24.10.2025, 15:19 54321
Посетитель зоопарка Алматы бросил камнем в глаз носорогу
Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Один из посетителей Алматинского зоопарка бросил камень в носорога и попал ему в глаз. Проводится работа по идентификации нарушителя, сообщили в администрации зоопарка.
Нечеловеческий поступок одного из посетителей зоопарка Алматы вызвал возмущение среди казахстанцев. Свидетельница происшествия поделилась видео в Threads. По ее словам, посетитель бросил в носорога похожий на камень предмет и попал ему прямо в глаз.
Хочется, чтобы зоопарк хоть как-то наказывал таких посетителей", - считает автор видео.
Мы глубоко обеспокоены данным инцидентом и категорически осуждаем любое проявление жестокости или неуважительного отношения к животным", - сообщили в администрации зоопарка в ответ на запрос редакции.
Там рассказали, что специалисты внимательно осмотрели носорога.
К счастью, его состояние удовлетворительное, угрозы здоровью нет. Никаких травм, в том числе глазных повреждений, у животного не выявлено", - заверили в зоопарке.
В настоящее время ведется внутренняя проверка и изучение всех доступных видеоматериалов. Также представители зоопарка обратились в правоохранительные органы.
Материалы переданы в полицию для установления личности нарушителя и последующего привлечения к ответственности. Проводится работа по идентификации данного посетителя. После установления личности с ним будет проведена разъяснительная беседа, а также применены меры согласно законодательству", - добавили в администрации.
Напомним, в августе казахстанцев возмутило использование живого страуса в качестве рекламы донерной в Астане. Ранее в ботаническом саду Алматы посетитель схватил за шею лебедя и пытался удерживать.
25.10.2025, 11:25 2801
В Казахстане отмечают День Республики
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 25 октября, в Казахстане отмечают национальный праздник - День Республики, передает корреспондент агентства.
В этот день в 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. С принятием данной декларации утверждены личная территория, гражданство, государственный бюджет, самостоятельность в международных отношениях, государственные символы, провозглашающие суверенитет Казахстана.
В 2022 году 29 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", согласно которому Дню Республики присвоили статус национального праздника.
Сегодня лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил жителей страны с Днем Республики, сообщает Акорда.
Приняв 35 лет назад декларацию о суверенитете, Казахстан вступил в новую историческую эпоху. Этот судьбоносный акт утвердил право нашего народа самостоятельно определять свое будущее и стал отправной точкой построения современного государства. С тех пор нами пройден большой и тернистый путь. Сформирован политический и экономический фундамент независимости, определены международно признанные границы, возведена новая столица, достигнуты серьезные успехи в укреплении общенациональной идентичности и улучшении качества жизни граждан", - заявил глава государства..
По его словам, благодаря выверенной и сбалансированной внешней политике Казахстан успешно отстаивает свои национальные интересы, укрепляет авторитет на мировой арене.
Но перед нами стоят более масштабные задачи. Несмотря на беспрецедентные вызовы неспокойного времени, мы строим справедливый Казахстан - страну равных возможностей для всех граждан. Проводимые реформы в политике, экономике, социальной сфере нацелены на обеспечение процветания Отечества и повышение благосостояния народа", - заявил он.
Кроме того, на площади перед резиденцией Акорда с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага, приуроченная ко Дню Республики и 35-летию декларации о государственном суверенитете Казахстана.
Церемония поднятия государственного флага пройдет во всех регионах страны", - отметили в Акорде.
24.10.2025, 19:21 42891
В 70 км от Алматы ученые нашли более сотни скелетов древних амфибий
Фото: Дмитрий Копылов
Конаев. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Института зоологии РК провела короткую, но результативную экспедицию на местонахождение Курты в Алматинской области. Это одно из немногих в Казахстане местонахождений континентального палеозоя, сообщает пресс-служба института.
Обнажающиеся здесь горные породы датируются пермским периодом, их возраст составляет около 280 миллионов лет. А это означает, что найденные в Куртах организмы жили еще до эпохи динозавров.
Собираясь на недельный выезд в полную изоляцию, ученые готовились к тому, что им может не хватить еды, воды, газа, бензина, теплых вещей.
К чему мы оказались не готовы, так это к тому, что нам не хватило упаковочного материала. Находок оказалось так много, что бумага и пленка, в которые мы упаковываем образцы, закончились уже на третий день. За неделю мы собрали около 120 новых скелетов, а также отпечатки древовидных хвощей - каламитов", - рассказывают исследователи.
