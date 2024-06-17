17.06.2024, 11:26 3116
Более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге выявил ФСМС
Фото: Pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2024 года Фонд социального медицинского страхования выявил более 440 случаев фактически не оказанных услуг на сумму порядка 195 млн тенге.
Данные случаи выявлены и сняты с оплаты с применением штрафных санкций с медицинских организаций", - сообщили в фонде.
Там рассказали, куда обращаться гражданам, которые обнаружили фиктивные записи на прием.
Если граждане самостоятельно выявили факты приписки медицинских услуг, которые не получали, им необходимо сообщить об этом в Фонд социального медицинского страхования. Это может быть прием узкого специалиста, получение диагностических услуг или направление в больницу. Подать обращение можно через официальный сайт fms.kz, мобильное приложение Qoldau 24/7 или обратиться по телефону 1414. Все обращения рассматриваются в обязательном порядке", - рассказали в ФСМС.
Как осуществляется проверка медорганизаций на факты фиктивных записей?
Оплата за медицинские услуги, оказанные населению поставщиками Фонда по пакетам, производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг. То есть оплачиваются только оказанные по факту медицинские услуги, подчеркнули в фонде. "Приписки" можно выявить по обращениям граждан и тогда открывается внеплановый мониторинг качества и объема медицинской помощи по фактам, указанным в обращении.
Какое наказание предусмотрено для медорганизаций, занимающихся приписками?
За приписки предусмотрены штрафные санкции. Фонд снимает с медорганизации 300% от стоимости неподтвержденной услуги. Снятые с оплаты средства направляются на последующее финансирование медицинской помощи по приоритетным направлениям.
В фонде добавили, что с начала года медорганизациям за оказанные услуги выплачено свыше 1 трлн тенге.
Ранее эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.
Напомним, законопроект Министерства здравоохранения по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев. В ФСМС дали подробные разъяснения по возможным изменениям.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования.
новости по теме
11.06.2024, 19:09 28176
В Казахстане растет заболеваемость раком
Фото: Pixabay
Рассказать друзьям
Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Главный внештатный онколог Казахстана Диляра Кайдарова рассказала о ситуации с заболеваемостью раком в стране. На сегодня в Казахстане на учете состоят 218 тыс. онкобольных.
Наблюдается рост онкологических заболеваний в Казахстане. В 2023 году мы выявили более 41 тыс. новых случаев. Не только в Казахстане, но и во всем мире, после пандемии коронавируса начался резкий рост онкозаболеваний", - сообщила Диляра Кайдарова.
Она добавила, что в Казахстане за пять лет выявляемость рака на нулевой и первой стадии выросла почти на 5,5% и составила 35%, а пятилетняя выживаемость увеличилась до 55 %.
При этом депутат Асхат Аймагамбетов привел утверждает, что ежегодно от рака в Казахстане умирают 13 тыс. человек. Он добавил, что рак молодеет - растет заболеваемость среди молодежи.
Рост по сравнению с прошлым годом на 7,1%. Женщины заболевают раковыми заболеваниями чаще мужчин - 55% случаев против 44%, однако мужчины умирают чаще женщин. В структуре онкологических заболеваний на первом месте - рак молочной железы, далее рак легкого, колоректальный рак, рак желудка и рак шейки матки. По смертности первое место занимает рак легкого. На втором месте - рак желудка и колоректальный рак и рак молочной железы", - добавил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.
Ранее сообщалось, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20% с 1 мая текущего года. В Минздраве данную меру объяснили необоснованным перефинансированием отрасли. Также в ведомстве сообщили, что снижение тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых стационарами онкологического профиля, не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных.
11.06.2024, 18:30 28786
В Казахстане выросла заболеваемость кишечными инфекциями
Фото: unsplash
Рассказать друзьям
Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан выросла заболеваемость кишечными инфекциями, сообщает пресс-служба Национального центра общественного здравоохранения.
