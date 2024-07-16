Председатель ВАП: Незарегистрированные лекарства в РК продают с наценкой до 2000%

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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Госрегулирование цен на лекарственные средства в Казахстане осуществляется не в должной мере. Сфера госрегулирования не охватывает цены на незарегистрированные лекарственные средства, что привело к установлению наценок до 2000% от цены завода-производителя. Об этом - Госрегулирование цен на лекарственные средства в Казахстане осуществляется не в должной мере. Сфера госрегулирования не охватывает цены на незарегистрированные лекарственные средства, что привело к установлению наценок до 2000% от цены завода-производителя. Об этом сообщил председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) РК Алихан Смаилов на заседании по итогам аудита эффективности Минздрава и его подведомственных организаций.





В целом охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%. По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%.





В ВАП отметили, что формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.





Методика формирования предельных цен разработана Минздравом таким образом, что можно повышать цены на сотни процентов. Неправильное ценообразование вообще идет. Почему не проводится анализ цен в сопоставимых странах? Получается, сейчас все ценообразование строится на данных от завода-изготовителя. Это неправильный подход", - сказал Алихан Смаилов.





Министр здравоохранения отметила, что с учетом рекомендаций Высшей аудиторской палаты в этом направлении будет проведена соответствующая работа.





Вопросов больше чем достаточно к ценообразованию. К его прозрачности и объективности. Ценообразование и для оптово-розничного сегмента вызывает вопросы и в части закупок в рамках ГОБМП и ОСМС. Что касается результатов ВАП, более 6,5 тыс. препаратов сегодня по всем ценам будут проверяться. Рабочая группа создана. Есть вопросы и к их отбору. Я думаю, что до конца года мы в целом пересмотрим весь спектр цен, который установлен как в рамках ГОБМП и ОСМС, так и в оптово-розничном сегменте", - сказала Акмарал Альназарова.





Председатель ВАП также обратил внимание на то, что сфера госрегулирования не охватывает цены на незарегистрированные лекарственные средства, что привело к установлению наценок до 2000% от цены завода-производителя.





Госаудит также установил, что недостатки механизма ценообразования привели к закупу ТОО "СК-Фармация" отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам выше рыночных на 40%-365%, что составляет более 8 млрд тенге.





Кроме того, некачественное планирование закупок в системе единого дистрибьютора привело к отказу медорганизаций от закупленных препаратов на сумму 2,8 млрд тенге. В результате возникло затоваривание с последующим списанием части препаратов из-за истечения срока годности на 279,5 млн тенге.





Установлены нарушения при проведении процедур закупок, противоречащие принципам прозрачности и открытости. Осуществлен закуп лекарств способом из одного источника при наличии зарегистрированных аналогов на сумму 3 млрд тенге, а также без подтверждения местного содержания сертификатом "СТ-KZ" более чем на 182 млрд тенге.





Монополизация рынка по хранению лекарств отдельными поставщиками и отсутствие собственной логистической инфраструктуры у единого дистрибьютора способствовало росту расходов на логистику в 1,5 раза: с 2022 по 2024 год - с 6,8 млрд тенге до 10,2 млрд тенге.





Отсутствие оперативных складов по хранению лекарств и медизделий для организаций здравоохранения Акмолинской, Атырауской, Кызылординской и Мангистауской областей также увеличивает расходы на логистику и может негативно отразиться на обеспеченности лекарственными средствами в период чрезвычайных ситуаций.





Непродуманная политика тарифообразования, низкая автоматизация процессов логистики, учета и контроля за расходами привели к экономическим потерям на 17,2 млрд тенге, излишне выплаченным средствам в сумме 538 млн тенге, из которых восстановлены 220 млн тенге.





Как сообщил член ВАП Тлеген Каскин, аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Они касаются мер господдержки отечественных товаропроизводителей, ценообразования, процессов закупок и логистики, проведения инспекций и оценки безопасности лекарств.





Анализ реализации программных документов в области здравоохранения свидетельствует об отсутствии комплексного подхода по развитию фармацевтической отрасли.





Меры поддержки оказываются без учета приоритетных направлений развития отечественного фармпроизводства и вне зависимости от уровня локализации. Казахстанское сырье при выпуске лекарств практически не используется, а требования к качеству ввозимых компонентов не установлены.





В целом по итогам аудита установлены нарушения на 3,7 млрд тенге, из них:





финансовые нарушения - 538 млн тенге;

неэффективное планирование - 2,8 млрд тенге;

неэффективное использование активов - 385 млн тенге;

возможные потери бюджета - 21,7 млрд тенге.





За воспрепятствование в проведении аудита к административной ответственности привлечен руководитель Комитета медицинского и фармацевтического контроля. По выявленным фактам нарушений материалы будут направлены в правоохранительные органы. 134 факта с признаками административных правонарушений переданы в уполномоченные органы для возбуждения административного производства", - отметили в ВАП.





Как сообщалось ранее, в Казахстане лекарства подорожали на 11,5 % за год.







