ФОМС задолжал медучреждениям 200 млрд тенге в рамках ГОБМП

В фонде сложился недостаток средств по линии ГОБМП

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Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Фонда обязательного медстрахования Абулхаир Скаков прокомментировал многомиллиардную задолженность фонда медучреждениям за услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.





Глава ФОМС подтвердил задолженность в 200 млрд тенге перед медорганизациями по лини ГОБМП.





С начала года у нас не было информационной системы для проведения оплаты. Мы ее запустили, и все оплаты пошли. Но возникла вторая проблема - недостаток средств по линии ГОБМП. Сейчас мы закрываем свои обязательства", - рассказал Скаков.





При поступлении средств из республиканского бюджета в сентябре фонд намерен перекрыть свою задолженность за июнь и июль.





Скаков полагает, что в течение полутора - двух месяцев ФОМС максимально сократит разрыв задолженности перед медорганизациями.