В целом за пять месяцев текущего года зарегистрировано 4986 случаев острой кишечной инфекции, а также 316 случаев сальмонеллеза, 79 случаев дизентерии, 765 случаев ротавирусного энтерита. Проводимый в стране санитарно-эпидемиологический мониторинг по острым кишечным инфекциям показывает рост заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - проинформировали в центре.
Отмечается, что показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 24,87.
При этом заболеваемость увеличивается ежемесячно, особенно среди детей до 14 лет", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Минздраве заявили о неблагоприятной эпидситуации по коклюшу в Казахстане.
11.06.2024, 12:20 31851
В Карагандинской области ребенок умер от коклюша
Фото: unsplash.com
Рассказать друзьям
Караганда. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области ребенок умер от коклюша, сообщила на брифинге правительства министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.
Даже незначительная как-будто бы прослойка невакцинированных детей, которая накопилась за последние несколько лет, дала такую вспышку. У нас, к сожалению, один летальный случай от коклюша в Карагандинской области", - сообщила она.
Министр здравоохранения подчеркнула, что популяционное здоровье всего населения - очень хрупкое.
Ранее в Минздраве заявили о неблагоприятной эпидситуации по коклюшу в Казахстане. Только в Карагандинской области с начала года зарегистрировали десятки случаев заболевания коклюшем.
Кроме того, в Казахстане с начала года зарегистрировано 1674 случая кори. ООН назвала РК страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире.
10.06.2024, 20:53 37746
Депутат раскритиковала финансирование онкослужбы в Казахстане
Гульдара Нурумова предложила инициировать проверку Высшей аудиторской палатой ФОМС
Рассказать друзьям
Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Гульдара Нурумова во время выездного заседания рассказала, с какими трудностями сталкиваются казахстанцы, страдающие онкологическим заболеваниями.
Молодая женщина, мать-одиночка, воспитывает дочь четырех лет, отец инвалид на руках, и все она проходит платно. Тогда куда ушли эти миллиарды? Скажите? Которые в прошлом году вам выделялись. В апреле прошлого года ей поставили диагноз - рак молочной железы. Она обследование прошла - ПЭТ КТ, МРТ - платно, квоту на операцию не получила - прошла платно, все анализы гистологические тоже прошла платно, тамоксифен получает до сих пор платно и большие проблемы с записями к врачам-онкологам. Тоже она проходит платно", - привела пример Гульдара Нурумова.
Депутат также высказалась по поводу работы ФОМС.
Почему-то они держат целый год у себя на счетах и отправляют деньги в конце года. Сейчас вот сказали, что до сих пор нет финансирования. Вот сколько раз говорили, что больные не выявляются вовремя с онкозаболеваниями - это тоже из-за того, что ФОМС не дает вовремя финансирование", - сказала Гульдара Нурумова.
Депутат предложила инициировать проверку Высшей аудиторской палатой ФОМС за последние три года.
Ранее сообщалось, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20% с 1 мая текущего года. В Минздраве данную меру объяснили необоснованным перефинансированием отрасли. Также в ведомстве сообщили, что снижение тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых стационарами онкологического профиля, не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных.
10.06.2024, 14:23 40486
Минздрав о сокращении финансирования лечения онкологии: это не отразится на доступности и качестве медпомощи
Рассказать друзьям
Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Снижение тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых стационарами онкологического профиля, не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.
В ведомстве утверждают, что, несмотря на сокращение расходов на лечение онкологии, все утвержденные стандарты и клинические протоколы будут строго соблюдены, включая обеспечение необходимыми лекарственными средствами.
По словам специалистов, решение о снижении тарифов нацелено на устранение необоснованных финансовых затрат из республиканского бюджета; на повышение эффективности онкологической службы; на улучшение отдачи от выделяемых средств.
Министерство здравоохранения также запустило работу республиканского call-центра с номером 8 (7172) 570 950, позвонив на который можно оставить обращения по вопросам доступности и качества онкологической помощи, в том числе сообщить о случаях отказа в лечении и помощи. Все жалобы будут тщательно рассмотрены, а виновные лица привлечены к строгой ответственности", - проинформировали в Минздраве.
