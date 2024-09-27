26.09.2024, 08:23 10131
В Минздраве разъяснили проект изменений в правила оказания скорой помощи
Рассказать друзьям
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Казахстана разъяснили проект приказа о внесении изменений в правила оказания скорой медицинской помощи.
Как и прежде, позвонив по номеру 103, все пациенты получат медицинскую помощь в полном объеме, независимо от категории вызова. В то же время для улучшения оперативности к обслуживанию вызовов IV категории срочности в рабочее время будут привлекаться мобильные бригады первичной медико-санитарной помощи", - сообщила официальный представитель Министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева.
По ее словам, в вечернее и ночное время, а также в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи.
Таким образом, для граждан ничего не поменяется, ни один вызов не останется без внимания, а оперативность и качество обслуживания пациентов только улучшится", - подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что правила оказания скорой медицинской помощи изменятся в Казахстане. В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику.
новости по теме
26.09.2024, 14:57 7681
Министр здравоохранения: скорая помощь для населения остается доступной в режиме 24/7
Рассказать друзьям
Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова дала пояснения по проекту поправок в правила работы службы скорой помощи.
Нет нормы об ограничении услуг скорой помощи, оказываемых населению на круглосуточной основе. Подчеркиваю, скорая помощь для населения по-прежнему остается доступной в режиме 24/7 по номеру 103", - написала Альназарова на своей странице в соцсетях.
Она подчеркнула, что изменения касаются бригад, создаваемых при поликлиниках в целях повышения оперативности и качества обслуживания вызовов.
Принято решение увеличить количество мобильных бригад. Кроме того, в случае необходимости медицинской помощи детскому населению выезд будет осуществляться с участием педиатра, а взрослому населению - профильных специалистов", - уточнила министр.
По ее словам, ранее одна бригада ПМСП обслуживала 35 тыс. человек, по новым правилам - 25 тыс. Работа мобильных бригад будет синхронизирована с часами работы поликлинических организаций.
После 20.00 и в выходные дни - обслуживание вызовов будет проводиться бригадами скорой помощи. Данная норма будет способствовать снижению длительного ожидания службы скорой помощи, и у населения нет никаких препятствий для вызовов скорой помощи по номеру 103", - добавила глава Минздрава.
Ранее сообщалось, что правила оказания скорой медицинской помощи изменятся в Казахстане. В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику.
Позже в Минздраве пояснили, что в вечернее, ночное время и в выходные дни все категории вызовов будут обслуживать бригады скорой помощи.
25.09.2024, 17:40 14106
Не предполагают отмены обслуживания на дому - Минздрав об изменениях в работе скорой помощи
Рассказать друзьям
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан разъяснили проект изменений в правила оказания скорой помощи.
Министерство разработало проект изменений в стандарт оказания первичной медико-санитарной помощи и правила оказания скорой медицинской помощи. Отмечаем, что изменения не предполагают отмены обслуживания на дому", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что медицинские работники ПМСП продолжат оказывать помощь на дому в рамках предыдущего стандарта.
Пункты, касающиеся регистрации вызовов врача на дом и организации стационаров на дому, перенесены в другой раздел проекта для улучшения структуры документа, однако они остаются в силе", - добавили в министерстве.
Ранее сообщалось, что правила оказания скорой медицинской помощи изменятся в Казахстане. В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику.
25.09.2024, 12:12 16171
Несрочные вызовы скорой помощи передадут мобильным бригадам из поликлиник
Рассказать друзьям
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правила оказания скорой медицинской помощи изменятся в Казахстане. Поправки подготовило Министерство здравоохранения РК.
В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику.
При поступлении вызовов 4-й категории срочности диспетчер станции скорой медпомощи (СМП) посредством автоматизированной системы управления передает вызова мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (организации ПМСП) в часы их работы (с 08.00 до 18.00 в будние дни)", - говорится в проекте документа.
Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП, осуществляется с 8.00 до 18.00 в будние дни, в субботу с 8.00 до 12.00.
Напомним, 4-я категория срочности предусматривает состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.
