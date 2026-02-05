04.02.2026, 11:49 32791
Укрепление торгово-экономических связей и политический диалог: о чем говорил глава МИД Казахстана с членами Конгресса США
Фото: МИД
Вашингтон. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Соединенные Штаты Америки министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречи с председателем комитета по международным отношениям палаты представителей США Брайаном Мастом и сенатором Стивом Дэйнсом, сообщает пресс-служба МИД.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахско-американского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению торгово-экономических связей, развитию политического диалога и расширению межпарламентского взаимодействия в соответствии с ключевыми приоритетами двусторонней повестки", - уточнили в пресс-службе.
Также глава внешнеполитического ведомства Казахстана подчеркнул стратегический характер отношений между двумя странами и отметил важность активизации контактов между законодательными органами как эффективного механизма продвижения совместных инициатив.
В завершение встреч министр пригласил американских законодателей посетить Казахстан для практического обсуждения перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества", - добавили в пресс-службе.
04.02.2026, 20:41 14306
Казахстан поставит в Пакистан 600 электроавтобусов
Общая стоимость коммерческого контракта составляет 108 млн долларов США
Исламабад. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская компания Falcon EuroBus поставит в Пакистан 600 электроавтобусов, сообщили в пресс-службе Министерства торговли и интеграции РК.
Как отметили в ведомстве, соответствующая договоренность была достигнута между представителями бизнеса двух стран в ходе бизнес-форума "Казахстан - Пакистан", проходящего в Исламабаде.
Первые поставки автобусов планируется начать в апреле этого года. Общая стоимость коммерческого контракта составляет 108 млн долларов США. К 2027-2028 годам компания намерена увеличить объемы экспорта автобусов в Пакистан до 2000 единиц", - проинформировали в министерстве.
В Минторговли рассказали, что предприятие Falcon EuroBus, основанное в Алматы в 2018 году, сегодня выпускает широкий модельный ряд автобусов, соответствующих европейским стандартам качества. Производственная мощность завода составляет 1500 автобусов в год, при этом компания планирует увеличить выпуск до 3000 единиц. Отмечается, что высокий спрос на казахстанские электроавтобусы наблюдается не только в соседних странах, Узбекистане, Монголии и Пакистане, но и в государствах Европы.
По итогам бизнес-форума планируется подписание коммерческого соглашения между Falcon EuroBus и пакистанской компанией OGCC International, специализирующейся в транспортной сфере.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из главных проблем. Недавно Алматы вновь оказался в списке городов с самым загрязненным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов показали, что их суммарная нагрузка превышает 225 тысяч тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на сам город. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате сообщили, что ежедневно в городе передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тысячу жителей, что требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будние дни, сопоставимо с автопарком целой страны. Ежедневно в город въезжает автотранспорт из областей, что по масштабам можно сравнить с "целой Латвией", а на местном уровне - с пятью Западно-Казахстанскими областями или двумя автопарками Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы, отметив, что эта проблема перешла в разряд приоритетных и требует незамедлительного решения. Ежедневно в городе передвигается более 600 тысяч автомобилей, и именно транспорт вносит основной вклад в выбросы диоксида азота (NO2), сообщили в фонде Almaty Air Initiative.
Алматы задыхается от выхлопов огромного количества транспорта, включая общественный. Между тем, по данным агентства, планов акимата по переводу городского общественного транспорта с автобусов на электроавтобусы пока не ожидается, что осложняет решение экологической проблемы.
04.02.2026, 20:13 16031
Более 30 соглашений на $200 млн подписаны на бизнес-форуме между Казахстаном и Пакистаном
Фото: Акорда
Исламабад. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф приняли участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума, сообщили в Акорде.
