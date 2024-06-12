11.06.2024, 12:58 54301
Лишь 9 казахстанских медорганизаций соответствуют международному стандарту - премьер
Фото: unsplash.com
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Международному стандарту JCI (Joint Commission International) в Казахстане соответствуют лишь 9 медицинских организаций, заявил на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов.
Среди них Национальный научный кардиохирургический центр, Национальный центр материнства и детства и другие.
Аккредитация по этим стандартам означает высший уровень качества здравоохранения, к которому должны стремиться все медицинские учреждения. Поэтому, начиная с этапа проектирования ключевых проектов, должны быть предусмотрены требования международного стандарта JCI", - подчеркнул Бектенов.
Он также призвал при строительстве медицинских объектов максимально привлекать отечественных производителей стройматериалов, мебели и оснащения и привлекать в здравоохранение частные инвестиции.
В ближайшей перспективе такой способ в оснащении и управлении медицинскими объектами должен стать приоритетной мерой развития инфраструктуры", - заявил премьер.
Он акцентировал внимание акимов Мангистауской области, Улытау, Жетысу на данной проблеме - эти регионы демонстрируют наименьшие показатели по объемам привлеченных средств. Больше всего инвестиций приходится на Астану и Алматы, а также Туркестанскую и Атыраускую области.
На заседании члены кабмина одобрили Концепцию развития инфраструктуры здравоохранения на 2024-2030 годы.
В документе предусмотрены:
- снижение степени износа объектов здравоохранения до 30% (сейчас уровень износа инфраструктуры остается высоким - 50%, половина действующих объектов эксплуатируется более 40 лет);
- увеличение оснащенности до 88% и обеспеченности медперсоналом в соответствии с нормативами (в стране дефицит врачей и среднего медицинского персонала);
- строительство 34 якорных проектов на 11 440 коек. Это системообразующие медицинские учреждения, в частности, Национальный центр детской онкологии и гематологии, центр детской кардиохирургии, университетские многопрофильные больницы в регионах.
- модернизация 2,5 тыс. объектов здравоохранения и т.д.
Напомним, вчера депутат мажилиса Гульдара Нурумова раскритиковала финансирование онкослужбы в Казахстане и рассказала, с какими трудностями сталкиваются казахстанцы, страдающие онкологическими заболеваниями. Она предложила инициировать проверку ФОМС Высшей аудиторской палатой.
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12.06.2024, 12:48 8651
Верховный суд признал законным расследование в отношении КТЖ
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия Верховного суда РК признала законными результаты расследования департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Астаны в отношении ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", сообщает пресс-служба АЗРК.
Расследование проводилось за период 2020 года и 7 месяцев 2021 года по факту злоупотребления доминирующим положением на рынке перевозки грузов, а именно в части применения разных условий к равнозначным соглашениям без объективно оправданных на то причин.
КТЖ-ГП" при заключении договоров с контрагентами на перевозку грузов, применял понижающий коэффициент (скидку) при условии выполнения гарантированного объема перевозки нефти и нефтепродуктов в размере 400 тыс. тонн, однако по аналогичным договорам, заключенным с АО "КTZ Express" понижающий коэффициент применялся без дополнительных условий по гарантированным объемам перевозки. Таким образом, "КТЖ-ГП", применяя льготные условия к АО "КTZ Express", предоставил конкурентное преимущество, которое создало привилегированное положение относительно иных экспедиторских компаний", - сообщили в ведомстве.
КТЖ-ГП", не согласившись с результатами расследования, обжаловал решение ДАЗРК по городу Астане. Однако постановлением судебной коллегии РК от 30 мая 2024 года результаты расследования признаны законными.
Напомним, сегодня на пленарном заседании мажилиса председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что "Қазақстан темір жолы" находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти.
