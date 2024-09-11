10.09.2024, 15:15 14681
В Казахстане часть болезней намерены исключить из ГОБМП
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане семь из тринадцати болезней переведут из гарантированного объема бесплатной медпомощи в систему обязательного медстрахования, сообщила на брифинге в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова.
По словам главы Минздрава, на сегодняшний день система медстрахования еще не перешла на настоящую страховую модель, а остается бюджетно-страховой. Поэтому назрела необходимость разграничить заболевания, которые находятся в пакете гарантированном и страховом.
Пакет, предусматривающий обслуживание скорой помощи, социально значимые болезни и лекарственное обеспечение, остается", - отметила министр.
Но из 13 социально значимых болезней 7 переведут в пакет ОСМС до 2027 года, а в гарантированном пакете останутся шесть: туберкулез, онкология, ВИЧ, СПИД, гепатиты и орфанные заболевания.
Альназарова пояснила, что между двумя пакетами наблюдаются перекосы по 13 социально значимым заболеваниям и 22 заболеваниям, подлежащих динамическому наблюдению.
Финансирование между двумя пакетами не позволяет выстроить эффективную прозрачную систему", - добавила министр.
Напомним, депутат мажилиса Юлия Кучинская выразила обеспокоенность по поводу доступности и качества медицинских услуг в Казахстане. По ее словам, хроническое недофинансирование приводит к тому, что застрахованные граждане недополучают положенные медицинские услуги и вынуждены обращаться за платной помощью. Согласно данным социсследований, практически каждый второй казахстанец не удовлетворен качеством и доступностью медицинских услуг.
Ранее сообщалось, что ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП.
Госаудит выявил многомиллиардные нарушения в деятельности Фонда медстрахования.
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10.09.2024, 20:30 7701
В зоопарке Шымкента родился серый кенгуру
Фото: istockphoto.com
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Шымкент. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В конце февраля 2024 года в семействе серых кенгуру появился малыш. Но только в марте малыша смогли увидеть, когда он стал высовывать свою голову из сумки матери, сообщает пресс-служба зоопарка Шымкента.
Малыши при рождении заползают в сумку к матери кенгуру и растут там до полугода. Состояние кенгуренка хорошее, сейчас он еще находится под защитой матери. Ежедневно ведется наблюдение за состоянием малыша биологами и ветеринарами зоопарка", - рассказали в зоосаду.
Маленький кенгуру проводит большую часть времени в кармане матери. Утром и вечером малыш покидает сумку, но не оставляет ее надолго. Мать не отходит в это время от своего детеныша.
Ранее в зоопарке Шымкента показали новорожденного пони.
10.09.2024, 12:00 18611
Жестоко избивший жену экс-майор полиции отделался лишением свободы на 1,5 года
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Кызылорды рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего майора полиции А., избившего жену, в результате чего женщина получила инвалидность первой степени.
Конфликт между супругами возник из-за того, что жена прочитала переписку мужа с неизвестной женщиной.
Подсудимый начал обзывать потерпевшую нецензурной бранью, дергал, неоднократно с особой жестокостью избивал, бил ее по голове стеклянной бутылкой и забирал у нее мобильный телефон", - говорится в сообщении суда.
Чтобы избежать дальнейших побоев, пострадавшая выпрыгнула с балкона 3-го этажа. В результате побоев и падения с большой высоты она получила инвалидность I группы.
В суде подсудимый не признал предъявленного ему обвинения.
Первичная судмедэкспертиза установила, что был причинен тяжкий вред здоровью женщины. Однако вторая экспертиза уже утверждает, что причинен вред легкой степени.
Приговором суда подсудимый А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства", ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Он также лишен майорского звания.
С него также взыскали материальный и моральный ущерб в размере около 9 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
10.09.2024, 11:24 19771
Блогеров начали штрафовать за распространение фейков в Казахстане
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Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Блогеров начали штрафовать за распространение фейков Республике Казахстан.
За январь-июль текущего года в едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 77 административных правонарушений по статье 456-2 КоАП (Размещение, распространение ложной информации) (...) Большая часть зарегистрированных правонарушений была совершена пользователями онлайн-платформ, которые своих комментариях к новостям или постам разместили информацию, создающую условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан. Что касается фейков от блогеров, было зарегистрировано 5 таких правонарушений, к ответственности привлечены 2 человека", - сообщает ranking.kz.