Считаю свой первый государственный визит в Пакистан исторической вехой в нашем двустороннем сотрудничестве. Мы подписали Совместную декларацию, которая выводит наше партнерство на стратегический уровень. В ходе сегодняшнего бизнес-форума было подписано свыше 30 коммерческих соглашений на общую сумму порядка 200 млн долларов, что послужит мощным катализатором для дальнейшего укрепления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия братских народов. Действительно, наше партнерство неуклонно расширяется. В прошлом году товарооборот между двумя странами почти удвоился. Более 200 компаний с пакистанским капиталом уже работают в Казахстане в сферах строительства, сельского хозяйства, пищевой промышленности, индустрии и многих других секторах. Опираясь на эту позитивную динамику, мы поставили перед собой амбициозную, но вполне достижимую цель увеличить объем двусторонней торговли до 1 млрд долларов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент сообщил, что поручил правительству активизировать взаимодействие между деловыми кругами двух стран, в том числе через механизмы межправительственной комиссии Казахстана и Пакистана.
Казахстан, будучи крупнейшей экономикой Центральной Азии, играет важную роль в обеспечении регионального роста и создании новых возможностей. В прошлом году наша экономика выросла на 6,5%, в результате ВВП превысил отметку в 300 млрд долларов, а ВВП на душу населения достиг 15 тысяч долларов. Эти показатели подчеркивают устойчивость нашего рынка и его высокий экономический потенциал. Мы привержены поддержанию прогресса, последовательно совершенствуя наши институциональные структуры. Наша экономическая стратегия направлена на диверсификацию торговли и инвестиций, стимулирование инноваций и продвижение модели развития, основанной на знаниях. Совет иностранных инвесторов, который я возглавляю, отражает неизменную приверженность принципам прозрачности, справедливости и постоянного улучшения делового климата в Казахстане. Национальная цифровая инвестиционная платформа, работающая по принципу "единого окна", еще больше упростит процессы как для инвесторов, так и для бизнеса", - сказал глава государства.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, Казахстан и Пакистан занимают стратегически важное географическое положение, обе страны служат ключевыми звеньями в обеспечении региональных и глобальных связей.
Казахстан, расположенный в центре Евразии, играет важнейшую роль в континентальной торговле, обеспечивая 85% сухопутных грузовых перевозок между Европой и Китаем. Транскаспийский международный транспортный маршрут, или Средний коридор, в настоящее время является важным фактором, способствующим укреплению роли Казахстана как трансконтинентального торгового хаба. Мы также разработали единую цифровую платформу управления Smart Cargo для более эффективной координации транзитных потоков. В этой связи приветствую соглашения, подписанные нашим национальным железнодорожным оператором "Қазақстан Темір Жолы" и АО "Казпочта" с Национальной логистической корпорацией Пакистана и Pakistan Post. Ожидаем конкретных шагов по продвижению мультимодальных транспортных решений и расширению взаимного доступа к портовой инфраструктуре в наших странах", - отметил президент.
Токаев подчеркнул, что обе страны, будучи членами Исламской организации по продовольственной безопасности, привержены созданию устойчивых и справедливых продовольственных систем для всего исламского мира.
Мы экспортируем более 200 видов сельскохозяйственной продукции в более чем 70 стран мира. За последнее десятилетие валовой объем нашего сельскохозяйственного производства увеличился более чем в 2,5 раза, и мы стремимся удвоить этот показатель к 2030 году. По мере того, как мы укрепляем позиции надежного производителя высококачественной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции, предпринимаются последовательные шаги по расширению партнерских отношений и созданию новых цепочек поставок как на региональном, так и на глобальном уровне. В связи с этим приветствуем пакистанский опыт и капитал в этой отрасли. Подписание соглашения с Almoiz Group о запуске завода по переработке сахарной свеклы в области Жетісу является важным шагом в нашем сотрудничестве", - заметил глава государства.
Также Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия правительства Пакистана по внедрению передовых цифровых решений.
