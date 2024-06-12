Лишь 9 казахстанских медорганизаций соответствуют международному стандарту - премьер

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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "Қазақстан темір жолы" находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса.





Некогда самодостаточная компания "Қазақстан темір жолы" по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления, находится на грани выживания. Все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний. Созданные условия для излишних посредников вокруг КТЖ привели к завышению стоимости приобретаемых товаров и услуг более чем на 80 млрд тенге", - сказал Смаилов.





Он отметил, что пилотный проект по доступу частных перевозчиков на магистральную железнодорожную сеть, действующий с 2018 года, не принес ожидаемого эффекта и приводит к потерям доходов КТЖ. Подходы в тарификации должны быть справедливыми. Поэтому необходимо рассмотреть целесообразность дальнейшей работы частных железнодорожных перевозчиков.





73% всего грузооборота КТЖ за период с 2020 по 2023 год перевезено по тарифам ниже себестоимости. Убытки по регулируемым тарифам составили 907 млрд тенге, в том числе более половины - по экспорту. При этом уровень отдельных регулируемых тарифов на экспорт ниже тарифов на перевозку социально значимых продовольственных товаров внутри республики. Все убытки перекрываются в основном за счет транзитных доходов КТЖ. В этом отсутствует здравый экономический смысл. Ни один предприниматель не заинтересован осуществлять свою деятельность по принципу благотворительности. Это прямая дорога к банкротству", - сказал председатель Высшей аудиторской палаты.





Он отметил, что сегодня КТЖ не способна оплачивать свои обязательства.





Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти. 45% или 1,3 трлн тенге из общего долга направлено на рефинансирование ранее принятых долговых обязательств. Необходимо провести оптимизацию затрат группы компаний КТЖ с определением конкретных сроков по оздоровлению финансового и технического состояния. При этом существующие методы корпоративного управления и стратегия развития АО "Самрук-Қазына" не способны предотвратить кризис национальной железнодорожной компании страны. Дальнейшее ухудшение состояния активов, наращивание долгов и невозможность их обслуживания без кардинальных изменений в управлении приведет к дефолту КТЖ", - сказал Смаилов.





Также, по его словам, есть вопросы относительно полноты сведений по транзиту грузов. Статистические данные не соответствуют фактическим показателям.





Не проводится кардинальная реновация магистральных сетей. Нерационально закупать вагоны и локомотивы если состояние и пропускная способность действующих магистральных сетей не позволяют их безаварийное движение без ограничения скорости на всем маршруте следования. Ситуация усугубляется отсутствием комплексных цифровых решений при планировании и управлении движением. Информационные системы управления железнодорожными перевозками устарели. Их внедрение приходилось на 1980-2010 годы. К примеру, оформление транзита и планирование движения грузов осуществляются фактически в ручном режиме. А это высокие коррупционные риски. Все это приводит к ухудшению показателей использования локомотивов и высокой доле порожнего пробега на уровне 39%", - сказал Смаилов.





Кроме того, он сообщил, что срок эксплуатации важной автоматизированной системы оперативного управления перевозками заканчивается в ноябре 2027 года. А новых решений до сих пор нет. Правообладателями основных систем являются их разработчики - иностранные компании. Права самостоятельной доработки, модернизации систем у КТЖ нет.





Глава Высшей аудиторской палаты отметил, что в связи с вышеизложенным правительству и АО "Самрук-Қазына" требуется решить вопрос долговой нагрузки КТЖ, обеспечить направление доходов исключительно на восстановление производственных активов, в том числе на реновацию магистральной железнодорожной сети.





К тому же, по его словам, необходимо предусмотреть институт внешнего управляющего по развитию Национальной железнодорожной компании, ускорить цифровизацию процессов управления ж/д инфраструктурой и перевозками и исключить излишние частные посреднические структуры в организации производственно-технологических процессов и при перевозках грузов и пассажиров.





По данным главы Аудиторской палаты, на развитие железнодорожной отрасли за последние четыре года направлено около 2 трлн тенге, в том числе 332 млрд тенге бюджетных средств. Имеет место высокий износ железнодорожных сетей, локомотивов и вагонов. За 2020-2023 годы зафиксировано более 4 тыс. нарушений безопасности движения на магистральных, стационарных и подъездных путях. Задержка пассажирских поездов только за 2023 год составила 412 часов, то есть с ростом к 2022 году в 5 раз.





Дополнено 12.06.2024, 16.00





Позже в пресс-службе КТЖ ответили на заявления по поводу растущего долга.





На текущий момент номинальный долг КТЖ составляет 2,9 трлн тенге, 30% из которых в иностранной валюте. Ежегодно улучшаются производственные и финансовые показатели Компании. В течение трех лет выручка компании показывает устойчивую динамику, поднявшись с 1,3 трлн тенге в 2021 году до почти 2 трлн тенге в 2023 году. По итогам 2023 года прибыль составила 134 млрд тенге, что в 4 раза больше 2022 года. Это наилучший показатель Компании за последние 10 лет. При этом компания вовремя погашает все свои обязательства по кредитам", - заявили в пресс-службе нацкомпании.





По заявлению пресс-службы, стабильное финансовое положение КТЖ также подтверждается уровнем кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств и доверием со стороны международных финансовых институтов, предоставляющих компании кредитные средства и гарантии (Moody’s Investors Service - кредитный рейтинг "Baa3", прогноз "Стабильный"; FitchRatings - кредитный рейтинг "BBB-", прогноз "Стабильный"; S&P - кредитный рейтинг "BB", прогноз "Стабильный"; Moody’s ESG Solutions - ESG рейтинг - А2, 57 баллов).





В настоящее время компанией совместно с правительством и ФНБ "Самрук-Казына" проводится работа по постепенному повышению регулируемых тарифов и увеличению транзитных доходов для снижения уровня долга и обеспечения достаточного уровня инвестиций в инфраструктуру и подвижной состав", - добавили в КТЖ.