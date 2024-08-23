22.08.2024, 16:38 26661
ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП
В фонде сложился недостаток средств по линии ГОБМП
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Фонда обязательного медстрахования Абулхаир Скаков прокомментировал многомиллиардную задолженность фонда медучреждениям за услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Глава ФОМС подтвердил задолженность в 200 млрд тенге перед медорганизациями по лини ГОБМП.
С начала года у нас не было информационной системы для проведения оплаты. Мы ее запустили, и все оплаты пошли. Но возникла вторая проблема - недостаток средств по линии ГОБМП. Сейчас мы закрываем свои обязательства", - рассказал Скаков.
При поступлении средств из республиканского бюджета в сентябре фонд намерен перекрыть свою задолженность за июнь и июль.
Скаков полагает, что в течение полутора - двух месяцев ФОМС максимально сократит разрыв задолженности перед медорганизациями.
Напомним, госаудит выявил многомиллиардные нарушения в деятельности ФОМС.
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22.08.2024, 18:22 17316
До $2 млрд намерены довести объемы взаимной торговли Казахстан и Таджикистан
Фото: Depositphotos
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Душанбе. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - До $2 млрд намерены довести объемы взаимной торговли Республика Казахстан и Республика Таджикистан, сообщает пресс-служа Акорды.
В прошлом месяце состоялось очередное заседание межправительственной комиссии на уровне заместителей премьер-министров. Мне доложили, что участники обсудили весь спектр вопросов нашего двустороннего взаимодействия. Ставим цель доведения объемов взаимной торговли до $2 млрд. Полагаю, что возможности для достижения этой цифры имеются", - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном формате с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Также глава государства с удовлетворением констатировал успешное развитие казахско-таджикского сотрудничества по всем ключевым направлениям.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главной целью его государственного визита в Таджикистан является достижение общей цели по выводу казахско-таджикских отношений дружбы и взаимной поддержки на качественно новый уровень. В этом контексте он обратил внимание на особую значимость подписываемого сегодня договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.
Этот исторический документ открывает для нас новые горизонты, закладывает основу для дальнейшего расширения многогранных связей. Наши совместные усилия по укреплению союзнических отношений способствуют обеспечению устойчивого роста и стабильности во всем Центрально-Азиатском регионе", - сообщил президент.
В свою очередь президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что подписание договора о союзнических отношениях качественно укрепит межгосударственное сотрудничество на долгосрочную перспективу.
В ходе встречи были определены приоритеты и задачи дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в агропромышленной, водно-энергетической, транспортно-транзитной сферах. Стороны договорились сконцентрировать усилия на запуске совместных проектов, а также создавать благоприятные условия для ведения бизнеса.
Также были рассмотрены возможности расширения взаимовыгодного партнерства в сферах цифровизации, образования и применения космических технологий.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в узком составе с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что сегодня будет подписан договор о союзнических отношениях между странами.
22.08.2024, 15:03 30331
Дожди препятствуют работам и полноценному созреванию зерновых - МСХ
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за дождей, препятствующих уборке зерновых, в Минсельхозе рассмотрен вопрос обеспеченности регионов зерносушильными агрегатами и топливом для них.
По данным Минсельхоза, на 20 августа в стране уже намолочено 2,2 млн тонн, убрано 1,1 млн тонн зерновых. Состояние 76% посевов оценивается как хорошее, 22% - удовлетворительное. Темпы уборки сопоставимы с прошлогодними, но массовым работам и полноценному созреванию зерновых препятствуют дожди. В связи с этим на заседании оперативного штаба был рассмотрен вопрос обеспеченности регионов зерносушильными агрегатами и топливом для них.
На сегодняшний день в основных зерносеющих регионах функционирует 1301 зерносушильный агрегат с общей мощностью 820,6 тыс. тонн зерна в сутки. В регионы уже поступили заявки на удешевленное топливо для работы этих сушилок в объеме 61 тыс. тонн дизельного топлива. Однако в ряде областей сушильные агрегаты работают на сжиженном газе, что требует поставок удешевленного газа", - рассказали в ведомстве.
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поручил МСХ и МЭ просчитать необходимый для сушильных агрегатов объем сжиженного газа и включить фермеров в список очередников на удешевленное топливо. Также акиматам дано поручение изучить потребность аграриев в мобильных сушильных агрегатах, а финансовым институтам - проработать возможность субсидирования их покупки.
Напомним, на осенние полевые работы аграриям отгружено более 64 тыс. тонн льготного дизельного топлива. Согласно утвержденным графикам всего в регионы будет поставлено порядка 355 тыс. тонн по фиксированной цене на уровне ниже рыночной.
