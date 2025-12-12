11.12.2025, 12:06 52426

Отношения между Казахстаном и Ираном имеют глубокие корни - Токаев

Между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог, заявил президент
Отношения между Казахстаном и Ираном имеют глубокие корни - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в узком составе с лидером Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что отношения между странами имеют глубокие корни, сообщает Акорда.

Наши страны соединяет Каспийское море. Для Казахстана Иран является близким соседом и надежным партнером на Ближнем Востоке. Мы с неизменным уважением относимся к иранскому народу. Несмотря на все трудности, мы продолжаем развивать наши связи. Отношения между нашими странами имеют глубокие корни. У нас схожие обычаи, традиции и культура. Мы взаимодействуем на протяжении веков. Казахстан всегда поддерживает Иран, между нами нет проблем или нерешенных вопросов. Считаю, что у наших стран есть большой потенциал взаимодействия", - заявил глава государства.


По его словам, между Астаной и Тегераном налажен конструктивный политический диалог, в том числе и на правительственном уровне.

Реализуются двусторонние соглашения, укрепляются межпарламентские связи. Растет торгово-экономическое сотрудничество. За 10 месяцев этого года отмечается рост показателей на 40% по сравнению с 2024 годом, что, несомненно, является хорошим результатом. Нам нужно сохранить заданный темп и нарастить объемы взаимной торговли", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.


В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что отношения между странами поступательно развиваются по широкому кругу направлений.

Между правительствами наших стран налажено эффективное взаимодействие. Уверен, у нас имеется огромный потенциал для укрепления сотрудничества в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах, а также в вопросе обеспечения безопасности", - добавил иранский лидер.


Ранее в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.
 
12.12.2025, 09:19 1051

Токаев поздравил вновь избранного президента Швейцарии

Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Ги Пармелану по случаю его избрания президентом Швейцарской Конфедерации, сообщила пресс-служба Акорды.

В поздравлении отмечается, что повторное избрание Ги Пармелана на этот высокий пост свидетельствует о неизменном доверии, которым он пользуется благодаря лидерским качествам и многолетнему преданному служению своей стране.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что в течение нового мандата Швейцария, играющая важную роль в глобальных делах, продолжит идти по пути устойчивого развития и процветания.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Ги Пармелану успехов в его ответственной государственной деятельности, а швейцарскому народу - счастья и благополучия.
 
11.12.2025, 21:22 24196

Казахстан и ВОЗ обсудили укрепление системы здравоохранения и подготовку специалистов

Казахстан и ВОЗ обсудили укрепление системы здравоохранения и подготовку специалистов
Фото: МИД РК
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержана Ашикбаева встретился с представителями Всемирной организации здравоохранения в Казахстане, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

На встрече приняли участие представитель организации в Казахстане Скендер Сыла и руководитель географически удаленного офиса ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи в Алматы Мелита Якаб. Стороны обменялись мнениями по ключевым направлениям сотрудничества в сфере здравоохранения.

В ходе мероприятия обсуждены результаты, достигнутые Казахстаном по основным направлениям развития системы здравоохранения. В частности, было отмечено снижение распространенности неинфекционных заболеваний на 25%, увеличение средней продолжительности жизни населения до 75,4 года, а также положительная динамика по снижению показателей материнской и детской смертности.

Кроме того, были рассмотрены перспективы расширения сотрудничества с ВОЗ в рамках предстоящего в апреле регионального экологического саммита.

Ержан Ашикбаев подчеркнул важность увеличения числа казахстанских специалистов в сфере здравоохранения, работающих в международных организациях, и продвижения их профессионального роста в системе ВОЗ.

В этой связи представители организации сообщили о рассмотрении возможности организации в Казахстане программ профессиональной подготовки и обучения для медицинских работников. Также отмечается, что достижения Казахстана в области первичной медико-санитарной помощи рассматриваются многими странами как положительный пример.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать совместную работу, направленную на повышение качества медицинских услуг, обеспечение их доступности для населения и дальнейшее укрепление системы здравоохранения.
 
11.12.2025, 19:55 26116

Наука, образование и инвестиции: Казахстан усиливает взаимодействие с Турцией

Наука, образование и инвестиции: Казахстан усиливает взаимодействие с Турцией
Фото: МИД РК
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Стамбуле состоялся расширенный круглый стол с участием свыше 25 ректоров и представителей ведущих университетов Турции, на котором обсуждалось послание президента РК Касым-Жомарта Токаева "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию". Мероприятие стало экспертной площадкой для анализа роли высшего образования и науки в реализации стратегических приоритетов Казахстана, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

МИД РК
Также в рамках рабочего визита в провинцию Конья посол РК в Турции Еркебулан Сапиев провел ряд встреч, направленных на расширение инвестиционного сотрудничества Казахстана.

В ходе визита посол встретился с председателем Промышленной палаты Коньи Мустафой Бююкегеном. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних экономических отношений, потенциал увеличения взаимных инвестиций, а также перспективы промышленной кооперации между регионами Казахстана и Коньи. Особое внимание было уделено возможностям сотрудничества в сферах агропереработки, пищевой и химической промышленности, машиностроения и текстиля.
 
