Новости здравоохранения почти всегда негативны и бьют по казахстанцам - общественник
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский общественный деятель Александр Данилов обратил внимание, что в последнее время все изменения, происходящие в системе здравоохранения, негативны и население узнает о них через СМИ и блогеров.
Минздрав ведет крайне странную политику. Да, очевидно, что новый министр получила в наследство ряд серьезных проблем, главная из которых - проблема бюджетирования отрасли. Однако, к сожалению, министерство выбрало кулуарный способ решения стоящих перед ними задач - и широкая общественность, как и стейкхолдеры, узнают о них из СМИ", - написал Александр Данилов в своем Telegram-канале.
При этом он обратил внимание, что новости по части здравоохранения почти всегда негативны и "серьезно бьют по каждому казахстанцу" - стоит вспомнить недавнее обсуждение изменений в оказании услуг ПМСП.
Как и экспертам, так и широкой общественности неясны мотивы Министерства здравоохранения, и прямо это связано с его закрытостью. И вопрос здесь не в бесконечном пиаре, а в здоровой стратегии - каждый казахстанец должен знать, что ведомство планирует сделать, какие проблемы у него существуют и как его руководители намерены их решать. Это ключевой момент деятельности государственных органов, но почему-то именно такое чувствительное ведомство его проваливает", - считает эксперт.
Данилов подчеркнул, что инициативы Минздрава разрабатываются без учета влияния на широкие слои населения.
Попытки скинуть ответственность на СМИ или блогеров тоже выглядят достаточно наивно. И все это приводит к одному вопросу - а есть ли план действий министерства?" - задается вопросом общественник.
Напомним, одной из последних новостей, заставившей казахстанцев переживать за собственные жизни и здоровье, стали готовящиеся поправки в систему работы скорой помощи. В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику. Разработчики поправок объяснили их высоким износом и дефицитом санитарного автотранспорта и низкой укомплектованностью бригадами СМП, в связи с чем отмечается рост вызовов и опозданий на 1-3-ю категории срочности. В Минздраве пояснили, что в вечернее, ночное время и в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи. Министр Альназарова заверила, что скорая помощь остается доступной населению в режиме 24/7.
Также ранее сообщалось, что в Казахстане семь из тринадцати болезней намерены исключить из системы ГОБМП. Их переведут в систему ОСМС. Однако стоит подчеркнуть, что хроническое недофинансирование медучреждений приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенные медицинские услуги и вынуждены обращаться за платной помощью. Согласно данным социсследований, практически каждый второй казахстанец не удовлетворен качеством и доступностью медицинских услуг, об этом сообщила депутат мажилиса Юлия Кучинская.
Напомним, Фонд медстрахования задолжал медучреждениям 200 млрд тенге. На фоне нехватки финансирования госаудит выявил многомиллиардные нарушения в деятельности ФОМС.
Система страховой медицины ограничивает доступ застрахованных казахстанцев к услугам бесплатной помощи. Госгарантии часто заменяют платными услугами. Обращаясь в государственные поликлиники, люди сталкиваются с очередями, необходимостью "выхаживать" направления и талоны к узким специалистам. Многие, не получая необходимых услуг, просто уходят в платную медицину.
По предварительным оценкам экспертов, "карманные" расходы казахстанцев на медицину составляют 30% от общих текущих расходов на здравоохранение, тогда как по рекомендациям ВОЗ этот показатель должен держаться в пределах 15-20% (...) не каждая казахстанская семья может позволить себе постоянно пользоваться всеми необходимыми платными медицинскими услугами, то есть ходить в клиники не в "пожарном" режиме, когда что-то заболело, а планово, для скрининга и профилактики заболеваний. Отсюда возникает серьезная проблема: из-за низкого уровня первичной профилактики (в государственных больницах или платных клиниках) 85% пациентов обращаются за ПМСП уже в остром состоянии болезни", - сообщают аналитики Finprom.
Вместе с тем напомним об итогах расследования Антикора в "СК-Фармация", которое выявило серьезные коррупционные риски, препятствующие своевременному и качественному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом. Этому способствовали заложенные в правила нормы, которые позволяют определять победителя при поступлении только одной заявки. Фармкомпании, используя эту лазейку, в сговоре с другими поставщиками выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом, не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок.
По данным Высшей аудиторской палаты, недостатки механизма ценообразования привели к закупу ТОО "СК-Фармация" отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам выше рыночных на 40%-365%, что составляет более 8 млрд тенге.
В июне еще до объявления итогов расследования Антикора и ВАП широкой общественности глава СКФ Ерхат Искалиев досрочно покинул свой пост.
Также минувшим летом пришлось бить тревогу онкобольным, которые могли остаться без лекарств из-за того, что Минздрав не мог решить вопрос о закупщике препаратов. Позже министерство попыталось успокоить страдающих онкологией, пообещав, что ни один пациент не останется без медикаментов.
Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов отметил, что, вместо того чтобы сокращать бюджетные средства на лечение больных раком, на гемодиализ, паллиативную помощь и ПМСП, Минздрав мог бы сэкономить сотни миллиардов за счет других мер.
По итогам аудита эффективности обеспечения лекарственными средствами установлено, что объем фармацевтического рынка Казахстана в 2023 году приблизился к 1 трлн тенге, увеличившись за последние 5 лет в 2 раза. При этом количество потребленной продукции за 2019-2023 годы выросло лишь на 10% (с 651 до 715 млн упаковок)", - сказал мажилисмен.
Он перечислил следующие недостатки: отсутствие альтернативы в перечнях лекарственных средств (60% закупок осуществлено с участием одного поставщика); отсутствие подтверждающих документов по ценообразованию и необоснованные торговые наценки.