22.08.2024, 14:29 32526
В Минэнерго сделали заявление по соглашению ОПЕК+
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Казахстана сделало заявление, в котором подтверждена приверженность страны соглашению ОПЕК+, передает корреспондент агентства.
Казахстан готов поддерживать решения, принимаемые совместно со странами - участниками ОПЕК+, сказано в заявлении.
Также сообщается, что Казахстан актуализировал план компенсации, включая перепроизводство в июле, и направил в секретариат ОПЕК.
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно плану компенсации", - добавили в Минэнерго.
В мае Казахстан перевыполнил обязательства на 45 тысяч баррелей в сутки. В связи с этим американское издание Bloomberg обвинило страну в мошенничестве из-за несоблюдения ограничений на добычу нефти.
В начале июня на 37-й министерской встрече ОПЕК и стран, не входящих в организацию, было принято решение продлить соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год.
22.08.2024, 14:06 31556
Беспрецедентные меры поддержки пообещали инвесторам для строительства новых сахарных заводов
Фото: pixabay.com
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана окажет беспрецедентные меры поддержки инвесторам для строительства новых сахарных заводов, сообщает primeminister.kz.
В их числе: субсидии, налоговые льготы, предоставление земельного участка с готовой инфраструктурой, доступ к льготным кредитным ресурсам. Об этом было заявлено на совещании правительства, на котором обсуждались вопросы уборки и переработки сахарной свеклы в текущем году.
В 2024 году площадь посевов увеличена до 25,2 тыс. га, что почти вдвое больше по сравнению с предыдущим годом (13,4 тыс. га). Ожидаемый валовый сбор сахарной свеклы в Жетысуской и Жамбылской областях составит 1,1 млн тонн с урожайностью 436 центнеров, что почти вдвое превышает прошлогодний результат. Действующие мощности сахарных заводов уже сейчас с трудом справляются с растущими объемами урожая сахарной свеклы", - говорится в информации.
Мощность переработки у Коксуского сахарного завода - 250 тыс. тонн, Аксуского - 350 тыс. тонн, Меркенского - в районе 200-300 тыс. тонн.
Удлинив срок переработки сырья, заводы смогут в этом году осилить прогнозируемый объем урожая в 1,1 млн тонн. Этот объем позволит произвести порядка 120-130 тыс. тонн свекловичного сахара. При этом ежегодная потребность страны составляет 550 тыс. тонн, из которых около 300 тыс. тонн - это нужды жителей", - сообщили в правительстве.
По словам вице-премьера Серика Жумангарина, переход на полное самообеспечение сахаром - стратегическая цель, это необходимо для повышения продовольственной безопасности и снижения импортозависимости.
Для этого нужно довести мощности переработки свеклы до 3 млн тонн. Достичь результатов мы можем за счет модернизации действующих заводов - Меркенского и Таразского, и строительства новых предприятий. Государству нужны новые сахарные заводы, и мы готовы оказать заинтересованным инвесторам широкий спектр преференций: субсидии, налоговые льготы, земельный участок с готовой инфраструктурой, доступ к льготным кредитным ресурсам. Поручаю АО "Казахинвест" совместно с МСХ, акиматами и АО "НУХ "Байтерек" начать активную кампанию для привлечения инвесторов строительства новых сахарных заводов в стране", - подчеркнул Жумангарин.
Ранее в Ассоциации сахарной промышленности заявили о необходимости модернизации заводов.
22.08.2024, 13:21 34521
Соглашения и контракты на $900 млн подписали Казахстан и Таджикистан
Казахстанско-таджикский инвестиционный форум состоялся в рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан
Фото: primeminister.kz
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Душанбе. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Таджикистан подписали контракты и соглашения на $900 млн на казахстанско-таджикском инвестиционном форуме в Душанбе.
Форум состоялся в рамках визита президента Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан.
Выступая с приветственной речью на мероприятии, первый вице-премьер Роман Скляр отметил, что Казахстан и Таджикистан имеют значительные возможности для реализации совместных проектов по многим направлениям, а проведение данного мероприятия является ярким подтверждением намерений двух стран усиливать двустороннее торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
Он подчеркнул, что сторонам важно продолжать взаимодействие между металлургическими предприятиями и расширять пул совместных агропроектов в области производства, переработки и хранения сельскохозяйственной и плодоовощной продукции с целью ее дальнейшего экспорта на рынки третьих стран.
Помимо этого, ведется плодотворное сотрудничество в транспортной и IT-сферах. При этом подчеркнуто создание Казахстаном всех условий для развития транзитных перевозок.
На полях форума состоялись двусторонние встречи представителей казахстанской стороны с руководством ряда таджикских компаний. Обсуждены конкретные предложения по реализации совместных проектов с созданием производств по выпуску продукции высокого передела", - сообщает пресс-служба правительства.
