Двойная оплата и неосвоенные трансферты: миллиардные нарушения в ФСМС выявил госаудит

По итогам аудита установлены процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, неэффективное планирование и использование средств - на 31,1 млрд тенге

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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный аудит эффективности НАО "Фонд социального медицинского страхования" и его региональных филиалов за 2022-2023 годы выявил многочисленные нарушения, в числе которых - двойная оплата медуслуг, почасовая аренда оборудования и отсутствие лицензий.





Об этом сообщил на заседании по итогам проверки глава Высшей аудиторской палаты (ВАП) РК Алихан Смаилов.





Второй по счету аудит данной сферы охватил средства и активы на 3,8 трлн тенге. Проверочные мероприятия затронули 13 организаций.





На сегодня в систему обязательного социального медстрахования (ОСМС) входят 16,2 млн человек. При этом 12 млн относятся к льготным категориям, взносы за которых делает государство. Плюс есть порядка 2 млн госслужащих, работников бюджетных организаций и квазигоссектора.





В результате финансовая нагрузка на государство без учета частных расходов (платной медицины) составляет минимум 76%. В этой связи один из ключевых выводов аудита состоит в том, что, несмотря на внедрение ОСМС, ощутимого снижения нагрузки на государство за счет солидарной ответственности граждан по-прежнему нет", - проинформировал Смаилов.





В частности, он указал на "хроническое неосвоение средств Нацфонда".





За аудируемый период в рамках гарантированного и целевого трансфертов было выделено свыше 50 млрд тенге. Однако неосвоенными остались 13 млрд тенге, или 26%", - подчеркнул спикер.





Также фонд не уделяет должного внимания мониторингу качества медуслуг.





Например, по Астане был проведен контрольный осмотр двух крупнейших поставщиков в рамках ОСМС, за которыми суммарно закреплено 179 тыс. человек. В результате выявлено отсутствие собственных производственных помещений и медоборудования, наблюдается практика их почасовой аренды. В ряде клиник данных ТОО отсутствовали лицензии на отдельные виды деятельности и пандусы для приема немобильных граждан", - рассказал Смаилов.





Наряду с этим аудит выявил факты двойной оплаты: за счет ФСМС и самих граждан. Хотя по существующим правилам медучреждения принимают обязательство не брать оплату за те виды медпомощи, которые финансируются по линии ГОБМП и ОСМС.





По стационарной помощи установлены факты двойной оплаты минимум на 1,7 млрд тенге, по амбулаторной - на 27,6 млрд тенге. При этом мониторинг данного аспекта со стороны фонда не проводится. Отдельным нарушением выведена двойная оплата ФСМС услуг стоматологических клиник. В тариф медстрахования уже была включена стоимость анестезии, но стоматологии взяли за нее дополнительную оплату с фонда суммарно на 2,1 млрд тенге", - пояснил глава ВАП.





Также выявлены факты оформления лекарств на граждан, выехавших за рубеж на ПМЖ.





Смаилов подчеркнул, что ФСМС обязан обеспечивать качественный мониторинг и контроль целевого использования бюджетных средств.





И это должно делаться не вручную, а автоматизированно. Фонд должен иметь свою систему управления рисками, на основании которой надо проводить мониторинг и контроль качества оказываемых услуг, наличия производственной базы, оборудования, соответствующих медицинских лицензий и разрешений", - сказал председатель палаты.



По итогам аудита установлены:





процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге;

неэффективное планирование и использование средств - на 31,1 млрд тенге;





Сумма финансовых потерь и упущенной выгоды составила 11,8 млн тенге. Также установлено 65 процедурных нарушений, 154 иных нарушения и системных недостатка.





Материалы по фактам двойной оплаты медуслуг и приписок передаются в правоохранительные органы.



