Монке би - Момышулы - Фаризы Онгарсыновой - микрорайон Зердели;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра - Утепова - Розыбакиева - Байзакова.
27 апреля
- Алатауский район: Райымбека - Отрарская - Рыскулова - Данченко;
- Алмалинский район: Чокина - Петрова - Карасай батыра - Райымбека.
27 и 28 апреля
- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя - Курганская - Сатпаева - Чайковского;
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева - Рыскулбекова - Саина - река Большая Алматинка.
28 апреля
- Алатауский район: поселок Аккайнар - Мамбетова - южная сторона БАКа.
29 апреля
- Алмалинский район: Карасай батыра - Ислама Каримова - Райымбека - Масанчи.
28 и 29 апреля
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Айтеке би - Назарбаева - Шевченко - Желтоксан - Сатпаева - Сейфуллина - Абая - Досмухамедова.
29 и 30 апреля
- Ауэзовский район: Улугбека - Жандосова - Саина - Садвакасова;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Панфилова - Абая - Желтоксан - Тимирязева - Гоголя - река Есентай.
5 мая
- Алмалинский и Жетысуский районы: Райымбека - Бродского - Рыскулова - Сейфуллина.
Всем потребителям, проживающим в указанных зонах, горячее водоснабжение будет сохранено. Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей и выявления проблемных участков в рамках подготовки к отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили на предприятии.
Напомним, в прошлом году двухнедельные испытания теплосетей также прошли в Алматы.
16.04.2026, 18:49 201011
Минздрав проводит проверку по факту смерти ребенка в Мангистауской области
Фото: МЗ РК
Рассказать друзьям
Актау. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По поручению министра здравоохранения РК в связи с летальным исходом ребенка 2012 года рождения в Мангистауской области формируется состав комиссии для проведения всесторонней проверки, сообщили в пресс-службе ведомства.
Как отметили в министерстве, в состав комиссии войдут заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля - главный медицинский инспектор, а также независимые эксперты.
19 февраля 2026 года пациент был доставлен санитарной авиацией в АО "Научный центр педиатрии и детской хирургии" (в Алматы) для дальнейшего лечения. Несмотря на проведенные медицинские мероприятия, 13 апреля 2026 года зафиксирован летальный исход", - пояснили в Минздраве.
Ранее в Минздраве сообщали о возобновлении плановых проверок медорганизаций.
16.04.2026, 18:18 204691
В Алматы образовались 10-балльные пробки из-за дождя
Рассказать друзьям
Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы из-за ухудшения погодных условий резко возросла загруженность дорог - город парализовало пробками.
Как сообщает Kazinform, ссылаясь на данные сервиса 2GIS, к 17.40 уровень заторов на дорогах достиг максимальных 10 баллов. Движение на ключевых магистралях практически остановилось: плотные заторы зафиксированы на проспектах Абая, Аль-Фараби, Райымбека, Рыскулова, Назарбаева, Сейфуллина и Достык, а также на улицах Саина, Жандосова, Толе би, Розыбакиева и других участках.
В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуется отложить походы в горы. При сильном ветре жителям не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями!" - говорится в сообщении департамента по ЧС Алматы.
Также при шквалистом усилении ветра алматинцам рекомендовали:
ограничить выход из зданий (по возможности находиться в помещении), если вы находитесь дома, плотно закрыть окна и двери;
со двора, открытых балконов и лоджий убрать предметы, которые могут нанести ущерб вашему жилью;
при ветре, находясь на улице, стараться укрыться в ближайшем подъезде или магазине;
не прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также у стен домов, так как возможно падение шифера и других кровельных материалов;
смертельно опасно при сильном ветре находиться под линиями электропередачи и подходить к оборванным электропроводам.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
16.04.2026, 13:13 238011
Сенат изучит законопроект об "эвтаназии" бродячих животных
Рассказать друзьям
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената Маулен Ашимбаев в кулуарах верхней палаты парламента заявил, что сенаторы изучат одобренный мажилисом резонансный законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает так называемую "эвтаназию"* бездомных собак.