Премьер-министр Шахбаз Шариф постоянно подчеркивает важную роль цифровой трансформации в обеспечении конкурентоспособности пакистанской экономики. Казахстан разделяет эту дальновидную позицию и верит в преобразующий потенциал цифровых инноваций для обеих стран. Мы поставили перед собой амбициозную цель - стать полностью цифровой страной в течение ближайших нескольких лет. Для ее достижения мы учредили первое в нашем регионе министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Также создан Международный центр искусственного интеллекта, который служит ведущей платформой инноваций, исследований и технологического прогресса. Город Алатау, наш флагманский проект в области городского развития, станет комплексной правовой, цифровой и финансовой экосистемой, призванной привлекать капитал и стимулировать устойчивый рост в наиболее инновационных и перспективных секторах экономики. В прошлом году мы запустили два суперкомпьютера, что стало важным шагом на пути к разработке собственных крупных языковых моделей и ускорению технологического прогресса в Казахстане. Наши усилия привели к появлению крупных IT-игроков как на национальном, так и на глобальном уровне. Например, казахстанская IT-платформа InDrive широко представлена на территории Пакистана. По состоянию на 2025 год она занимает более 60% пакистанского рынка такси и является приложением номер один для городских поездок. Приглашаю пакистанских партнеров использовать наши IT- и инвестиционные возможности", - сказал президент.
В завершение глава государства отметил, что новый этап партнерства между Казахстаном и Пакистаном открывает широкие возможности для дальнейшего расширения взаимодействия по всему спектру двусторонней экономической повестки.
Премьер-министр Пакистана подчеркнул важность проведения сегодняшнего бизнес-форума для углубления торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия двух стран
Сегодня мы договорились приложить все усилия для того, чтобы довести товарооборот до 1 млрд долларов в год в течение следующих двух лет. Сегодня мы также условились сделать все, что в наших силах, для достижения этой цели даже раньше. Я очень признателен моему дорогому брату за приглашение посетить братский Казахстан в этом году. Принимаю это приглашение с чувством огромной радости и благодарности. Мы решили создать двустороннюю рабочую группу, которой будет поручено разработать пятилетнюю программу по расширению нашего общего торгового и инвестиционного портфеля", - сказал Шахбаз Шариф.
По итогам казахско-пакистанского бизнес-форума было подписано свыше 30 коммерческих документов на сумму около 200 млн долларов. Соглашения направлены на расширение казахско-пакистанского сотрудничества в сферах финансов, логистики, промышленности, энергетики, агропромышленного комплекса, цифровизации и инфраструктуры.
04.02.2026, 18:48 20981
Товарооборот между Казахстаном и Пакистаном планируется увеличить до $1 млрд
Фото: Акорда
Исламабад. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступил перед представителями СМИ по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщили в пресс-службе Акорды.
Пакистан - надежный и важный партнер Казахстана в Южной Азии и за ее пределами. Наши народы объединяют многовековые связи, уходящие корнями в наследие Великого Шелкового пути, а также глубокая культурная и духовная близость. Нас связывают общие ценности, традиции и совместная устремленность в будущее. Конструктивный политический диалог и устойчивые экономические связи подкрепляются регулярным взаимодействием на уровне правительств и деловых кругов. Сегодня мы с уважаемым премьер-министром подписали исторический документ - Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между Казахстаном и Пакистаном. Этот шаг способствует выводу наших отношений на качественно новый уровень и открывает широкие перспективы для сотрудничества по всему спектру двусторонней и многосторонней повестки. Хотел бы особо поблагодарить премьер-министра Шахбаза Шарифа за его огромный личный вклад в углубление дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами", - сказал глава государства.
Президент Казахстана отметил, что в прошлом году Пакистан был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что Пакистан обладает большим экономическим потенциалом, развитой промышленной базой и значительными транзитно-транспортными возможностями, а продукция аграрного сектора, легкой и медицинской промышленности широко представлена на внешних рынках.