По данным аналитиков, меньше половины зарегистрированных правонарушений было рассмотрено уполномоченным органом.
38 дошли до суда. К ответственности привлекли 50 человек. Им придется заплатить штраф. Общая сумма финансовых взысканий по этой статье за семь месяцев составила 2,8 млн тенге. Из них 2,5 млн тенге пришлось как раз на административные штрафы, наложенные на пользователей. Взыскано пока только 63,2%. Нужно отметить, что сумма штрафа за распространение ложной информации в соцсетях или написание комментариев, содержащих фейки, может быть довольно ощутимой для семейного бюджета: 20 МРП, или 73,8 тыс. тенге", - отметили они.
При этом максимальная планка штрафов для блогеров согласно КоАП чуть выше: 30 МРП, или 110,8 тыс. тенге.
За январь-июль текущего года за распространение ложной информации казахстанских инфлюэнсеров оштрафовали на 166,1 тыс. тенге. Из них взыскано 55,4 тыс. тенге", - добавили аналитики.
Напомним, 10 июля 2023 года президент подписал закон Республики Казахстан "Об интернет-рекламе и онлайн-платформах". Экс-министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали дал разъяснения по принятому закону.
Он направлен на правовую систематизацию общественных отношений, возникающих на онлайн-платформах в Республике Казахстан, в том числе в области производства и размещения интернет-рекламы. Законом предусмотрена обязательная интеграция государственного языка в интерфейсы и модерация онлайн-платформ, необходимость маркировки рекламы инфлюенсерами, эффективная модерация нелегального контента, что соответствует ряду недавно принятых законов. К примеру, принятым Европейским союзом законом Digital Services Act или законом "О цифровых услугах".
08.09.2024, 16:15 55881
Отец погибшего в Мангистауской области cолдата-срочника записал обращение к министру обороны Дополнено
Фото: кадр из видео Минобороны
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Актау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Отец погибшего во время сборов в Мангистауской области cолдата-срочника записал обращение к министру обороны Казахстана Руслану Жаксылыкову.
Еду в военный округ города Актау. Здесь случилось такое, что застрелили моего сына из пистолета в лицо. Теперь, как говорят, это был несчастный случай. Офицер, игрался с пистолетом, и тот, сам по себе якобы выстрелил. Я прошу министра обороны РК (...) чтобы это дело так просто не сошло (...) Здесь нет несчастного случая. Просто по-своему я понимаю, чтобы пистолет выстрелил, во-первых надо достать патрон в патронник, снять с предохранителя и нажать на курок. Это точно была не игрушка и точно не играл этот офицер", - заявил мужчина.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
Дополнено 08.09.2024, 16.55
В Министерстве обороны Республики Казахстан прокомментировали смерть cолдата-срочника в Мангистауской области.
Дело взято на особый контроль министра обороны. По его поручению создана специальная комиссия под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Ш-Х. Жазыкбаева. Проводится всесторонняя проверка обстоятельств трагедии, следственным органам оказывается полное содействие для объективного расследования. Виновные лица будут привлечены к строгой ответственности", - заверили в ведомстве.
В Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов с подразделениями регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша". По факту смерти возбуждено уголовное дело.
07.09.2024, 20:28 82876
Какая погода ожидается в Казахстане в воскресенье
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана 8 сентября пройдут дожди с грозами, на востоке, юго-востоке страны ночью ожидаются осадки в виде дождя и снега. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.
На западе, в центре республики антициклон по-прежнему сохранит погоду без осадков. По РК ожидается усиление ветра, на севере, востоке в ночные и утренние часы ожидается туман.
Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области сохранятся заморозки 2 градуса.
В большинстве областей сохраняется высокая пожарная опасность.
В Астане завтра синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков, температура воздуха днем составит плюс 15-17 °C.
В Алматы: облачно, без осадков, температура воздуха - плюс 21-23 °C.
В Шымкенте: облачно, без осадков, температура воздуха - плюс 23-25 °C.