22.08.2024, 10:51 41111
Введен временный запрет на вывоз с территории Казахстана лома и отходов черных металлов
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 19 августа Министерством промышленности и строительства РК принят приказ "О некоторых вопросах регулирования вывоза лома и отходов черных металлов" № 304, сообщили в пресс-службе ведомства.
Приказом введен временный запрет на вывоз с территории РК лома и отходов черных металлов, а также бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава железнодорожным транспортом. Данная норма принята в целях обеспечения и загрузки отечественных металлургических предприятий сырьем, так как максимальная переработка вторичных металлов внутри страны является стратегически важным направлением для выпуска продукции более высокого передела, а также экологической чистоты и минимальной энергозатратности", - уточнили в пресс-службе.
Сообщается, что Министерство промышленности на протяжении последних несколько лет ведет последовательную работу, направленную на расширение производства сталелитейной промышленности с ориентиром на внутренний и внешние рынки.
Приказ вступает в действие с 22 августа 2024 года.
21.08.2024, 16:58 69806
Глава государства принял основателей компании Kaspi.kz Вячеслава Кима и Михаила Ломтадзе
Фото: Акорда
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент был проинформирован о результатах работы компании Kaspi.kz и планах по созданию новых сервисов для развития малого и среднего предпринимательства.
Согласно представленной главе государства информации, сегодня около 700 тысяч отечественных предпринимателей развивают свой бизнес с помощью технологий от Kaspi.kz. Только за 6 месяцев 2024 года проведены безналичные оплаты за товары и услуги на 12 трлн тенге, зарегистрировано 150 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Казахстанцы получили возможность своевременно оплачивать налоги с помощью онлайн-сервисов, созданных совместно с государственными органами. За 6 месяцев 2024 года таким образом уплачено более 1,1 трлн тенге налогов и других платежей в бюджет.
Президент отметил важность дальнейшего содействия малому и среднему предпринимательству в Казахстане и в этой связи выразил поддержку акционерам Kaspi.kz.
21.08.2024, 13:28 67471
Энергетический суверенитет и улучшение экологии: для чего развивают атомную энергетику в мире
В 2023 году на атомную энергетику пришлось 9% от всего производства электроэнергии
Фото: pixabay.com
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY -Мониторинговое агентство Energyprom.kz рассказало, для чего в современном мире развивают атомную энергетику.
На сегодняшний день в мире насчитывается 439 действующих атомных реакторов общей мощностью в 395 тысяч МВт. В 2023 году на атомную энергетику пришлось 9% от всего производства электроэнергии. Лидируют по мощности действующих АЭС в разрезе стран США: почти 97 тысяч МВт. На втором месте расположилась Франция: 61,4 тысячи МВт. Замыкает топ-3 Китай: 54,4 тысячи МВт", - информирует Energyprom.kz.
Также аналитики привели несколько примеров использования атомной энергии по странам.
В частности, в Китае активное развитие атомной энергетики является частью мер, предпринимаемых правительством для исправления экологической ситуации, вызванной массовым использованием угольных электростанций для обеспечения энергией бурно растущей экономики.
Наряду с ветровой и солнечной энергетикой, а также с модернизацией угольных электростанций атомная энергетика призвана исправить проблему качества воздуха в промышленных районах Китая. АЭС - пятый по значимости источник электрогенерации в стране", - сообщили они.
Кроме того, китайское правительство призывает к активному развитию атомной энергетики в рамках своего плана действий по сокращению выбросов углекислого газа до 2030 года.
Еще одним хорошим примером, по мнению аналитиков, является Беларусь, где генерировать энергию с помощью АЭС начали в 2020 году.
С момента включения в объединенную энергосистему первого энергоблока БелАЭС суммарно выработала более 27 млрд кВт·ч электроэнергии, что позволило заместить более 7 млрд кубические метров природного газа. Беларусь полностью отказалась от импорта электроэнергии и получила источник доступной, экологически чистой энергии, спрос на которую растет. В 2023 году общий объем электропотребления в стране достиг рекордного уровня: 41,1 млрд кВт·ч. При этом 29% от этого объема обеспечила атомная энергетика", - проинформировали они.
Подчеркивается, что на сегодняшний день доля атомной энергетики в стране приблизилась к 40%. Как отмечают в республике, мирный атом не только гарантирует энергетический суверенитет и устойчивое развитие энергосистемы, но и обеспечивает серьезные конкурентные преимущества для многих отраслей экономики - промышленности, науки, медицины, сельского хозяйства.
Также в топовую десятку по мощности атомной энергетики вошли Япония, Россия, Южная Корея, Канада, Украина, Индия и Испания
Ранее в обзоре агентства "Мирный атом: что даст Казахстану строительство АЭС в Алматинской области" были рассмотрены преимущества строительства АЭС для страны.
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