Были приняты важные межправительственные документы, ориентированные на достижение конкретных результатов по всему спектру двустороннего взаимодействия. Мы подробно обсудили вопросы торговли, транспорта и логистики, промышленности, энергетики, информационных технологий, а также культурного и гуманитарного сотрудничества. Торгово-экономическое взаимодействие демонстрирует стремительный рост. В прошлом году объем двусторонней торговли вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом. Эффективно реализуется Дорожная карта торгово-экономического сотрудничества (на 2025-2027 годы). Мы договорились принять конкретные меры для дальнейшего увеличения товарооборота, поставив перед собой амбициозную цель довести объем торговли до 1 млрд долларов в ближайшей перспективе. Подчеркнута важность создания благоприятной среды для активизации деловых связей между нашими странами. Особое внимание будет уделено транспортно-логистическим проектам, призванным расширить торговые потоки", - рассказал Касым-Жомарт Токаев.
Также были обсуждены возможности пакистанских портов Карачи и Гвадар. В качестве одного из приоритетных вопросов рассмотрено развитие Транскаспийского транспортного коридора и транзитных маршрутов, проходящих через Афганистан. В этом контексте стороны обсудили перспективы реализации железнодорожного проекта по маршруту Казахстан - Туркменистан - Афганистан - Пакистан.
Далее Токаев заявил, что казахско-пакистанский бизнес-форум, в котором они примут участие, соберет руководителей более 250 компаний из обеих стран и станет площадкой для подписания коммерческих соглашений.
Это важное мероприятие позволит раскрыть неиспользованный потенциал торгово-экономических и инвестиционных связей. Мы также обсудили развитие культурного и гуманитарного сотрудничества. Отмечен значительный рост интереса пакистанской молодежи к высшим учебным заведениям Казахстана. В настоящее время в нашей стране обучаются более тысячи пакистанских студентов по различным специальностям. Мы договорились продолжить сотрудничество в области науки и образования. Состоявшееся сегодня открытие центров имени аль-Фараби, Сатпаева и Яссауи в университетах Исламабада будет способствовать углублению академических и образовательных связей между нашими странами", - сказал глава государства.
Шахбаз Шариф подчеркнул, что Пакистан рассматривает Казахстан как одного из наиболее важных партнеров в Центральной Азии.
Убежден, что продуктивные переговоры, увенчавшиеся обнадеживающими результатами, и подписанные документы придадут новый импульс развитию наших двусторонних связей. Сегодня, когда наши страны укрепляют партнерство, мы с нетерпением ожидаем открытия новых горизонтов сотрудничества в торговле, культуре, образовании и многих других областях. Хотел бы поблагодарить Вас, Ваше Превосходительство, за поддержку в деле дальнейшего развития пакистанско-казахских отношений", - сказал премьер-министр Пакистана.
В рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Исламабад состоялось торжественное открытие культурно-образовательных центров имени аль-Фараби, Каныша Сатпаева и Ходжи Ахмеда Яссауи, а также спортивного центра "Достық".
04.02.2026, 18:04 22911
Казахстан и Пакистан приняли совместную декларацию об установлении стратегического партнерства
Фото: Акорда
Исламабад. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахбаз Шариф подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства между государствами, сообщает Акорда.