12.06.2024, 12:08 10766
Больнице в Карагандинской области начисляли финансирование за "мертвые души"
В государственный бюджет возвращены более 7 миллионов тенге
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Караганда. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры выявили грубые нарушения во время проверки районной больницы в Карагандинской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Обнаружены серьезные нарушения, связанные с незаконным расчетом финансирования на оказание амбулаторно-поликлинической помощи", - заявили в ведомстве.
Прокуроры выявили так называемые мертвые души - 87 человек, которые выбыли за пределы Республики Казахстан, однако на них продолжалось начисление финансирования.
Данное нарушение привело к незаконному использованию бюджетных средств. По акту прокурорского надзора районная больница вернула в государственный бюджет более 7 миллионов тенге. К дисциплинарной ответственности привлечены три, к административной ответственности - два должностных лица", - рассказали в прокуратуре.
Ранее сообщалось о грубейших нарушениях в медучреждениях СКО. Прокуроры выявили свыше 70 фактов фиктивной вакцинации, а также нашли на медицинских складах 1,8 тысячи доз просроченных вакцин.
12.06.2024, 11:45 11986
О системных недостатках в автодорожной отрасли заявил Смаилов
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане доля автодорог республиканского значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет всего 72%, заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса.
По словам Смаилова, несмотря не то, что за последние 4 года на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог выделено порядка 1,9 трлн тенге, проверка выявила существенные системные недостатки, требующие незамедлительных решений.
Ключевым фактором, способствующим разрушению дорог, является проезд тяжеловесных транспортных средств, с нарушением разрешенной массы. Эта проблема существует и никак не решается долгие годы по причине лоббирования интересов отдельных участников перевозочного процесса и отсутствия принципиальной позиции государственных органов. Некорректно фиксируются нарушения, установленные автоматизированными станциями измерений. Нужен категорический запрет на проезд большегрузов по дорогам общего пользования. И ужесточение ответственности за причиняемый ущерб государству", - заявил спикер.
Еще одна причина ухудшения состояния дорог - так называемый средний ремонт без разработки проектно-сметной документации и проведения экспертизы.
Установлено низкое качество управления проектами по международным займам под гарантию государства. Имеет место затягивание сроков их реализации", - пояснил Смаилов.
Это привело:
- к потерям республиканского бюджета почти на 40 млрд тенге в виде выплаты вознаграждений за обслуживание оплаченных и неосвоенных авансов;
- к удорожанию проектов на 294 млрд тенге;
- к оплате АО "НК "КазАвтоЖол" 21 млрд тенге не подтвержденных понесенных затрат.
Не проводится оценка достигнутых эффектов от привлеченных средств под гарантию государства. Себестоимость реализуемых за счет таких средств проектов на предмет возможного удешевления не анализируется. К примеру, стоимость 1 км дорог за счет гарантированных займов дороже стоимости строительства за счет бюджетных средств в среднем в 3 раза. Дефицит строительных материалов и их низкое качество, отражаются как на себестоимости строительства и ремонта дорог, так и на своевременности реализации проектов автодорожной отрасли. Проведение экспертизы качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте автодорог недостаточно эффективно. Сохраняется остаточный принцип финансирования работ по текущему содержанию дорог. За последние 4 года в среднем 67% от норматива. Имеет место недоукомплектованность АО "НК "КазАвтоЖол" дорожно-эксплуатационной техникой, необходимой для содержания автодорог республиканского значения", - перечислил Смаилов основные проблемы отрасли.
Он подчеркнул, что по результатам аудита выработаны конкретные поручения и рекомендации, которые будут на жестком контроле до полного исполнения.
Ранее прокуроры выявили нарушения при ремонте автомобильных дорог в Алматы. Поставщики экономили на асфальте и завышали сметы на ремонт.
12.06.2024, 10:58 13221
Долг КТЖ на начало года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти Дополнено
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "Қазақстан темір жолы" находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти. Об этом заявил председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса.
