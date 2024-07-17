Страдающие от рака казахстанцы могут остаться без лекарств

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Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам международного исследования фармацевтической компании STADA 67 процентов казахстанцев неудовлетворены системой отечественного здравоохранения, передает корреспондент агентства.





Исследование проводилось в 23 странах посредством онлайн-анкетирования. 46 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 99 лет ответили на вопросы, касающиеся удовлетворенности работой системы здравоохранения своих стран и мер для ее улучшения. Авторы исследования затронули темы психического здоровья и заботы о себе, обеспокоенности проблемами старения и одиночества, личного счастья и собственного внешнего вида.





Я очень рад, что нам удалось включить в отчет две страны (Казахстан и Узбекистан. - Прим. ред.) из региона Евразия. Мы всегда передаем результаты исследования широкой общественности, чтобы у специалистов системы здравоохранения были данные общественного мнения по важнейшим аспектам работы системы здравоохранения и информация о том, как жители страны относятся к вопросам, связанным с собственным здоровьем", - отметил вице-президент STADА в регионе Евразия Арминас Мацевичус.





Согласно результатам исследования, уровень удовлетворенности состоянием системы здравоохранения в Казахстане, как и в других странах, где было проведено исследование, снижается. 67% казахстанских респондентов недовольны работой системы здравоохранения (это +10% к прошлогоднему результату) и только 27% оценивают ее как удовлетворительную.





При этом следует отметить, что РК не является лидером в снижении этого показателя. К примеру, жители Великобритании еще более скептичны в отношении своей системы здравоохранения (минус 11%), а жители "благополучной" Германии, какой она представляется общественному мнению многих стран, снизили оценку на 8%.





Традиционную медицину безоговорочно поддерживают 17% казахстанцев, 40% доверяют в целом, но некоторые темы самостоятельно изучают в интернете, и всего 23% настороженно относятся к рекомендациям традиционной медицины. Доверие обусловлено наличием опытных практиков системы здравоохранения, таких как врачи и фармацевты, и тем, что традиционная медицина доказала свою эффективность", - гласят данные исследования.





Кроме того, участников опроса спросили об их психическом здоровье. Среди казахстанцев таковыми себя считают 63% опрошенных, это немногим меньше, чем в европейских странах, - в среднем 67%.





Что касается физического здоровья, то 40% казахстанцев оценивают его как хорошее. 34% участников исследования считают важной составляющей хорошего самочувствия здоровое питание. 9 из 10 отмечают, что чувствовать себя еще лучше помогают занятия спортом, но лишь около 3% тратят "средние" и "значительные" суммы на абонементы в фитнес-клубы.





Треть жителей Казахстана (319) не удовлетворена своим внешним видом, в целом по Европе свой внешний вид не нравится примерно каждому пятому (21%), при этом 49% европейцев в качестве основной причины недовольства указали лишний вес. В Казахстане свой вес считают избыточным 34% респондентов, а 16% страдают ожирением", - говорится в результатах исследования.





В целом, согласно приведенным данным, в вопросах здравоохранения Казахстан пока находится ближе к странам Восточной Европы, чем к развитым западноевропейским государствам, граждане которых чувствуют себя более счастливыми и больше привержены здоровому питанию и здоровому образу жизни, удовлетворительно оценивают состояние системы здравоохранения своих стран.





Работа системы здравоохранения зависит от степени финансирования, общей организованности, системности в работе государственных институтов, и Казахстану здесь еще многое предстоит сделать - к такому выводу приходят авторы исследования.