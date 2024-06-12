В Казахстане растет заболеваемость раком

Ежегодно от рака в стране умирают 13 тыс. человек

Фото: Pixabay

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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Главный внештатный онколог Казахстана Диляра Кайдарова рассказала о ситуации с заболеваемостью раком в стране. На сегодня в Казахстане на учете состоят 218 тыс. онкобольных.





Наблюдается рост онкологических заболеваний в Казахстане. В 2023 году мы выявили более 41 тыс. новых случаев. Не только в Казахстане, но и во всем мире, после пандемии коронавируса начался резкий рост онкозаболеваний", - сообщила Диляра Кайдарова.





Она добавила, что в Казахстане за пять лет выявляемость рака на нулевой и первой стадии выросла почти на 5,5% и составила 35%, а пятилетняя выживаемость увеличилась до 55 %.





При этом депутат Асхат Аймагамбетов привел утверждает, что ежегодно от рака в Казахстане умирают 13 тыс. человек. Он добавил, что рак молодеет - растет заболеваемость среди молодежи.





Рост по сравнению с прошлым годом на 7,1%. Женщины заболевают раковыми заболеваниями чаще мужчин - 55% случаев против 44%, однако мужчины умирают чаще женщин. В структуре онкологических заболеваний на первом месте - рак молочной железы, далее рак легкого, колоректальный рак, рак желудка и рак шейки матки. По смертности первое место занимает рак легкого. На втором месте - рак желудка и колоректальный рак и рак молочной железы", - добавил вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.



