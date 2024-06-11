Минздрав о сокращении финансирования лечения онкологии: это не отразится на доступности и качестве медпомощи

Запущен call-центр, куда граждане могут сообщить о случаях отказа в лечении и помощи

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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Снижение тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых стационарами онкологического профиля, не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных, - Снижение тарифов на оплату медицинских услуг, оказываемых стационарами онкологического профиля, не отразится на доступности и качестве медицинской помощи для онкобольных, сообщили в Министерстве здравоохранения Казахстана.





В ведомстве утверждают, что, несмотря на сокращение расходов на лечение онкологии, все утвержденные стандарты и клинические протоколы будут строго соблюдены, включая обеспечение необходимыми лекарственными средствами.





По словам специалистов, решение о снижении тарифов нацелено на устранение необоснованных финансовых затрат из республиканского бюджета; на повышение эффективности онкологической службы; на улучшение отдачи от выделяемых средств.





Министерство здравоохранения также запустило работу республиканского call-центра с номером 8 (7172) 570 950, позвонив на который можно оставить обращения по вопросам доступности и качества онкологической помощи, в том числе сообщить о случаях отказа в лечении и помощи. Все жалобы будут тщательно рассмотрены, а виновные лица привлечены к строгой ответственности", - проинформировали в Минздраве.





Ранее сообщалось, что деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20% с 1 мая текущего года. В Минздраве данную меру объяснили необоснованным перефинансированием отрасли.





За прошлый год свыше 30 млрд тенге, выделенных на лечение пациентов, осели на счетах медицинских организаций в банках второго уровня, несмотря на отчеты о выполнении полного спектра услуг согласно утвержденным стандартам и правилам", - объяснили в Минздраве.





В ведомстве заверили, что уже приняты меры по предотвращению необоснованного списания средств и привлечению к ответственности лиц, допустивших нецелевое использование бюджетных средств.