Некогда самодостаточная компания "Қазақстан темір жолы" по причине неэффективного и консервативного менеджмента, непродуманного разгосударствления, находится на грани выживания. Все высокодоходные услуги переданы в руки частных компаний. Созданные условия для излишних посредников вокруг КТЖ привели к завышению стоимости приобретаемых товаров и услуг более чем на 80 млрд тенге", - сказал Смаилов.
Он отметил, что пилотный проект по доступу частных перевозчиков на магистральную железнодорожную сеть, действующий с 2018 года, не принес ожидаемого эффекта и приводит к потерям доходов КТЖ. Подходы в тарификации должны быть справедливыми. Поэтому необходимо рассмотреть целесообразность дальнейшей работы частных железнодорожных перевозчиков.
73% всего грузооборота КТЖ за период с 2020 по 2023 год перевезено по тарифам ниже себестоимости. Убытки по регулируемым тарифам составили 907 млрд тенге, в том числе более половины - по экспорту. При этом уровень отдельных регулируемых тарифов на экспорт ниже тарифов на перевозку социально значимых продовольственных товаров внутри республики. Все убытки перекрываются в основном за счет транзитных доходов КТЖ. В этом отсутствует здравый экономический смысл. Ни один предприниматель не заинтересован осуществлять свою деятельность по принципу благотворительности. Это прямая дорога к банкротству", - сказал председатель Высшей аудиторской палаты.
Он отметил, что сегодня КТЖ не способна оплачивать свои обязательства.
Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти. 45% или 1,3 трлн тенге из общего долга направлено на рефинансирование ранее принятых долговых обязательств. Необходимо провести оптимизацию затрат группы компаний КТЖ с определением конкретных сроков по оздоровлению финансового и технического состояния. При этом существующие методы корпоративного управления и стратегия развития АО "Самрук-Қазына" не способны предотвратить кризис национальной железнодорожной компании страны. Дальнейшее ухудшение состояния активов, наращивание долгов и невозможность их обслуживания без кардинальных изменений в управлении приведет к дефолту КТЖ", - сказал Смаилов.
Также, по его словам, есть вопросы относительно полноты сведений по транзиту грузов. Статистические данные не соответствуют фактическим показателям.
Не проводится кардинальная реновация магистральных сетей. Нерационально закупать вагоны и локомотивы если состояние и пропускная способность действующих магистральных сетей не позволяют их безаварийное движение без ограничения скорости на всем маршруте следования. Ситуация усугубляется отсутствием комплексных цифровых решений при планировании и управлении движением. Информационные системы управления железнодорожными перевозками устарели. Их внедрение приходилось на 1980-2010 годы. К примеру, оформление транзита и планирование движения грузов осуществляются фактически в ручном режиме. А это высокие коррупционные риски. Все это приводит к ухудшению показателей использования локомотивов и высокой доле порожнего пробега на уровне 39%", - сказал Смаилов.
Кроме того, он сообщил, что срок эксплуатации важной автоматизированной системы оперативного управления перевозками заканчивается в ноябре 2027 года. А новых решений до сих пор нет. Правообладателями основных систем являются их разработчики - иностранные компании. Права самостоятельной доработки, модернизации систем у КТЖ нет.
Глава Высшей аудиторской палаты отметил, что в связи с вышеизложенным правительству и АО "Самрук-Қазына" требуется решить вопрос долговой нагрузки КТЖ, обеспечить направление доходов исключительно на восстановление производственных активов, в том числе на реновацию магистральной железнодорожной сети.
К тому же, по его словам, необходимо предусмотреть институт внешнего управляющего по развитию Национальной железнодорожной компании, ускорить цифровизацию процессов управления ж/д инфраструктурой и перевозками и исключить излишние частные посреднические структуры в организации производственно-технологических процессов и при перевозках грузов и пассажиров.
