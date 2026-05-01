Казахстан упростит условия для привлечения иностранных специалистов и инвесторов

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 25 апреля 2026 года № 1242 "О мерах по совершенствованию миграционной политики в целях создания благоприятных условий для привлечения высококвалифицированных специалистов, иностранных инвесторов и предпринимателей".





Согласно указу, планируется переход от преимущественно разрешительно-квотной модели к стимулирующей миграционной политике. Предусмотрено упрощение и цифровизация иммиграционных процедур, внедрение принципа одного окна, а также формирование конкурентного режима резидентства для иностранцев, вносящих вклад в развитие экономики.





Одной из ключевых инициатив станет внедрение "Алтын виза", которая предоставит ее обладателям налоговые и административные преференции, включая доступ к государственным и финансовым услугам, возможность трудовой деятельности без квот и упрощенные условия для членов их семей.





Также планируется запуск единой цифровой платформы QazETA с модулем e-Residency, которая обеспечит подачу и рассмотрение заявок иностранных граждан в онлайн-режиме, а также внедрение программы e-Residency Invest для привлечения инвестиций.





Кроме того, предусмотрено автоматическое признание дипломов ведущих зарубежных вузов, упрощение допуска к лицензируемым видам деятельности, беспошлинный ввоз личного имущества и расширение доступа к медицинским и образовательным услугам.





Правительству поручено до конца 2026 года реализовать комплекс реформ, включая продвижение Казахстана как регионального хаба для инвесторов и специалистов, развитие IT-экосистемы, запуск Almaty AI Hub и создание англоязычной инфраструктуры в Астане и Алматы.