В организации экспедиции принимали участие: заведующий лабораторией палеозоологии Института зоологии РК Дмитрий Копылов, научный сотрудник Палеонтологического института РАН Антон Ульяхин и адъюнкт-исследователи Института зоологии РК Петр Гайдук и Андрей Российский.
24.10.2025, 11:04 67336
Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества
Фото: Depositphotos
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция предупреждает казахстанцев о новом виде мошенничества - "Просроченная декларация".
Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками госорганов, и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации. Мошенники пугают блокировкой счетов, требуя "уладить вопрос" в течение трех дней. Чтобы "подтвердить личность", аферисты просят продиктовать код из SMS. После этого они получают доступ к банковским счетам и похищают деньги", - рассказали в МВД РК.
Ранее мошенники обманули актюбинца на 1,5 млн тенге под видом розыгрыша мобильного телефона. Неизвестные убедили 49-летнего мужчину в его якобы победе.
Поверив в "выигрыш", потерпевший по отправленным злоумышленниками ссылкам дважды оформил онлайн-кредиты на свое имя и перевел полученные средства на указанные ими счета. Мошенники объяснили, что эти деньги необходимы для оплаты комиссии за выигрыш и взноса участника, пообещав вернуть сумму вместе с призом. В результате мужчина лишился около 1,5 млн тенге", - сообщает Polisia.kz.
18-летние жители Актобе, подозреваемые в совершении данного преступления, задержаны. По факту начато досудебное расследование.
Полиция напоминает:
- сотрудники государственных органов не звонят гражданам с подобными уведомлениями и не требуют коды подтверждения;
- никогда не сообщайте третьим лицам SMS-коды, пароли, данные карт и другие личные сведения;
- при получении подозрительных звонков прерывайте разговор и звоните в полицию по номеру 102.
Напомним, МВД Казахстана ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России. У преступников изъяли 11 устройств sim-box, 3 ноутбука, 31 сотовый телефон, использованных фигурантами для активации sim-карт, а также свыше 19 тысяч казахстанских и европейских sim-карт.
Ранее была раскрыта деятельность действовавшего на территории Украины мошеннического call-центра, который обманывал казахстанцев от имени спецслужб.
24.10.2025, 08:48 72541
Преступлением назвали происходящее в роще Баума в Алматы общественники и потребовали прекратить работы
Фото: скриншот из видео
Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Экоактивистка Салтанат Ташимова призвала прекратить строительные работы в роще Баума в Алматы.
Это преступление! Управление развития общественных пространств полностью игнорируют закон, проводя работы без паспорта объекта, Камазами повреждая деревья, расширяя узкие дорожки, где вообще не нужно покрытие гравием!!! Они разрушают экосистему леса!" - сообщила Салтанат Ташимова.
Она также опубликовала в Facebook видео, на котором запечатлено, как грузовик едет вплотную к дубам по дорожке рощи. После проезда техники на коре деревьев образовались повреждения.
Смотрите, какие миллиметровщики... Для чего нужно было заезжать на внутреннюю дорожку? Это дорожка искусственная. Смотрите, что происходит. Это что за гонки такие у нас в роще? Это с учетом того, что он (водитель. - Прим. ред.) знает, что я сзади иду и снимаю. Представляете, что происходит, когда никто не видит?" - комментирует автор видео.
В акимате Алматы сообщили, что на подрядчиков наложены административные штрафы по статье 386 КоАП - "Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений".
С сентября текущего года в роще Баума начались работы по благоустройству территории. В ходе работ были обнаружены повреждения в виде обдира коры деревьев и оголение корневой системы. К административной ответственности были привлечены виновные лица, наложен штраф и составлены два административных протокола, на юридическое и физическое лицо по статье 386 КоАП, 30 МРП, 15 МРП", - отметили в акимате.
Ранее в акимате города пообещали, что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.
По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Стоит отметить, что Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана, уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
23.10.2025, 16:15 118151
В праздничные дни полиция Алматы переведена на усиленный режим службы
В городе не планируется ограничения движения транспорта
Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В канун праздника Дня Республики Казахстан, который отмечается 25 октября, полиция Алматы переходит на усиленный вариант несения службы, сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
В праздничные дни личный состав органов внутренних дел несет службу в усиленном режиме. Будут задействованы все подразделения - патрульная полиция, участковые инспекторы, ювенальная и миграционная службы, кинологи, оперативные подразделения.
Усилен контроль на общественном транспорте и в местах массового скопления граждан - парках, площадях, торгово-развлекательных центрах", - отметила спикер.
Как подчеркнула Салтанат Азирбек, в городе не планируется ограничения движения транспорта. Все будет зависеть от складывающейся обстановки при проведении массовых культурно-развлекательных мероприятий.