По данным главы Аудиторской палаты, на развитие железнодорожной отрасли за последние четыре года направлено около 2 трлн тенге, в том числе 332 млрд тенге бюджетных средств. Имеет место высокий износ железнодорожных сетей, локомотивов и вагонов. За 2020-2023 годы зафиксировано более 4 тыс. нарушений безопасности движения на магистральных, стационарных и подъездных путях. Задержка пассажирских поездов только за 2023 год составила 412 часов, то есть с ростом к 2022 году в 5 раз.
Дополнено 12.06.2024, 16.00
Позже в пресс-службе КТЖ ответили на заявления по поводу растущего долга.
На текущий момент номинальный долг КТЖ составляет 2,9 трлн тенге, 30% из которых в иностранной валюте. Ежегодно улучшаются производственные и финансовые показатели Компании. В течение трех лет выручка компании показывает устойчивую динамику, поднявшись с 1,3 трлн тенге в 2021 году до почти 2 трлн тенге в 2023 году. По итогам 2023 года прибыль составила 134 млрд тенге, что в 4 раза больше 2022 года. Это наилучший показатель Компании за последние 10 лет. При этом компания вовремя погашает все свои обязательства по кредитам", - заявили в пресс-службе нацкомпании.
По заявлению пресс-службы, стабильное финансовое положение КТЖ также подтверждается уровнем кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств и доверием со стороны международных финансовых институтов, предоставляющих компании кредитные средства и гарантии (Moody’s Investors Service - кредитный рейтинг "Baa3", прогноз "Стабильный"; FitchRatings - кредитный рейтинг "BBB-", прогноз "Стабильный"; S&P - кредитный рейтинг "BB", прогноз "Стабильный"; Moody’s ESG Solutions - ESG рейтинг - А2, 57 баллов).
В настоящее время компанией совместно с правительством и ФНБ "Самрук-Казына" проводится работа по постепенному повышению регулируемых тарифов и увеличению транзитных доходов для снижения уровня долга и обеспечения достаточного уровня инвестиций в инфраструктуру и подвижной состав", - добавили в КТЖ.
12.06.2024, 10:05 15316
Аттестат о среднем образовании оцифровали в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Перечень цифровых документов пополнился аттестатом об основном среднем и общем среднем образовании. Он будет доступен в новом сервисе Bilim в мобильном приложении eGovMobile, сообщает пресс-служба Минпросвещения Казахстана.
Начиная с этого года аттестаты выпускников школ будут доступны в цифровом формате. Для этого в мобильном приложении eGovMobile необходимо пройти на новый сервис Bilim, где в разделе "Мои дети" будут доступны цифровые документы несовершеннолетних для родителей или законных представителей", - отметила и.о. директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.
Напомним, месяц назад Министерством просвещения РК был запущен новый сервис Bilim в мобильном приложении eGovMobile, который включает несколько разделов, содержащих информацию об образовании, цифровые документы и другие. Годом ранее в приложении стали доступны дипломы колледжей с QR-кодом.
12.06.2024, 08:45 18351
Правительство выделило 9 млрд тенге на реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу
Фото: primeminister.kz
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Павлодар. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 9 млрд тенге из резерва правительства на строительство и реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу. Средний износ сетей в этих городах составляет от 59 до 90%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Будет осуществлено строительство тепломагистрали ТМ-13 протяженностью 2,5 км в Павлодаре (3,6 млрд тенге). Это позволит обеспечить стабильным теплоснабжением многоквартирные жилые дома в районе улиц Павлова - Шевченко - Катаева, где проживает 41,5 тыс. человек", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, в Экибастузе будет проведена реконструкция участков тепломагистралей ТМ-1 и ТМ-3 общей протяженностью почти 4 км (3,6 млрд тенге). Благодаря данной работе планируется подключить новые жилые дома, социальные учреждения и объекты малого и среднего бизнеса. Это охватит свыше 2 тыс. человек.