11.12.2025, 19:04 27791

Дипломаты Казахстана обсудили глобальные климатические инициативы и подготовку к региональному саммиту в 2026 году

Дипломаты Казахстана обсудили глобальные климатические инициативы и подготовку к региональному саммиту в 2026 году
Фото: МИД РК
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной торговой организации Кайрат Торебаев встретился с генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации Селестой Сауло, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

В ходе беседы стороны обсудили ключевые направления сотрудничества Казахстана с ВМО, включая совместные региональные проекты, укрепление национального гидрометеорологического потенциала, участие страны в глобальных климатических инициативах и реализацию программы Early Warnings for All (EW4All). Особое внимание было уделено подготовке к региональному экологическому саммиту 2026 года, который пройдет в Казахстане.

МИД РК
Также посол Казахстана в Корее Нургали Арыстанов встретился с исполнительным директором Зеленого климатического фонда (GCF) Мафальдой Дуарте в рамках очередного заседания группы друзей GCF. Стороны обменялись мнениями в отношении перспектив сотрудничества в сфере экологии.

Вместе с тем были затронуты итоги визита Мафальды Дуарте в Казахстан в мае этого года, когда глава GCF была принята президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и посетила солнечную электростанцию в городе Сарани. Казахстанский дипломат вручил руководителю фонда официальное приглашение от главы государства принять участие в региональном климатическом саммите, который состоится в апреле 2026 года в Астане при поддержке агентств Организации Объединенных Наций.
 
11.12.2025, 17:00 40376

Астана и Тегеран договорились о строительстве в Казахстане историко-культурного комплекса аль-Фараби  Дополнено

Иранская делегация привезла копии рукописей, содержащие сведения по истории и культуре Казахстана XVIII века
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о достижении с иранской стороной договоренности о строительстве в Казахстане историко-культурного комплекса, посвященного наследию Абу Насра аль-Фараби.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что укрепление культурно-гуманитарных связей продолжает оставаться золотым мостом в двусторонних отношениях.

Наши почетные гости во главе с уважаемым господином Масудом Пезешкианом привезли с собой копии ряда древних рукописей, хранящихся в архивах Ирана. В них содержатся ценные материалы, касающиеся истории и культуры Казахстана XVIII века. Эти важные документы, несомненно, позволят нашим ученым более подробно изучить международные отношения Казахского ханства того периода. Я поручил министру культуры и информации Казахстана при содействии профильных учреждений Ирана организовать в нашей стране выставку древних рукописей. Мы также договорились с иранской стороной построить в нашей стране историко-культурный комплекс, посвященный наследию великого мыслителя Абу Насра аль-Фараби", - заявил президент Казахстана.


Акорда

Главы Казахстана и Ирана также обсудили возможности расширения взаимодействия в сфере образования и науки. В этой связи были рассмотрены возможности обмена опытом, достижениями, а также повышения квалификации казахских и иранских специалистов в области здравоохранения.

Дополнено 11.12.2025, 17.40

Позже президенты осмотрели выставку найденных в архивах Ирана древних рукописей, содержащих сведения по истории Казахстана. Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан ознакомились с копиями 27 древних рукописей из архивов министерства иностранных дел Исламской Республики Иран.

Акорда

Экспонаты выставки, представляющие ценные сведения о социально-политических событиях, происходивших в Казахстане в XVIII-XIX веках, впервые представлены общественности. Архивные материалы подтверждают наличие тесных исторических связей между Казахстаном и Ираном.

Это очень ценный подарок. Мы обязательно представим данную экспозицию казахской общественности, а также будем широко популяризировать ее в СМИ. В документах содержатся неизвестные ранее исторические факты. Думаю, это станет полезным для наших соотечественников", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
11.12.2025, 16:45 41446

Открытие зала "Казахстан" состоялось во Дворце наций в Женеве   Дополнено

Открытие зала "Казахстан" состоялось во Дворце наций в Женеве
Женева. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии 34-летия Независимости Казахстана в штаб-квартире ООН в Женеве состоялась торжественная церемония открытия зала "Казахстан", рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел Казахстана.

В мероприятии выступили постоянный представитель Казахстана при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях Кайрат Торебаев, генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая и заместитель генерального директора Международной организации по миграции (МОМ) Угочи Дэниелс. Почетным гостем стал известный казахский певец, посол доброй воли Казахстана и глобальный посол доброй воли МОМ Димаш Кудайберген.

Зал "Казахстан" - это не просто зал для встреч, это символ приверженности Казахстана многосторонности, диалогу и миру. Мы рады, что сегодня мы открываем его двери вместе с Димашем - голосом, который объединяет миллионы людей по всему миру", - отметил в своем выступлении Кайрат Торебаев.