Решение принято в связи с высоким износом и дефицитом санитарного автотранспорта и низкой укомплектованностью бригадами СМП, в связи с чем отмечается рост вызовов и опозданий на 1-3-ю категории срочности.
К примеру, в Астане в рабочем состоянии всего 26,8% машин скорой помощи, в Актюбинской - 65,5%, в Улытауской - 78,1%.
Авторы документа уточняют, что мобильные бригады для обслуживания вызовов в часы их работы должны быть созданы в поликлиниках независимо от формы собственности и количества прикрепленного населения из расчета 1 бригада на 25-35 тысяч населения.
В документе также уточняется время прибытия фельдшерских и специализированных (врачебных) бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера ССМП:
- 1-я категория срочности - до 10 минут;
- 2-я категория срочности - до 15 минут;
- 3-я категория срочности - до 30 минут;
- 4-я категория срочности - до 60 минут;
- мобильная бригада при организации ПМСП - до 120 минут.
Мобильные бригады организации ПМСП оказывают медицинскую помощь лицам, находящимся в зоне обслуживания организации в часы их работы, с 08.00 до 20.00.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.
24.09.2024, 11:08 20686
Как во время пандемии: продажи антибиотиков выросли в 2 раза в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане объем реализации антибиотиков на внутреннем рынке вырос вдвое и вернулся к показателям периода пандемии, сообщает Energyprom.
За первое полугодие 2024-го было продано 41,2 тонны таких препаратов - столько же, сколько за весь прошлый год. Возросший спрос был удовлетворен за счет поставок зарубежных компаний. Они увеличили экспорт антибактериальных средств в РК в 2,4 раза, поставив на 18,2 тонны больше, чем годом ранее. Отечественные производители внесли небольшой вклад в общий прирост реализации, однако благодаря этому увеличили объемы выпуска на 32,1%", - сообщают авторы материала.
В 2020 году объем реализации антибиотиков превысил 80 тонн. В 2023-м объемов потребления антибиотиков на внутреннем рынке уменьшился в 2 раза. На это повлияли значительный спад заболеваемости коронавирусной инфекцией после второго года пандемии и сокращение численности заразившихся гриппом или острыми кишечными инфекциями.
В этом году ситуация вернулась к уровню периода пандемии коронавируса.
Можно предположить, что рост объемов реализации антибактериальных средств в первом полугодии текущего года тоже связан с заболеваемостью, однако проверить эту гипотезу не представляется возможным. Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Министерства здравоохранения РК перестал публиковать актуальную информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. Судя по сообщениям на странице Минздрава, никаких вспышек инфекционных заболеваний, которые бы обосновали резкий рост объемов реализации антибиотиков, не зафиксировано", - отмечают авторы.
Судя по статистике, коронавирус в стране под контролем: за семь месяцев выявлено 1,3 тыс. случаев заболевания, большинство пациентов перенесли болезнь в легкой форме.
Единственным заметным всплеском заболеваемости выделяется менингококковая инфекция. По данным Национального центра общественного здравоохранения, за первое полугодие 2024-го количество случаев выявления этой инфекции выросло в 2,3 раза", - говорится в информации.
В материале также приводится статистика, по которой можно судить, как изменились цены на антибиотики.
По графикам видно, что с конца 2023-го - начала 2024 года наблюдается резкий рост цен на азитромицин и "Флемоксин Солютаб". Из всего перечня антибиотиков съем цен БНС делает лишь по ним. Азитромицин в январе подорожал сразу на 17,9%. В феврале на 21,2% стал дороже и препарат пенициллинового ряда "Флемоксин Солютаб". Высокий темп роста ценника на это лекарство продолжал держаться на высоком уровне восемь месяцев подряд. Существенное удорожание азитромицина было не таким длительным, к концу лета динамика роста стоимости препарата была уже в пределах 13,6%", - пишет агентство.
По его данным, за последний год антибиотики дорожали заметнее, чем другие лекарства. Исключением среди других препаратов можно назвать только парацетамол: за год его стоимость выросла более чем на 30%.
