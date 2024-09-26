Несрочные вызовы скорой помощи передадут мобильным бригадам из поликлиник

4-я категория срочности предусматривает состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем и угрозы жизни и здоровью

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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Правила оказания скорой медицинской помощи изменятся в Казахстане. - Правила оказания скорой медицинской помощи изменятся в Казахстане. Поправки подготовило Министерство здравоохранения РК.





В новых правилах предлагают исключить вызов четвертой категории срочности из компетенции скорой помощи и передать его мобильной бригаде в поликлинику.





При поступлении вызовов 4-й категории срочности диспетчер станции скорой медпомощи (СМП) посредством автоматизированной системы управления передает вызова мобильным бригадам организаций здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (организации ПМСП) в часы их работы (с 08.00 до 18.00 в будние дни)", - говорится в проекте документа.





Регистрация вызовов, подлежащих переадресации в организации ПМСП, осуществляется с 8.00 до 18.00 в будние дни, в субботу с 8.00 до 12.00.





Напомним, 4-я категория срочности предусматривает состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью пациента.





Решение принято в связи с высоким износом и дефицитом санитарного автотранспорта и низкой укомплектованностью бригадами СМП, в связи с чем отмечается рост вызовов и опозданий на 1-3-ю категории срочности.





К примеру, в Астане в рабочем состоянии всего 26,8% машин скорой помощи, в Актюбинской - 65,5%, в Улытауской - 78,1%.





Авторы документа уточняют, что мобильные бригады для обслуживания вызовов в часы их работы должны быть созданы в поликлиниках независимо от формы собственности и количества прикрепленного населения из расчета 1 бригада на 25-35 тысяч населения.





В документе также уточняется время прибытия фельдшерских и специализированных (врачебных) бригад до места нахождения пациента с момента получения вызова от диспетчера ССМП:





1-я категория срочности - до 10 минут;

2-я категория срочности - до 15 минут;

3-я категория срочности - до 30 минут;

4-я категория срочности - до 60 минут;

мобильная бригада при организации ПМСП - до 120 минут.





Мобильные бригады организации ПМСП оказывают медицинскую помощь лицам, находящимся в зоне обслуживания организации в часы их работы, с 08.00 до 20.00.





Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 октября.