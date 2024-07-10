В Казахстане лекарства подорожали на 11,5 % за год

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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В мае текущего года цены на фармацевтические препараты выросли в годовой динамике на 11,5%.





По информации energyprom.kz , среди конкретных препаратов наиболее заметный рост цен зафиксирован для таких препаратов, как ацетилсалициловая кислота (на 63,6% за год), активированный уголь (на 32,5%), парацетамол (на 28,4%), хилак форте (на 24,8%), раствор йода (на 21,5%), капли "Фенистил Нью" (на 21%), "Флемоксин Солютаб" (на 19,6%), "Азитромицин" (на 15,8%). Незначительно в годовой динамике выросли цены на корвалол (на 0,7%), "Амброксол" (на 0,8%), "Энап" (на 1,3%), "Нурофен" (на 1,3%), "Ацикловир" (на 1,4%).





По данным аналитиков, за январь-май текущего года в РК произвели лекарств на 70,9 млрд тенге, на 15,8% больше в стоимостном выражении, чем в январе-мае прошлого года.





Импорт медикаментов в Казахстан за январь-апрель текущего года составил 10,5 тыс. тонн на сумму 590,6 млн долларов США. Рост в натуральном выражении достиг 7,8%, в денежном выражении - сразу 29,3%.





Из стран СНГ в Казахстан завезли 4 тыс. тонн медикаментов, что на 38% больше, чем в январе-апреле прошлого года. Среди этих стран наибольшие поставки пришлись на Россию - 2,9 тыс. тонн. Также среди основных поставщиков лекарств в РК стабильно числятся Беларусь (670,9 тонны) и Украина (233,7 тонны). Из остальных стран Казахстан импортировал 6,5 тыс. тонн медикаментов, на 4,9% меньше, чем годом ранее.