06.09.2024, 16:24 111976
Депутаты подняли вопрос о возврате прежних часовых поясов в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты партии Amanat опубликовали видеообращение, в котором раскритиковали необдуманное решение перехода на единый часовой пояс и обещали провести слушания с участием членов правительства и экспертов.
По словам мажилисменов, во время летних поездок по регионам страны самым часто задаваемым вопросом населения был вопрос о часовом поясе. Особенно данным вопросом обеспокоены жители ВКО, Павлодарской области, СКО, Жетысуской области.
Люди требуют вернуть прежний часовой пояс. Возможно, для жителей Костаная, Кызылорды и Западного Казахстана данный часовой пояс удобен, но не для ВКО. На востоке Казахстане рассветает в 2.30 ночи. Люди просыпаются от мычания коров, а в 17.00 уже темно. Ученики второй смены как будут возвращаться домой в таких условиях? Особенно в сельской местности, где нет уличного освещения", - озвучил возмущения казахстанцев депутат Максат Толыкбай.
Партиец отметил, что территория страны обширная и вопрос часового пояса надо было изучать заранее. Он также пообещал, что фракция проведет слушания на пленарном заседании парламента с участием членов правительства, ученых и специалистов.
Если у вас есть предложения, обращайтесь, мы обсудим их вместе и постараемся повлиять на принятие конкретного решения правительством", - заключил депутат.
Напомним, депутат Лукбек Тумашинов обратился к к министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву с вопросом, почему при переходе на единый часовой пояс не учли мнение населения.
Ранее мажилисмен Едил Жанбыршин рассказал, что казахстанские депутаты могут вновь поднять вопрос о возвращении прежнего часового пояса в Казахстане.
Напомним, 1 марта 2024 года, Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение, многие граждане до сих пор не смогли адаптироваться к новому времени. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению. В комментариях к петиции казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
2 августа Минторговли отказалов удовлетворении петиции. В соцсетях многие граждане до сих пор массово высказывают недовольство принятым решением.
По словам членов рабочей группы, заседание по обсуждению петиции проходило с нарушениями. Авторы петиции также задались вопросом компетентности экспертов и ученых, которые выступают за единый часовой пояс.
Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.
06.09.2024, 14:10 115021
График взаимодействия с должниками установят для МФО
Проект предусматривает осуществление взаимодействия с заемщиками путем посещений по месту жительства либо встречи в отделении МФО
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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте "Открытые НПА" опубликован проект поправок, разработанных Агентством по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана, согласно которым микрофинансовые организации будут иметь право на взаимодействие с должниками, у которых сложилась просроченная задолженность.
Проект предусматривает осуществление взаимодействия с заемщиками, имеющими просроченную задолженность путем посещений по месту жительства либо встречи в отделении микрофинансовой организации не более трех раз в неделю в период с 8.00 до 21.00 в будние дни, телефонные переговоры не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 в будний день и двух раз в период с 9.00 до 19.00 в выходной день.
Также устанавливаются требования по предоставляемой информации заемщику при осуществлении взаимодействия, а также перечень недобросовестных действий.
Вместе с тем, документом предусмотрено сокращение до десяти дней с момента наступления просрочки срока отправки уведомления заемщику. Ранее уведомления отправлялись через 20 дней с начала просрочки.
Напомним, ограничения на потребительские займы и микрокредиты ввели в Казахстане.
06.09.2024, 11:21 113201
Манул попал в объектив фотоловушки в нацпарке Чарын
Фото: instagram/qazaqormany
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Конаев. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Фотоловушка зафиксировала манула в Чарынском государственном национальном природном парке, сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
В Казахстане манулы занесены в Красную книгу, охота на них запрещена с 1976 года.
Манул - редкий и скрытный зверь. Он редко покидает нору и даже добычу выслеживает из засады. На одном квадратном сантиметре их тела может расти до 9 тысяч волосков. Поэтому они могут переносить холода до -50°С", - рассказали в ведомстве.
Ранее в нацпарке "Алтын-Эмель" фотоловушка засняла краснокнижного медведя, а фотоловушки, установленные в ущельях Иле-Алатауского национального парка, запечатлели обитающих там снежных барсов.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?