Ранее сообщалось, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20% с 1 мая текущего года. В Минздраве данную меру объяснили необоснованным перефинансированием отрасли.
За прошлый год свыше 30 млрд тенге, выделенных на лечение пациентов, осели на счетах медицинских организаций в банках второго уровня, несмотря на отчеты о выполнении полного спектра услуг согласно утвержденным стандартам и правилам", - объяснили в Минздраве.
В ведомстве заверили, что уже приняты меры по предотвращению необоснованного списания средств и привлечению к ответственности лиц, допустивших нецелевое использование бюджетных средств.
08.06.2024, 19:26 49176
Расходы на лечение онкологии сокращены на 20%: комментарий Минздрава
Фото: Pixabay
Рассказать друзьям
Астана. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса, бывший министр просвещения Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале заявил о том, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. В Министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию.
Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11.06.2024 года. Фактически без обсуждения, кулуарно был принят приказ, которым без достаточных исследований и адекватных расчетов просто по всем клинико-затратным группам пролеченного случая по новообразованиям срезаны деньги", - написал Асхат Аймагамбетов.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что в 2024 году проведен анализ оказания медицинской помощи онкологическим пациентам в медицинских организациях.
В выборочно проверенных шести организациях выявлены многочисленные нарушения утвержденных стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также финансовые нарушения на сумму свыше 18 млрд тенге. Вместе с тем, по итогам 2023 года общая сумма полученной онкологическими центрами страны прибыли составила более 31,8 млрд тенге", - сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что согласно приказу о тарифообразовании на медуслуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи тарифы не предусматривают получения прибыли, а также расходы на приобретение основных средств.
Выявлены факты искусственного дробления случаев госпитализации для извлечения выгоды, несоответствие списанных и назначенных химиопрепаратов, несоответствие предъявленных случаев стандартам лечения и превышение тарифов над фактическими затратами. Таким образом, действовавшие тарифы и методы оплаты способствовали незаконному перетоку денежных средств государства на счета медицинских организаций", - сообщил в Минздраве.
Также, по информации МЗ РК, по результатам выявленных нарушений шесть первых руководителей привлекаются к дисциплинарной ответственности, из них двое рекомендованы к освобождению от занимаемых должностей. Материалы проверок будут переданы в компетентные органы для правовой оценки.
В качестве неотложной меры для недопущения нецелевого использования бюджетных средств Министерством здравоохранения в ходе заседания коллегии принято решение о снижении базовой ставки по клинико-затратным группам онкологической службы на 20%. Также планируется пересмотреть сам механизм оплаты услуг данных организаций с более точечной оптимизацией тарифов", - добавили в министерстве.
03.06.2024, 18:53 65421
Системные коррупционные риски вскрылись в сфере здравоохранения Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба провела внешний анализ коррупционных рисков в сферах медицины и фармации, сообщает пресс-служба Антикора.
За последние три года расходы государства на систему здравоохранения увеличились в 1,5 раза и составили 5,8 трлн тенге (в 2021 году - 1,6 трлн тенге, 2022 году - 1,7 трлн тенге, 2023 году - 2,5 трлн тенге).
К 2027 году долю расходов на медицину в общем объеме ВВП планируется довести до 5% (в 2023 году - 3,8 %).
Вместе с тем коррупционные проявления и многочисленные финансовые нарушения снижают эффективность государственных мер, направленных на развитие данной сферы", - сообщили в Антикоре.
По результатам внешнего анализа установлены коррупционные риски на всех стадиях оборота лекарственных средств и медицинского оборудования, начиная с процесса планирования объема закупа лекарств и медицинских изделий, их приобретения до сервисного обслуживания медтехники и заключения долгосрочных договоров (оффтейк-контрактов) с отечественными товаропроизводителями. Выявлены факты завышения потребности лекарственных средств, стоимости приобретаемых товаров и услуг, несвоевременного закупа вакцин от различных заболеваний, закупа невостребованного оборудования, а также начисления необоснованных выплат.
