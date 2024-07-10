Токаев поручил обеспечить прозрачность и эффективность использования выделяемых на здравоохранение средств

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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова отчиталась перед президентом страны Касым-Жомартом Токаевым о работе Минздрава и планах по дальнейшему развитию системы здравоохранения, сообщает Акорда.





В ходе встречи с главой Минздрава президент отметил необходимость продолжения работы по снижению показателей материнской и младенческой смертности. Наряду с этим он поставил задачи по качественной перестройке системы здравоохранения с акцентом на пациентоориентированность оказания медицинской помощи. Также была отмечена необходимость обеспечить прозрачность и эффективность выделяемых средств, в том числе на лекарственное обеспечение.





В свою очередь Альназарова доложила президенту о том, что на текущий момент показатель ожидаемой продолжительности жизни превысил 75 лет. С начала года снижены показатели заболеваемости по 21 инфекции, в том числе коронавирусной. Продолжается работа по проведению вакцинации и профилактических мероприятий.





По словам министра, в стране обеспечивается эффективность и прозрачность системы закупок лекарственных средств и медицинских изделий. Кроме того, разрабатываются и внедряются современные цифровые технологии для повышения уровня эффективности работы медицинских учреждений, а также для улучшения контроля за системой обязательного социального медицинского страхования.





Президент также был проинформирован о стратегических планах по развитию инфраструктуры здравоохранения на 2025-2030 годы, включающих строительство новых медицинских объектов и дальнейшее повышение качества медицинских услуг. В рамках принятой концепции планируется реализация 34 якорных проектов, направленных на построение оптимальной и эффективной сети организаций здравоохранения.