20.09.2024, 11:51 30896
Минздрав мог бы сэкономить сотни миллиардов за счет других мер - Аймагамбетов
Рассказать друзьям
Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вместо того чтобы сокращать бюджетные средства на лечение больных раком, на гемодиализ, паллиативную помощь и ПМСП, Минздрав мог бы сэкономить сотни миллиардов за счет других мер, написал в телеграм депутат мажилиса Асхат Аймагмбетов.
По итогам аудита эффективности обеспечения лекарственными средствами установлено, что объем фармацевтического рынка Казахстана в 2023 году приблизился к 1 трлн тенге, увеличившись за последние 5 лет в 2 раза. При этом количество потребленной продукции за 2019-2023 годы выросло лишь на 10% (с 651 до 715 млн упаковок)", - написал мажилисмен.
Он перечислил следующие недостатки:
- отсутствие альтернативы в перечнях лекарственных средств (60% закупок осуществлено с участием одного поставщика);
- отсутствие подтверждающих документов по ценообразованию и необоснованные торговые наценки.
Депутат также привел примеры превышения цен на фармацевтические препараты в Казахстане по сравнению с Россией и Кыргызстаном.
Обычный парацетамол в Казахстане стоит 144,2 тенге, тогда как в России его цена почти в 2,5 раза меньше - 59,4 тенге, а в Кыргызстане препарат стоит 90 тенге.
Аспирин в Казахстане тоже стоит дороже - 75,9 тенге. В России его цена составляет 52 тенге, в Кыргызстане - 49 тенге.
Цена Терафлю № 10 в Казахстане превышает 3,3 тыс. тенге, в России лекарство стоит 2285 тенге, в Кыргызстане 2548 тенге.
Установлены факты регистрации цен на препараты иностранного производства, превышающих цены отечественных производителей (ОТП), без их фактической поставки, что создает риски искусственного повышения цен и препятствует их снижению до уровня оригинальных препаратов", - пишет депутат.
По расчетам Высшей аудиторской палаты, единый подход к формированию торговых наценок мог бы сэкономить значительные суммы.
Он напомнил, что Минздрав отменил требование об ограничении соотношения стоимости генерических и биоаналогичных препаратов к стоимости оригинальных препаратов на уровне не более 70% и 90% соответственно.
В результате: предельные цены на отдельные генерики превышают стоимость оригинальных препаратов на 10-52% (Диклофенак - на 52%, Цефтриаксон - на 43%, Сальбутамол - на 43%, Ибупрофен - на 13%, Моксифлоксацин - на 10%). Недостатки механизма ценообразования привели к существенной разнице цен в бюджетном и рыночном сегментах. По топ-10 препаратов и изделий, закупаемых единым дистрибьютором, разница составила от 43 до 365%, что эквивалентно 8 378,6 млн тенге", - подчеркнул Аймагамбетов.
Он также указал на то, что 11 регионов Казахстана продолжают использовать препарат "Амикацин", который ВОЗ исключила из протоколов диагностики и лечения туберкулеза у пациентов, чувствительных к препаратам. Более того, препарат планируют закупать на 2025-2027 годы.
Ранее сообщалось, что страдающие от рака казахстанцы могут остаться без лекарств из-за перебоев в поставках. Позже в Минздраве заверили, что ни один пациент не останется без необходимого лечения.
18.09.2024, 10:32 37706
В Казахстане стартует вакцинация девочек против ВПЧ
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Главный санитарный государственный врач подписал постановление от 17 сентября 2024 года "Об организации и проведении вакцинации против вируса папилломы человека". Постановление вводится в действие со дня подписания.
Организовать проведение профилактических прививок против вируса папилломы человека (ВПЧ) девочкам в возрасте от 11 лет до 11 лет 11 месяцев 29 дней включительно после получения информированного согласия родителей (законных представителей). Провести наверстывающую вакцинацию против ВПЧ девочек в возрасте от 12 до 13 лет 11 месяцев 29 дней включительно после получения информированного согласия родителей (законных представителей)", - говорится в документе.
Документом также утвержден алгоритм проведения профилактических прививок против вируса папилломы человека.