В присутствии главы государства и премьер-министра Пакистана также были подписаны:
1. Меморандум о сотрудничестве в сфере горнодобывающей промышленности и геологических наук;
2. Меморандум о взаимопонимании по совместному развертыванию миротворческого(их) подразделения(й) в миссиях ООН;
3. Договор об экстрадиции;
4. Меморандум о сотрудничестве между Министерством транспорта Республики Казахстан и Федеральным министерством морских дел Исламской Республики Пакистан;
5. Соглашение о транзитной торговле между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли Исламской Республики Пакистан;
6. Соглашение о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможенных вопросах;
7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Республики Казахстан и Федеральным министерством железных дорог Исламской Республики Пакистан;
8. Соглашение о сотрудничестве в области карантина и защиты растений;
9. Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии;
10. Меморандум о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта и цифровизации;
11. Меморандум о взаимопонимании в области здравоохранения;
12. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения "Телерадиокомплекс президента Республики Казахстан" Управления делами президента Республики Казахстан и Associated Press of Pakistan (APP);
13. Меморандум о взаимопонимании в области изменения климата и охраны окружающей среды;
14. Меморандум о взаимопонимании между Казахским национальным университетом имени аль-Фараби и Министерством образования и профессиональной подготовки Исламской Республики Пакистан;
15. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и Государственным банком Исламской Республики Пакистан;
16. План мероприятий по сотрудничеству в области культурно-гуманитарного взаимодействия на 2026-2027 годы;
17. Меморандум о взаимопонимании в сфере цифровых активов между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Агентством по регулированию виртуальных активов Исламской Республики Пакистан;
18. Меморандум о сотрудничестве в области обмена информацией и профессионального развития между Министерством транспорта Республики Казахстан и портом Карачи;
19. Меморандум о взаимопонимании в области логистики между АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" и National Logistics Corporation.
Отмечается, что в ходе церемонии было объявлено о подписании в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Пакистан еще 18 документов.
Напомним, в Исламабаде проходит Казахстанско-Пакистанский бизнес-форум.
04.02.2026, 17:56 24706
СМИ: Пакистан предоставит Казахстану полный доступ к транзитной инфраструктуре и морским портам
Об этом сообщил Шахбаз Шариф в ходе встречи с Касым-Жомартом Токаевым
Исламабад. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пакистан предоставит Казахстану полный доступ к транзитной инфраструктуре и морским портовым объектам. Об этом сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, пишет издание Dawn.
По итогам встречи с Касым-Жомартом Токаевым премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф рассказал, что договорились о "транспортном коридоре Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан для усиления региональной связности".
Он заверил президента президента Казахстана, что Пакистан предоставит Казахстану "полный доступ к транзитной инфраструктуре Пакистана и морским портовым объектам".
Также премьер отметил, что за последний год товарооборот между двумя странами составил 250 миллионов долларов и предложил довести объем до 1 миллиарда долларов в следующем году.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана обсудил с премьером Пакистана углубление партнерства и транспортные проекты.
04.02.2026, 17:02 25566
Президент Казахстана обсудил с премьером Пакистана углубление партнерства и транспортные проекты
Отмечена важность тесного взаимодействия Казахстана и Пакистана в рамках многосторонних площадок, включая ООН, ШОС и другие
Исламабад. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Переговоры президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Исламабаде продолжились в расширенном формате с участием делегаций двух стран. Стороны обсудили перспективы углубления стратегического партнерства, расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развитие транспортной взаимосвязанности и взаимодействие на международных площадках, сообщили в Акорде.
По словам Касым-Жомарта Токаева, подписываемая сегодня совместная декларация об установлении стратегического партнерства знаменует собой важный исторический рубеж, открывая новую главу в двустороннем сотрудничестве. Президент выразил уверенность в том, что у Астаны и Исламабада имеются все возможности для придания значимого импульса двусторонним связям.
Глава государства отметил, что прибыл в Пакистан с представительной делегацией и конкретным пакетом предложений, направленных на существенное наращивание торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также взаимодействие в других приоритетных сферах.
Особое внимание на встрече было уделено вопросу транспортной взаимосвязанности, которая является одним из ключевых приоритетов нашей страны. Казахстан расположен на пересечении основных транспортных маршрутов между Востоком и Западом, а также Севером и Югом. В этой связи, по словам президента, Казахстан продолжит реализацию конкретных проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе в тесной координации со странами Центральной Азии.
В ходе встречи также была отмечена важность тесного взаимодействия Казахстана и Пакистана в рамках многосторонних площадок, включая ООН, ШОС и другие.
Касым-Жомарт Токаев пригласил премьер-министра Пакистана посетить Казахстан с государственным визитом, подтвердив готовность принять высокого гостя в текущем году для подведения итогов реализации достигнутых договоренностей и определения дальнейших шагов по укреплению двусторонних отношений.
