29.05.2025, 19:45 50636
Ударившего страуса в зоопарке Шымкента подростка привлекли к ответственности
Он привлечен к административной ответственности
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Шымкент. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 25 мая около 18.00 в зоопарке Шымкента, несмотря на правила безопасности и четкое предупреждение, один из посетителей перелез через ограждение, ударил страуса ногой и намеренно пугал животных, сообщили в пресс-службе зоосада.
На следующий день уже был установлен правонарушитель - несовершеннолетний.
Совместно с родителями была взята объяснительная, и в соответствии с действующим законодательством РК он привлечен к административной ответственности", - сообщили в зоопарке.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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30.05.2025, 08:29 8546
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана в пятницу
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Обширный антициклон обусловит погоду без осадков на большей территории Казахстана. Лишь на севере, юге, юго-востоке страны атмосферные фронтальные разделы вызовут дожди с грозами.
По республике ожидаются усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке с пыльной бурей, на севере, востоке в ночные и утренние часы - туман.
Ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 2 градуса.
В Атырауской, Мангистауской областях, на севере, востоке области Жетысу, в центре, на севере Кызылординской области, на севере, юге Актюбинской области, на востоке, в центре Павлодарской области, на севере, юге Жамбылской области, на северо-западе, юге, востоке, в центре Западно-Казахстанской области, на западе, юге Туркестанской области, в центре Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской области, на западе, юго-востоке Актюбинской области, на юге, западе Атырауской области, на западе, севере Алматинской области, на юге Костанайской области и областей Абай, Улытау, на юго-востоке Павлодарской области, на севере, востоке области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +24+26 °C.
В Астане: ожидается дождь, гроза, +26+28 °C.
В Шымкенте: ожидается дождь, гроза, +27+29 °C.
29.05.2025, 11:33 79936
В Караганде проходит судебный процесс по делу о жестоких издевательствах над приемными детьми
Дети дали показания в суде против опекунов
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Караганда. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе судебного процесса приемные дети из патронатной семьи дали показания против своих опекунов. По материалам дела они жестоко издевались над ними, избивали и вынуждали питаться продуктами с навозом, сообщает телеканал КТК.
На скамье подсудимых - 45-летний мужчина, его супруга и дочь. Судят семью за истязание, причинение тяжкого вреда здоровью и мошенничество. Так как деньги, которые государство выделяло на содержание детей, глава семейства тратил на букмекерские ставки и лотерейные билеты", - говорится в сюжете.
Шестеро сирот (старшему из которых сейчас 16, младшему 11 лет) рассказали, что им пришлось пережить в патронатной семье. Детский кошмар длился целых 5 лет. Эксперты насчитали от 19 до 47 шрамов на теле каждого ребенка.
Потерпевшие рассказали, что их били и заставляли употреблять в пищу навоз. Ребята признаются, что часто не слушались и даже убегали из дома, но не могут понять, за что именно их наказывали так жестоко.
В детском доме семейного типа правила царили суровые. Домашним туалетом могли пользоваться только опекуны и их родные дети. Приемные ходили на улицу и ели отдельно - в той же комнате, где и спали. Меню тоже сильно различалось. Главное правило: всех членов патронатной семьи называть по имени-отчеству. Особый почет должны были проявлять к родным детям", - отмечает КТК.
Мальчики рассказали, что за это время на выделенные государством пособия им обновляли только сапоги для уборки сарая. Лишь однажды купили новые кроссовки. Почти вся одежда была ношеной.
Подсудимые же возражают: мол, дети все преувеличивают. Они воспитывали их со всей душой. Записывали в спортивные и музыкальные кружки. Глава семейства и вовсе считает, что смог показать настоящую отцовскую любовь.
Неизвестно, сколько это могло продлиться, если бы однажды своих троих внуков не решила навестить их бабушка. После визита в патронатную семью как раз все и раскрылось. Троих детей она забрала с собой. Еще троих снова вернули в детский дом.
В приемную семьи дети попали в 2018 году, уголовное дело завели только в 2023 году, и вот сейчас его рассматривают в суде. В нескольких показаниях они не раз заверяли, что рассказывали о побоях учителям и врачам, у которых лечились. Но никто им так и не помог, сообщает телеканал.
Напомним, в июне 2024 года уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала жуткие подробности истязания приемных детей в Шымкенте.
29.05.2025, 10:11 87496
В Астане открылся медиафорум "Центральная Азия - Китай - 2025"
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане открылся медиафорум "Центральная Азия - Китай - 2025", организованный ведущим изданием КНР, одним из самых авторитетных и влиятельных китайских СМИ, газетой "Жэньминь жибао", передает корреспондент агентства.