23.10.2025, 14:13 127156
Сегодня в мире отмечают День снежного барса
Фото: Комитет лесного хозяйства и животного мира
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня во всем мире отмечают Международный день снежного барса, символа горных экосистем и дикой природы Центральной Азии, сообщает Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.
Этот день был учрежден в 2013 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы.
Снежный барс - один из самых красивых и загадочных хищников на нашей планете. Он внесен в Красную книгу Казахстана. Согласно последним учетным данным, в нашей стране обитает примерно от 152 до 189 снежных барсов. Этот показатель свидетельствует о стабильности популяции, однако подчеркивает и актуальность продолжения системных мер по сохранению этого вида", - говорится в сообщении ведомства.
В Казахстане редкий хищник обитает на территории 9 особо охраняемых национальных парков и заповедников. Они играют важную роль в сохранении экосистем, которые служат основой для жизни снежного барса и других редких видов растений и животных.
В ведомстве также сообщили, что к Международному дню снежного барса подготовлен уникальный видеоматериал, снятый с помощью фотоловушек.
Видеозаписи демонстрируют снежного барса, свободно живущего в своей естественной среде обитания", - сообщили в комитете.
22.10.2025, 16:02 206431
Выявлена одна из возможных причин деменции
Микропластик повреждает сосуды мозга, провоцируя деменцию
Вашингтон. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Нейропатолог Элейн Беарер в новом обзоре, опубликованном в American Journal of Pathology, рассказала об одной из возможных причин деменции, передает корреспондент агентства.
Микропластик может играть роль в развитии сосудистой деменции - одной из самых распространенных, но малоизученных форм старческого слабоумия. С помощью усовершенствованной микроскопии исследовательница обнаружила мельчайшие пластиковые частицы в сосудах и тканях мозга людей, страдавших деменцией. Анализ показал: эти загрязнители могут вызывать или усиливать повреждения сосудов, провоцируя микроинсульты, кровоизлияния и утолщение артерий", - пишет lenta.ru.
Беарер предложила новую классификацию сосудистой деменции, выделив несколько типов повреждений сосудов - от утолщения артерий до микрокровоизлияний и отложений бета-амилоида, характерных также для болезни Альцгеймера.
Ранее сообщалось, что в снегах Антарктиды впервые нашли частицы микропластика.
21.10.2025, 16:10 322781
Жители одного из микрорайонов Алматы пожаловались на отключение антенны сотовой связи Дополнено
Фото: Depositphotos
Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители микрорайона Нур Алатау в городе Алматы пожаловались на отключение антенны сотовой связи операторов Altel и Tele2, передает корреспондент агентства.
Как пояснили горожане, антенна расположена по адресу: улица Виноградная, 7, рядом с ТП 5295. Она много лет обеспечивала мобильной связью большую часть агломерации и являлась важной частью инфраструктуры микрорайона Нур Алатау.
По словам местных жителей, в переписке в мессенджере WhatsApp сотрудник компании Altel сообщил им, что антенна была отключена "из-за того что там существует риск возникновения пожара по причине неправильного подключения электрического кабеля".
Как РЭС предоставит возможность подключения, мы подключим антенну. Сроки нам неизвестны к сожалению, уточните, пожалуйста, в местном РЭС", - говорится в ответе компании, который агентству предоставили горожане.
Местные жители, у которых перестали работать устройства, настроенные на сеть данного оператора, обратились в информационное агентство Kazakhstan Today с просьбой оказать содействие в подключении электроснабжения антенны.
Журналист агентства обратился за комментарием в АО "Алатау Жарык Компаниясы".
Дополнено 21.10.2025, 17.09
В акционерном обществе "Алатау Жарык Компаниясы" ответили на жалобы алматинцев на отключение антенны сотовой связи в микрорайоне Нур Алатау, передает корреспондент агентства.
3 августа рядом с ТП-5295 произошло возгорание установленного ящика сотовой связи, принадлежащего частному лицу (балансодержателю). После происшествия выполнить переподключение не представилось возможным, так как отсутствовал необходимый кабель. Со стороны АО "Алатау Жарык Компаниясы" препятствий для проведения восстановительных работ не имеется", - утверждают в компании.
В АЖК подчеркнули, что восстановление соединения и переподключение к ТП должны быть выполнены интернет-провайдерской компанией или балансодержателем сетей самостоятельно.
Журналист агентства обратился за комментарием в Altel.
Ранее на заседании правительства заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев заявил, что к концу 2027 года планируется обеспечить 100-процентный охват населения интернетом. Скорость интернета превысит 100 мегабит в секунду, а оптические линии связи будут доведены до 90% сельских населенных пунктов.