В свою очередь Шахбаз Шариф отметил, что Казахстан и Пакистан обладают значительным потенциалом развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сферах энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, цифровизации.
Он подчеркнул необходимость достижения осязаемого и значимого прогресса по всем направлениям двустороннего взаимодействия.
В завершение Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем углублении многопланового партнерства во благо народов двух стран.
04.02.2026, 13:27 30916
Президент Казахстана встретился с премьер-министром Пакистана
Фото: Акорда
Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В резиденции премьер-министра Пакистана состоялась официальная церемония встречи президента Касым-Жомарта Токаева. Главу государства встретил премьер-министр Шахбаз Шариф, сообщила пресс-служба Акорды.
После совместного фотографирования были исполнены национальные гимны Казахстана и Пакистана, а также заслушан рапорт начальника почетного караула.
Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф представили друг другу членов официальных делегаций.
По завершении церемонии встречи президент Казахстана посадил дерево на территории резиденции премьер-министра Пакистана.
Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф провели переговоры в узком составе. Собеседники отметили динамичное развитие многопланового сотрудничества Казахстана и Пакистана в последние годы, а также рассмотрели перспективы укрепления политического, торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
Особое внимание в ходе встречи было уделено наращиванию сотрудничества в сферах торговли, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, космоса и финансов.
Касым-Жомарт Токаев и Шахбаз Шариф обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
04.02.2026, 10:18 28311
Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом
Фото: gov.kz
Париж. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд важных встреч за рубежом для развития международного сотрудничества, сообщает Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
В частности, в Париже состоялся 11-й раунд казахско-французских политических консультаций с участием заместителя министра иностранных дел РК Армана Исетова и директора департамента континентальной Европы Министерства Европы и иностранных дел Франции Бриса Рокфея. В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов по дальнейшему углублению казахско-французского стратегического партнерства, а также актуальные вопросы многостороннего взаимодействия.
Между тем посол Казахстана в Эфиопии, постоянный представитель Казахстана при Африканском союзе Жалгас Адилбаев провел встречу с Деджене Дади Дика, генеральным менеджером крупнейшего объединения производителей кофе в Эфиопии Oromia Coffee Farmer’s Cooperative Union. В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления торговых связей между Казахстаном и Эфиопией. Собеседники отметили имеющийся огромный потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, который пока еще не в полной мере задействован.
Также в рамках рабочего визита в провинцию Льеж посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко провел встречу с губернатором провинции Эрве Жамаром. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и провинцией Льеж, уделив особое внимание возможностям расширения взаимодействия в торгово-экономической, промышленной, логистической, научно-образовательной и инновационной сферах.
Еще одна важная встреча состоялась в Китае, где генконсул Казахстана в Гуанчжоу Валихан Сарсембеков обсудил с руководителем канцелярии иностранных дел провинции Гуандун Ма Вэньфэном перспективы развития сотрудничества между РК и провинцией. Особое внимание было уделено взаимодействию в сферах искусственного интеллекта, цифровизации, привлечения инвестиций, расширению торгово-экономических и научно-технологических связей.
Тем временем в Казахстане состоялось заседании регионального инвестиционного штаба Кызылординской области. В ходе визита в регион заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров встретился с акимом области Нурлыбеком Налибаевым, с которым были обсуждены актуальные вопросы привлечения инвестиций, сопровождения инвестиционных проектов и развития промышленного потенциала Кызылординской области.
В Любляне состоялся концерт "В духе Бетховена", организованный Академией музыки Университета Любляны совместно с посольством Казахстана в Словении. В историческом зале Julij Betetto Hall всемирно известный виолончелист, профессор Эльдар Сапараев вместе с музыкантами Берлинской филармонии и Цюрихского камерного оркестра исполнили Септет ми-бемоль мажор Людвига ван Бетховена.