Мы ведем глубокий обмен мнениями, исследуем возможности создания широкоформатного, многообразного и устойчивого механизма сотрудничества, продвигаем сотрудничество СМИ на новый уровень и вносим предложения по дальнейшему сближению стран региона и укреплению сообщества единой судьбы", - заявил на церемонии открытия заместитель главного редактора "Жэньминь жибао" Фан Цзиншань.
Страны Центральной Азии и Китай являются развивающимися странами, пережившими схожие исторические этапы, общими целями развития и схожими устремлениями к возрождению. Мы естественные члены глобального Юга и попутчики на пути к модернизации. С этой точки зрения формирование более тесного сообщества единой судьбы - насущная потребность", - отметил Фан Цзиньшань.
По его словам, "все участники механизма "Центральная Азия - Китай" - соседи, и достижения или проблемы одной стороны влияют на весь регион. Мир, развитие и стабильность - общие стремления и цели стран Центральной Азии и Китая. Поэтому мы должны объединить усилия ради общего развития, максимально реализовать потенциал региона".
Сегодня мир переживает беспрецедентные изменения, невиданные за столетие, мы сталкиваемся с новыми вызовами и возможностями. Совместное построение единой судьбы, укрепление солидарности, подлинный мультиполярный подход, инклюзивная глобализация и продвижение справедливого мирового порядка - все это не только историческая миссия, но и путь к общему процветанию", - подчеркнул заместитель главного редактора издания.
Газета "Жэньминь жибао" готова работать со СМИ Центральной Азии в одном направлении плечом к плечу, приняв этот форум в качестве отправной точки для дальнейшего углубления практических обменов и сотрудничества", - заключил Фан Цзиньшань.
Газета "Жэньминь жибао" эффективно использует свои ресурсные и платформенные преимущества, создавая высококачественные, многообразные и профессиональные каналы международного медиа-сотрудничества.
Газета "Жэньминь жибао" - официальный орган Центрального комитета Коммунистической партии Китая, крупнейшее в мире издание с общим охватом более 1,5 млрд пользователей.
28.05.2025, 22:35 113201
В Астане открылась аллея вечной дружбы Казахстана и России
Фото: gov.kz
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась торжественная церемония открытия аллеи вечной дружбы Казахстана и России, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
Культура всегда была и остается живым мостом между народами. Через искусство, язык, традиции и музыку мы глубже узнаем друг друга, учимся понимать и уважать различия, находим общее и сохраняем лучшее. Именно поэтому аллея вечной дружбы становится символом духовного единения наших народов, живой метафорой исторической общности и сотрудничества, устремленного в будущее. Уверена, что это место станет площадкой для совместных культурных проектов, встреч художников, музыкантов, актеров, историков и молодых талантов. Аллея всегда будет напоминанием о том, как важно беречь доверие, уважение и общие ценности, передаваемые из поколения в поколение", - отметила министр культуры и информации РК Аида Балаева.
В свою очередь министр культуры России Ольга Любимова подтвердила намерения по укреплению культурных связей между странами.
Высокая честь открывать аллею дружбы выпала культурным ведомствам двух стран. Несомненно, прочные культурные связи, общие духовные ценности и историческая память являются крепким фундаментом дружбы наших народов", - подчеркнула она.
В Минкультуры Казахстана добавили, что появление нового культурного объекта стало результатом многолетнего взаимного уважения и доверия, а также личной дружбы между главами государств Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным.
Напомним, в прошлом году президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье для российской газеты "Известия" написал, что отношения между Казахстаном и Россией служат образцом крепкой и нерушимой дружбы.
28.05.2025, 22:10 115291
В Алматы состоялся запуск международного цифрового проекта People's Daily
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Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахском национальном университете имени аль-Фараби состоялось торжественное открытие цифровых информационных экранов People’s Daily Digital Bulletin Board.
Мероприятие прошло под девизом "Resonate on Screen, Advance Hand in Hand" и стало ключевым этапом подготовки к China-Central Asia Media Cooperation Forum, запланированному на 29-31 мая 2025 года.
Церемонию открыла председатель и генеральный директор People’s Daily Digital Communication Co., Ltd. У Цимин, которая представила повестку мероприятия и поприветствовала гостей. В программе были:
- официальное открытие цифрового экрана;
- выступления приглашенных делегатов;
- запуск казахоязычной версии анимационного цикла "Истории, рассказанные Си Цзиньпином";
- знакомство с интерактивным интерфейсом экрана;
- экскурсия по кампусу Северо-Западного политехнического университета;
- фотосессия и фуршет.
