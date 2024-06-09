Расходы на лечение онкологии сокращены на 20%: комментарий Минздрава

К 2027 году долю расходов на медицину в общем объеме ВВП планируется довести до 5%

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Астана. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба провела внешний анализ коррупционных рисков в сферах медицины и фармации, сообщает пресс-служба - Антикоррупционная служба провела внешний анализ коррупционных рисков в сферах медицины и фармации, сообщает пресс-служба Антикора





За последние три года расходы государства на систему здравоохранения увеличились в 1,5 раза и составили 5,8 трлн тенге (в 2021 году - 1,6 трлн тенге, 2022 году - 1,7 трлн тенге, 2023 году - 2,5 трлн тенге).





К 2027 году долю расходов на медицину в общем объеме ВВП планируется довести до 5% (в 2023 году - 3,8 %).





Вместе с тем коррупционные проявления и многочисленные финансовые нарушения снижают эффективность государственных мер, направленных на развитие данной сферы", - сообщили в Антикоре.





По результатам внешнего анализа установлены коррупционные риски на всех стадиях оборота лекарственных средств и медицинского оборудования, начиная с процесса планирования объема закупа лекарств и медицинских изделий, их приобретения до сервисного обслуживания медтехники и заключения долгосрочных договоров (оффтейк-контрактов) с отечественными товаропроизводителями. Выявлены факты завышения потребности лекарственных средств, стоимости приобретаемых товаров и услуг, несвоевременного закупа вакцин от различных заболеваний, закупа невостребованного оборудования, а также начисления необоснованных выплат.





Как показал анализ, причинами является недостаточная автоматизация механизмов планирования закупа, несовершенство информационных систем и баз данных, отсутствие конкуренции среди поставщиков, дискреционные полномочия должностных лиц, ненадлежащий ведомственный контроль и другие", - сообщили в Антикоре.





Агентством совместно с Министерством здравоохранения утверждена дорожная карта по устранению выявленных коррупционных рисков.