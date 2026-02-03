Казахстан проинформировал страны СНГ о ключевых инициативах конституционных реформ

Рассказать друзьям

В Ташкенте состоялась встреча посла Казахстана в Узбекистане Бейбута Атамкулова с министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазизом Кудратовым, сообщает пресс-служба МИД.





Стороны отметили итоги прошедшего государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, а также планы по реализации достигнутых договоренностей и исполнению поручений, принятых по его итогам.





Особое внимание было уделено графику мероприятий на текущий год, включая контакты на высшем и высоком уровнях, а также планируемые заседания совместных межправительственных и отраслевых механизмов сотрудничества, с акцентом на мониторинг хода реализации достигнутых договоренностей.





В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней торгово-экономической повестки, включая состояние и перспективы развития взаимной торговли между странами, а также инвестиционное сотрудничество и практические меры по стимулированию взаимных инвестиций.





Отдельно рассмотрен ход исполнения совместной программы по увеличению двустороннего товарооборота до 10 млрд долларов к 2030 году, включая реализацию конкретных проектов и механизмов поддержки торгово-экономических связей. В этом контексте обсуждены вопросы развития международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", а также деятельность совместной торговой компании UzKazTrade как одного из ключевых инструментов продвижения взаимной торговли.





Стороны также обменялись мнениями по вопросам взаимного признания оценок соответствия продукции, подчеркнув значимость устранения технических барьеров и гармонизации регуляторных подходов в целях дальнейшего наращивания товарооборота.





В рамках встречи рассмотрены организационные вопросы проведения первого заседания Совета глав регионов, а также очередного заседания Казахстанско-Узбекского делового совета.





В завершение встречи стороны подтвердили взаимную нацеленность на дальнейшее углубление стратегического партнёрства и союзничества между Казахстаном и Узбекистаном.



