Полиция не выявила жестокого обращения с птицей

Рассказать друзьям

Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Волну негодования казахстанцев вызвал видеоролик, на котором в качестве привлечения внимания к одному из кафе Астаны используется живой страус. В полиции не усмотрели факта жестокого обращения с животным.





Живого страуса использовали для рекламы донерной в Астане. Распространившийся в Сети ролик с птицей вызвал возмущение казахстанцев. По мнению граждан, такое обращение со страусом является жестоким.





Скриншот/Instagram





Почему вы страуса используете как развлекательное шоу! Он вам не игрушка, а живое существо", - пишут возмущенные пользователи соцсетей.





Скриншот/threads.com/@rahimova_madina





В столичном департаменте полиции прокомментировали, что по данному факту жестокого обращения с животным не зафиксировано.





Страуса держали за шею, удерживали за шею с целью помещения в транспортное средство для перевозки", - сказали в пресс-службе ДП.









В полиции подтвердили, что птицу привезли в заведение ради рекламы из Сарыагаша. В настоящее время питомец находится в селе Коянды.





С владельцем проведена профилактическая беседа о недопустимости жестокого обращения с животными, а также использования их в подобных целях без соблюдения соответствующих условий и норм", - добавили в полиции.





Дополнено. 06.08.2025. 15.00





В Ботаническом саду Алматы на видео попало жестокое обращение с лебедем, передает корреспонденте агентства.





В Сети распространилось видео, на котором можно заметить, как мужчина хватает птицу за шею и пытается удержать.









В департаменте полиции мегаполиса прокомментировали инцидент.





По факту жестокого обращения с птицей на территории Ботанического сада города Алматы начата проверка. Будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Другие обстоятельства устанавливаются", - сообщили в ДП.