14.09.2024, 17:29 52531
Первую вакцину от оспы обезьян одобрила ВОЗ
Вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в двух дозах с интервалом в четыре недели
Рассказать друзьям
Астана. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вакцина MVA-BN от датского производителя Bavarian Nordic A/S является первой вакциной от оспы обезьян, добавленной в список препаратов, прошедших предварительную квалификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), говорится в опубликованном заявлении на сайте ВОЗ, сообщает РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вакцина MVA-BN станет первой вакциной против оспы, которая будет включена в ее список предварительной квалификации", - сказано в документе.
По данным организации, вакцину MVA-BN можно вводить людям старше 18 лет в виде инъекции в двух дозах с интервалом в четыре недели. После предварительного хранения в холодильнике вакцину можно оставлять при температуре 2-8°C в течение восьми недель.
Всемирная организация здравоохранения оценила борьбу с оспой обезьян в $135 млн за полгода. В Минздраве РК заверяют, что риски ввоза заболевания в страну минимальны.
10.09.2024, 20:21 66506
Более семи тысяч жителей Кызылординской области не получали необходимые лекарства
93 человека привлечены к ответственности
Рассказать друзьям
Кызылорда. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Кызылординской области провела проверку на предмет соблюдения законности в сфере обращения лекарственных средств, сообщает пресс-служба надзорного органа.
По результатам проверки установлено, что в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи более 7 тысяч жителей области не были обеспечены лекарствами.
В поликлиниках Кызылорды, не учитывая возраст детей, необоснованно назначены лекарства свыше 1 тысячи несовершеннолетних. Без медицинского назначения 170 человек обеспечено инсулиновыми препаратами.
Кроме того, 68 единиц препаратов хранились с нарушениями требований правил хранения, в результате двум пациентам назначены лекарства с истекшим сроком годности.
В 14 медицинских организациях региона незаконную фармацевтическую деятельность осуществляли 19 сотрудников.
По выявленным нарушениям в адрес уполномоченных органов внесены акты прокурорского надзора, по результатам рассмотрения 93 человека привлечены к ответственности.
Напомним, в рейтинге стран по уровню систем здравоохранения Казахстан оказался лишь на 78-м месте из 110. В СНГ республика заняла по этому показателю предпоследнее место.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
27.09.2024, 08:25Прохладная погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана 27.09.2024, 09:0218576В Алматинской области 15-летние школьницы вымогали деньги у ровесницы 27.09.2024, 09:3118106Кенгирское водохранилище вернут в государственную собственность 27.09.2024, 10:4114301В Казахстане образована комиссия по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов 27.09.2024, 11:1612691Казахстан и Марокко подписали соглашение о безвизе 20.09.2024, 12:10Главы железных дорог РК и КНР обсудили обеспечение стабильного пропуска по Транскаспийскому маршруту187436Главы железных дорог РК и КНР обсудили обеспечение стабильного пропуска по Транскаспийскому маршруту 21.09.2024, 09:52167431Транзит по Транскаспийскому маршруту вырос в 20 раз 21.09.2024, 10:29163286В Акмолинской области выросло количество заболевших коклюшем 20.09.2024, 19:58161291Гибель солдата в Мангистауской области: в Минобороны высказались о действиях офицера 21.09.2024, 16:20156771Школьница выпала из окна 13-го этажа в Алматы 19.09.2024, 12:36216016Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности 19.09.2024, 12:30212991В Казахстане объем кредитов на приобретение жилья вырос на 5% за год 18.09.2024, 12:34198516В Казахстане усилят контроль над торговыми биржами 28.08.2024, 21:03191861В Алматы состоялся тест-драйв китайских автомобилей в рамках мероприятия "Поездка в будущее" 20.09.2024, 12:10Главы железных дорог РК и КНР обсудили обеспечение стабильного пропуска по Транскаспийскому маршруту187436Главы железных дорог РК и КНР обсудили обеспечение стабильного пропуска по Транскаспийскому маршруту
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В 2024 году Казахстан завершил Олимпийские игры в Париже с семью медалями. Сборная Казахстана завоевала одну золотую, три серебряные, три бронзовые медали и заняла 43-е место в общекомандном зачете. Что вы думаете о результатах Олимпиады?