Как показал анализ, причинами является недостаточная автоматизация механизмов планирования закупа, несовершенство информационных систем и баз данных, отсутствие конкуренции среди поставщиков, дискреционные полномочия должностных лиц, ненадлежащий ведомственный контроль и другие", - сообщили в Антикоре.
Агентством совместно с Министерством здравоохранения утверждена дорожная карта по устранению выявленных коррупционных рисков.
29.05.2024, 20:17 80751
Казахстанских туристов предупредили о вспышке инфекции на Мальдивах
Вспышка чикунгуньи зарегистрирована в регионах Мале и Хулхумале
Рассказать друзьям
Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 28 мая Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) объявил о вспышке чикунгуньи в регионах Мале и Хулхумале на Мальдивах, сообщает Национальный центр общественного здравоохранения МЗ РК.
Чикунгунья - это заболевание, вызываемое вирусом "чикунгунья", который передается человеку через укусы комаров. Симптомы чикунгуньи появляются через 3-7 дней после укуса зараженного комара. Наиболее распространенными симптомами являются лихорадка и боль в суставах. Другие симптомы могут включать головную боль, мышечные боли, отек суставов или сыпь.
К группе риска развития более тяжелого заболевания относятся новорожденные, инфицированные во время рождения, пожилые люди (65 лет и старше) и люди с такими заболеваниями, как высокое кровяное давление, диабет или болезни сердца. Случаев смерти не было зарегистрировано.
В связи с этим Национальный центр общественного здравоохранения предлагает следующие рекомендаций для защиты от инфекций во время путешествия:
- используйте зарегистрированное средство от насекомых;
- носите рубашки с длинными рукавами и длинные брюки;
- обработайте одежду и снаряжение перметрином;
- выбирайте отель или жилье с кондиционером или москитными сетками на окнах и дверях;
- используйте москитную сетку, если вы не можете оставаться в месте с кондиционером или москитными сетками на окнах и дверях или если вы спите на улице;
- спите под москитной сеткой, если вы находитесь на улице;
- противомоскитные сетки, обработанные перметрином, обеспечивают большую защиту.
Читаемое
17.06.2024, 08:56Сеть нарколабораторий ликвидировали в четырех регионах Казахстана 17.06.2024, 08:1928801Дожди с грозами ожидаются в Казахстане 17.06.2024, 10:0628326Антикор проводит расследование в отношении бывшего гендиректора "Астана-Зеленстрой" 17.06.2024, 10:5626426Более 80 тонн неучтенного спирта произвели и реализовали на заводе в Шымкенте 17.06.2024, 11:1525091Нападение на пенсионера в Алматы: подозреваемый задержан 10.06.2024, 09:13223261Пять человек погибли в результате страшного ДТП в Алматинской области 11.06.2024, 12:21182266Два иностранца пытались незаконно проникнуть на космодром Байконур 12.06.2024, 13:10163836Глава сельхозкооператива похитил 50 млн тенге госсубсидий в Алматинской области 12.06.2024, 13:00161706Метамфетамин пытались провезти через Казахстан в Россию: КНБ ликвидировал наркоканал 12.06.2024, 18:49160061В Актюбинской области суд вынес приговор дезертировавшему с оружием рядовому 22.05.2024, 16:05348111Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане 22.05.2024, 15:23Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений315421Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений 20.05.2024, 20:03306416Движение по трассе Атырау - Индер закрывают 20.05.2024, 18:58299441Защитные дамбы строят на трассе Атырау - Индер 23.05.2024, 18:25274226В Астане наградили школьника за спасение пятилетного мальчика
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы проводится реконструкция озера Сайран, которая вызывает недовольство среди горожан. Жители мегаполиса опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб. Как Вы относитесь к реконструкции?