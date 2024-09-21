Минздрав мог бы сэкономить сотни миллиардов за счет других мер - Аймагамбетов

Депутат раскритиковал ведомство за сокращение бюджетных средств на лечение тяжелых больных и искусственное завышение цен на лекарства

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Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вместо того чтобы сокращать бюджетные средства на лечение больных раком, на гемодиализ, паллиативную помощь и ПМСП, Минздрав мог бы сэкономить сотни миллиардов за счет других мер, написал в - Вместо того чтобы сокращать бюджетные средства на лечение больных раком, на гемодиализ, паллиативную помощь и ПМСП, Минздрав мог бы сэкономить сотни миллиардов за счет других мер, написал в телеграм депутат мажилиса Асхат Аймагмбетов.





По итогам аудита эффективности обеспечения лекарственными средствами установлено, что объем фармацевтического рынка Казахстана в 2023 году приблизился к 1 трлн тенге, увеличившись за последние 5 лет в 2 раза. При этом количество потребленной продукции за 2019-2023 годы выросло лишь на 10% (с 651 до 715 млн упаковок)", - написал мажилисмен.





Он перечислил следующие недостатки:





отсутствие альтернативы в перечнях лекарственных средств (60% закупок осуществлено с участием одного поставщика);

отсутствие подтверждающих документов по ценообразованию и необоснованные торговые наценки.





Депутат также привел примеры превышения цен на фармацевтические препараты в Казахстане по сравнению с Россией и Кыргызстаном.





Обычный парацетамол в Казахстане стоит 144,2 тенге, тогда как в России его цена почти в 2,5 раза меньше - 59,4 тенге, а в Кыргызстане препарат стоит 90 тенге.





Аспирин в Казахстане тоже стоит дороже - 75,9 тенге. В России его цена составляет 52 тенге, в Кыргызстане - 49 тенге.





Цена Терафлю № 10 в Казахстане превышает 3,3 тыс. тенге, в России лекарство стоит 2285 тенге, в Кыргызстане 2548 тенге.





Установлены факты регистрации цен на препараты иностранного производства, превышающих цены отечественных производителей (ОТП), без их фактической поставки, что создает риски искусственного повышения цен и препятствует их снижению до уровня оригинальных препаратов", - пишет депутат.





По расчетам Высшей аудиторской палаты, единый подход к формированию торговых наценок мог бы сэкономить значительные суммы.





Он напомнил, что Минздрав отменил требование об ограничении соотношения стоимости генерических и биоаналогичных препаратов к стоимости оригинальных препаратов на уровне не более 70% и 90% соответственно.





В результате: предельные цены на отдельные генерики превышают стоимость оригинальных препаратов на 10-52% (Диклофенак - на 52%, Цефтриаксон - на 43%, Сальбутамол - на 43%, Ибупрофен - на 13%, Моксифлоксацин - на 10%). Недостатки механизма ценообразования привели к существенной разнице цен в бюджетном и рыночном сегментах. По топ-10 препаратов и изделий, закупаемых единым дистрибьютором, разница составила от 43 до 365%, что эквивалентно 8 378,6 млн тенге", - подчеркнул Аймагамбетов.





Он также указал на то, что 11 регионов Казахстана продолжают использовать препарат "Амикацин", который ВОЗ исключила из протоколов диагностики и лечения туберкулеза у пациентов, чувствительных к препаратам. Более того, препарат планируют закупать на 2025-2027 годы.



