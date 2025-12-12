Отношения между Казахстаном и Ираном имеют глубокие корни - Токаев

Рассказать друзьям

Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Ги Пармелану по случаю его избрания президентом Швейцарской Конфедерации, сообщила пресс-служба Акорды.





В поздравлении отмечается, что повторное избрание Ги Пармелана на этот высокий пост свидетельствует о неизменном доверии, которым он пользуется благодаря лидерским качествам и многолетнему преданному служению своей стране.





Президент Казахстана выразил уверенность в том, что в течение нового мандата Швейцария, играющая важную роль в глобальных делах, продолжит идти по пути устойчивого развития и процветания.





Касым-Жомарт Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в его ответственной государственной деятельности, а швейцарскому народу - счастья и благополучия.