Угочи Дэниелс официально объявила о назначении Димаша Кудайбергена глобальным послом доброй воли МОМ. Димаш также является одним из первых послов доброй воли Казахстана в рамках одноименного национального проекта, запущенного в 2024 году.

Гостям были представлены видеоролик певца "Киелі мекен" и ролик МОМ о его деятельности в качестве посла доброй воли. По окончании церемонии гостям были предложены национальные угощения.

Дополнено 11.12.2025, 21.14

МИД РК
Посол Казахстана в Черногории Даулет Батрашев провел переговоры с руководством Черногории, обсудив активизацию межпарламентского сотрудничества, подготовку визита президента Черногории в Казахстан, развитие двусторонних отношений в политике, экономике, туризме, правовой сфере и международных организациях. Стороны договорились о возможном создании группы дружбы в парламенте, расширении делового и туристического взаимодействия, а также о перспективах экспорта казахстанской сельхозпродукции.
 
11.12.2025, 13:55 48371

Казахстан и Иран подписали ряд важных документов

Казахстан и Иран подписали ряд важных документов
Фото: Depositphotos
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Иран подписали ряд важных межправительственных и межведомственных документов, сообщает Акорда.

В частности, в присутствии глав государств Казахстана и Ирана состоялся обмен следующими документами:

  • договор между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по уголовным делам;
  • протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Исламской Республики Иран о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов;
  • программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран;
  • программа культурного обмена между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран на 2026-2028 годы;
  • меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Министерством юстиции Республики Казахстан и Государственной организацией по регистрации актов и имущества Исламской Республики Иран;
  • меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области транспорта, транзита и логистики между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством дорог и городского развития Исламской Республики Иран;
  • меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран;
  • меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" управления делами президента Республики Казахстан и организацией радиовещания и телевидения Исламской Республики Иран.


Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном составе с лидером Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что страна готова поставлять в Иран товары на сумму не менее 200 млн долларов.
 
11.12.2025, 09:34 56396

Конференция по правам человека и развитию пенитенциарной системы состоялась в Астане

Мероприятие объединило представителей государственных органов, судебной и правоохранительной системы, институтов гражданского общества, а также партнеров из международных и региональных организаций, работающих в сфере защиты прав человека и реформы пенитенциарной системы
Конференция по правам человека и развитию пенитенциарной системы состоялась в Астане
Фото: МИД РК
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане состоялась научно-практическая конференция "Права человека и развитие пенитенциарной системы: национальные приоритеты и международные стандарты", организованная уполномоченным по правам человека совместно с ПРООН в Казахстане, Советом Европы, Офисом программ ОБСЕ в Астане и Министерством внутренних дел Республики Казахстан.

В рамках мероприятия были обсуждены стратегические и актуальные вопросы обеспечения прав человека в местах лишения свободы, развития системы ресоциализации осужденных, а также усиления взаимодействия государственных органов, международных организаций и правозащитного сообщества", - проинформировали в МИД РК.



Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев подчеркнул, что Казахстан продолжает последовательную работу над гуманизацией уголовно-исполнительной системы. Он отметил, что защита прав человека должна быть обеспечена и за стенами исправительных учреждений, а гуманная и ориентированная на реабилитацию пенитенциарная система является ключевым фактором снижения рецидива преступлений.

Казахстан планомерно укрепляет механизмы защиты прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, расширяет общественный контроль, внедряет международные стандарты обращения с осужденными, а поэтапная реформа уголовно-исполнительной системы позволила существенно снизить уровень тюремного населения.

Заместитель постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов приветствовал усилия страны по обеспечению прав человека в закрытых учреждениях, присоединение Казахстана к Факультативному протоколу к Конвенции ООН против пыток и создание национального превентивного механизма (НПМ), одновременно указав на важность дальнейшего укрепления его институционального потенциала, обеспечения независимости мониторинговых визитов и практической реализации рекомендаций.

Посол Европейского союза в Республике Казахстан Алешка Симкич подчеркнула значимость реализуемых совместно с Казахстаном проектов в области верховенства права и прав человека, а также отметила ключевую роль международных правозащитных механизмов и стандартов в модернизации национальной пенитенциарной системы и укреплении гарантий прав лиц, находящихся в местах лишения свободы.

Региональный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии Матильда Богнер отметила важность предупреждения пыток через НПМ и продолжение реформ пенитенциарной системы.

В свою очередь посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана Станислав Василенко отметил возрастающую роль института уполномоченного по правам человека и координационного совета, а также НПМ. Их систематический мониторинг, рекомендации и экспертная работа являются важнейшим элементом национальной архитектуры по защите прав человека.

Он напомнил, что Казахстан успешно защитил четвертый национальный доклад РК в рамках процедуры УПО и третий периодический доклад по реализации МПГПП на 144-й сессии Комитета ООН по правам человека.

Эксперты ООН высоко оценили отмену смертной казни, укрепление института омбудсмена и НПМ, а также продвижение гендерного равенства, политической инклюзии и шаги по усилению независимости судебной системы.
 