В штаб-квартире ИСЕСКО в Марокко открылась выставка казахстанского художника Жанузакa Мусапира "Детство и жизнь Аль-Фараби", организованная посольством Казахстана совместно с ИСЕСКО. Экспозиция прошла с участием представителей госорганов, дипломатического и научного сообщества и подчеркнула вклад Аль-Фараби в мировую и исламскую цивилизацию, а также роль Казахстана в продвижении его духовного наследия.
Посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов провел встречу с министром юстиции Сербии Ненадом Вуичем, обсудив ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и направления развития правовой системы. Стороны обменялись опытом по международно-правовым вопросам, конституционным и правовым реформам в обеих странах, подтвердив готовность продолжать конструктивный диалог и развивать практическое взаимодействие.
Посол Казахстана в Словении Алтай Абибуллаев провел встречи с руководством фармацевтических компаний KRKA и Lek-Sandoz, обсудив развитие двустороннего инвестиционного сотрудничества и расширение присутствия их препаратов на рынке Казахстана. В ходе переговоров стороны рассмотрели возможности локализации производства, участия в госзакупках и использование Казахстана как регионального хаба для Центральной Азии и Кавказа. Компании представили актуальные данные о масштабах инвестиций, исследованиях и развитии бизнеса в Казахстане.
В МИД Узбекистана прошла встреча посла Казахстана Бейбута Атамкулова со спецпредставителем президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым, на которой обсуждены взаимодействие с Афганистаном, гуманитарная помощь и реализация инвестиционных проектов. Стороны подчеркнули важность поддержки афганского народа, поэтапного вовлечения страны в региональные экономические связи и отметили эффективность Контактной группы спецпредставителей. Также подтверждена готовность к дальнейшему казахско-узбекскому сотрудничеству в интересах региональной безопасности и стабильности.
В Саарбрюккене (ФРГ) открылось почетное консульство Казахстана. Почетным консулом назначен Франк Томе, генеральный директор Торгово-промышленной палаты Саара, который будет содействовать развитию торгово-экономических, инвестиционных, культурных и гуманитарных связей между Казахстаном и регионом Саар. На церемонии выступили посол Казахстана Нурлан Онжанов, премьер-министр Саара Анке Релингер и президент Торгово-промышленной палаты Ханно Дорнсайфер, отметившие значимость консульства для укрепления межрегионального сотрудничества и деловых контактов.
Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков встретился с генеральным секретарем Глобальной академии арабского языка имени Короля Салмана Абдаллой аль-Уашми, обсудив расширение сотрудничества в сфере образования и изучения арабского языка. Были отмечены уже реализованные проекты - меморандум с КазНУ имени Аль-Фараби, тренинг для преподавателей в мае 2025 года и "Месяц арабского языка" в ЕНУ. Стороны обсудили продолжение стажировок для казахстанских студентов и преподавателей, совместную разработку учебных материалов и проведение научных исследований. Посол также встретился со стажерами Академии, оценив их успехи в изучении арабского языка.
Посол Казахстана в Испании Данат Мусаев встретился с Государственным секретарем по иностранным и глобальным делам Диего Мартинесом Белио, обсудив актуальные вопросы двусторонней повестки и активизацию контактов на высоком уровне. Мусаев проинформировал о конституционных реформах в Казахстане, направленных на укрепление правового государства и расширение прав граждан. Испанская сторона положительно оценила процессы политической модернизации и выразила заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества с Казахстаном.
Посол Казахстана в Таджикистане Валихан Туреханов встретился с министром здравоохранения Таджикистана Джамолиддином Абдуллозода, обсудив двустороннее сотрудничество в сфере здравоохранения. Стороны рассмотрели проведение Дней казахстанской медицины, обмен опытом между медицинскими учреждениями и повышение квалификации специалистов, а также отметили подписание плана сотрудничества на 2026–2027 годы. Обсуждалось и подготовка соглашения о сотрудничестве в здравоохранении, которое создаст нормативную основу для реализации совместных проектов и укрепления взаимодействия между странами.