О проекте People's Daily Digital Bulletin Board
Инициатива цифровых экранов была запущена в 2009 году компанией People’s Daily Digital Communication Co., Ltd. - медиаподразделением официальной газеты Китая. Компания занимается цифровым распространением новостей, мультимедийной интеграцией и развитием решений в области интернета вещей.
Экран представляет собой мультимедийный терминал, транслирующий новостной, культурный и образовательный контент на нескольких языках. В Алматы экран адаптирован под местную аудиторию и работает на казахском, китайском и английском языках.
География проекта
По состоянию на май 2025 года экраны People’s Daily Digital Bulletin Board представлены в ряде стран:
- Казахстан: Астана (центр подачи виз Китая, июнь 2024), Алматы (КазНУ, май 2025);
- Китай: Пекин (саммит форума "Пояс и путь", октябрь 2023; форум "Китай - Африка", сентябрь 2024), Чэнду (форум медиасотрудничества, август 2024);
- Сербия: Белград (Китайский культурный центр, 2024);
- Таиланд: Бангкок (Международная книжная ярмарка, 2023; Институт Конфуция Чулалонгкорнского университета);
- Индонезия: Джакарта (Международная книжная ярмарка, сентябрь 2024; постоянная инсталляция в представительстве CCPIT);
- Новая Зеландия: Веллингтон (генконсульство КНР в Крайстчерче, 2024).
На международных форумах экраны используются в качестве информационно-культурных платформ, позволяющих делегатам и посетителям получать доступ к мультимедийному контенту, адаптированному к тематике мероприятий.
Культурное значение и контент
Цифровые экраны не ограничиваются новостной трансляцией. В рамках проекта в Алматы была представлена анимационная серия Stories Shared by Xi Jinping, переведенная на казахский язык. В ней рассказываются реальные истории, связанные с культурой, дипломатией и гуманитарным сотрудничеством.
Среди представленных эпизодов - сюжеты о Сянь Синхае и Бахытжане Байкадамове, чья дружба во времена Второй мировой войны стала символом казахско-китайского взаимопонимания. Также упоминается герой "Панда Руслан" - еще один персонаж, связанный с Казахстаном.
По словам заместителя главного редактора People's Daily Фан Цзяншаня, Казахстан стал важной площадкой для инициативы "Пояс и путь", начиная с момента ее озвучивания в Астане в 2013 году. Он подчеркнул теплые воспоминания о совместной истории и высокую роль Алматы как культурного центра.
В официальном буклете приводится цитата президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, согласно которой: "Friendship between China and Kazakhstan is a shared treasure more precious than gold."
28.05.2025, 17:26 126901
Антитеррористические учения проведут в Улытауской области
Фото: gov.kz
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Жезказган. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 28 по 30 мая текущего года на территории Улытауского района запланировано проведение антитеррористических учений, сообщили в пресс-службе районного оперативного штаба по борьбе с терроризмом.
В рамках учения предусмотрены временные меры, ограничивающие движение автотранспортных средств и передвижение населения. В этой связи, призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - говорится в сообщении.
27.05.2025, 18:25 183721
В Казахстане появится ряд новых профессиональных праздников
Фото: depositphotos.com
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало проект приказа, которым вносятся изменения в перечень профессиональных праздников, передает корреспондент агентства.
В частности, в перечень планируется добавить шесть новых профессиональных праздников:
- День предпринимателей Казахстана;
- День ремесленников Казахстана;
- День работников сферы естественных монополий;
- День работника санитарно-эпидемиологической службы;
- День работников кадровой службы;
- День работника сферы общественного питания.
Также, согласно документу, в Казахстане намерены изменить дату празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Напомним, в 2023 году в Казахстане появился новый профессиональный праздник - День работников гражданской авиации.
26.05.2025, 19:54 237901
Проводников поезда уволили после внутреннего расследования КТЖ
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В КТЖ проводятся регулярные внутренние проверки и служебные расследования, сообщает пресс-служба компании.
По результатам проверки на вокзале Алматы-2 был установлен факт незаконной продажи места, предназначенного для лиц с ограниченными возможностями, а также курения в тамбуре поезда. По итогам служебного расследования проводники были уволены, начальнику поезда объявлен строгий выговор.
Аналогичные проверки будут проводиться во всех пассажирских поездах КТЖ.
Напомним, в начале года проводника и начальника пассажирского поезда Мангистау - Алматы задержали и доставили в полицию по делу о нападении на менеджера.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?