Закон буквально вчера поступил в сенат парламента Казахстана. Только вчера мы его получили. Депутаты еще не успели его посмотреть. Рабочий процесс начинается. Сейчас по комитетам распределили, передали (...) Потом в рамках рабочей группы с приглашением общественности эти вопросы будут рассматриваться", - заявил Маулен Ашимбаев.
Далее, по его словам, законопроект будет вынесен на пленарное заседание верхней палаты.
Сейчас пока мы не видели, мы только слышим то, что говорят общественники, то, что говорят депутаты мажилиса. Но нам нужно посмотреть сам закон. И я думаю, что это не займет долго. Я думаю, через неделю, через десять дней мы будем готовы уже предметно говорить по конкретным нормам", - добавил председатель сената.
Стоит отметить, что проблема бродячих животных в Казахстане уже много лет остается одной из самых болезненных социальных тем - именно потому, что она напрямую связана не только с безопасностью, но и с уровнем гуманности общества. В разных регионах годами повторяется одна и та же картина: голодные собаки возле жилых домов, волонтеры, которые буквально вытаскивают животных с улиц за свой счет, и регулярные новости о жестоком обращении, отравлениях и даже отстрелах прямо на улицах.
Между тем государство ежегодно выделяет сотни миллионов тенге на отлов и содержание бездомных животных, что не дает никаких эффективных результатов.
К примеру, только в Алматы в 2026 году на отлов, временное содержание и стерилизацию безнадзорных и бродячих животных из местного бюджета выделено 834,3 млн тенге, пишет inform.kz.
По данным ветеринарной службы города, в прошлом году в рамках программы ОСВВ 1500 бездомных собак и 108 кошек были помещены во временные пункты содержания, стерилизованы и вакцинированы. После этого отловленные животные отправлены в места прежнего обитания.
Напомним, мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz
По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.
При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.
Между тем нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер. По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.
Тем временем простые казахстанцы также активно обсуждают законопроект в Сети. Под постами СМИ с новостью об одобрении нововведения сотни простых граждан оставили свои комментарии. В частности, некоторые высказались категорически против умерщвления животных на деньги налогоплательщиков.
* Эвтаназия- это добровольное прекращение жизни неизлечимо больного человека из сострадания, чтобы избавить его от невыносимых страданий.
16.04.2026, 13:00 183991
Казахстан провел два раунда переговоров по смягчению визового режима с Великобританией
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан провел с Великобританией два раунда переговоров по смягчению визового режима для граждан РК, сообщил на брифинге в сенате замглавы Министерства иностранных дел Казахстана Арман Исетов.
Два раунда прошло переговоров по данному вопросу. Прогресс хороший. Обсуждаются многосторонние аспекты упрощения визового режима. Надеемся, что в ближайшей перспективе нам удастся достичь прогресса и финализировать проект соглашения в данной сфере", - заявил спикер.
Напомним, граждане Великобритании могут посещать Казахстан без визы сроком до 30 дней. В то же время для граждан Казахстана виза в Великобританию остается обязательной.
В прошлом году три страны ввели безвизовый режим для казахстанцев.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
12.04.2026, 13:59Взрослые и дети бросали камни в львов в биологическом центре Семея 13.04.2026, 12:47333816Сразу четыре человека погибли при лобовом столкновении на трассе в Костанайской области 14.04.2026, 19:41333301В зоопарке Алматы родились краснокнижные медвежата 12.04.2026, 12:05331631Пожар в многоэтажном доме Астаны: погибли трое детей 11.04.2026, 16:20329466Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня 27.03.2026, 18:18ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации1219306ЕАБР и Министерство цифрового развития Кыргызстана договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации 30.03.2026, 13:401004526Евразия 2030+: ЕАБР проведет в Алматы годовое собрание и бизнес-форум 30.03.2026, 15:00Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта1003216Фонд цифровых инициатив ЕАБР укрепляет сотрудничество с Республикой Казахстан в сфере искусственного интеллекта 01.04.2026, 14:28Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации911721Фонд цифровых инициатив ЕАБР расширяет сотрудничество с Республикой Узбекистан в сфере цифровой трансформации 01.04.2026, 11:16575181ЕАБР разместил долларовые облигации на KASE на $121,6 млн
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?