Оставшиеся 1,8 млрд тенге направят на реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей в Аксу протяженностью 4,3 км, расположенных в микрорайонах №3,5 и 8. За последние два года на данных участках произошло свыше 40 порывов. Реконструкция позволит обеспечить качественным теплоснабжением более 1,5 тыс. местных жителей", - сообщили в правительстве.
По данным акимата Павлодарской области, на сегодняшний день протяженность сетей теплоснабжения в Павлодаре составляет 828,1 км (средний износ - 82,8%), в Экибастузе - 422,5 км (90,7%), в Аксу - 99,1 км (59%). По результатам технического обследования для неотложных работ были определены 4 участка с наиболее высоким уровнем износа.
Напомним, ранее премьер-министр РК подписал постановление правительства о выделении 3,4 млрд тенге из резерва на дальнейшую модернизацию ТЭЦ Экибастуза: капитальный ремонт котлоагрегатов и строительство магистрали осветленной воды.
Кроме того, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 16 млрд тенге направлено на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды, более 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт теплосетей Риддера и 816 млн тенге на ремонт котельных Кокшетау.
11.06.2024, 21:25 40796
Казахстанцы смогут посещать Марокко без визы
Документ доступен для обсуждения до 25 июня
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - МИД РК подготовило постановление правительства "О подписании Соглашения между правительством Казахстана и правительством Королевства Марокко об освобождении от визовых требований владельцев национальных/общегражданских паспортов". Документ опубликован на сайте "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 25 июня.
Соглашение предусматривает, что граждане государства одной из сторон освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на основании действительных национальных/общегражданских паспортов, при условии, что продолжительность каждого периода пребывания не должна превышать 30 календарных дней в течение периода 180 дней с даты их въезда.
Граждане государства одной из сторон, намеревающиеся в деловых целях, в целях трудоустройства или учебы въехать и оставаться на территории государства другой стороны дольше, чем 30 календарных дней, должны получить соответствующую визу в дипломатических представительствах или консульских учреждениях государства другой стороны.
Ранее Казахстан и Таиланд договорились о безвизовом режиме.
Безвиз с Вьетнамом вступил в силу с 25 мая.
11.06.2024, 12:36 52016
Строительство Камбаратинской ГЭС: стороны подписали предварительное соглашение
Положения, отраженные в подписанном документе, в дальнейшем лягут в основу межправительственного соглашения
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Вена. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Главы Министерств энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана на Международном энергетическом инвестиционном форуме в Вене подписали предварительное соглашение о совместном строительстве Камбаратинской ГЭС, сообщает пресс-служба Минэнерго.
Межведомственное соглашение по подготовке к реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1 подписали Алмасадам Саткалиев, Таалайбек Ибраев и Джурабек Мирзамахмудов.
В соглашении закреплены основные принципы реализации проекта по строительству и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1. Положения, отраженные в подписанном документе, в дальнейшем лягут в основу межправительственного соглашения", - говорится в пресс-релизе.
В числе предварительных положений: создание на территории Кыргызской Республики отдельного акционерного общества в рамках проекта со следующим долевым участием в проекте и уставном капитале:
- кыргызская сторона - 34%;
- казахстанская сторона - 33%;
- узбекская сторона - 33%.
Также в документе прописана гарантированная покупка вырабатываемой электроэнергии в объеме, определяемом государствами сторон и т.д.
На форуме Алмасадам Саткалиев также провел ряд встреч, нацеленных на привлечение инвесторов для реализации электроэнергетических проектов в Казахстане. В частности, министр встретился с президентом Ассоциации промышленников Австрии, представителями компании Siemens Austria, Gas Connect Austria и другими.
Также глава Минэнерго Казахстана побеседовал с представителями Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в состав группы Всемирного банка.
В беседах министр отметил, что Казахстан открыт для реализации новых стратегических инициатив в области энергетики и готов к взаимовыгодному сотрудничеству.
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12.06.2024, 08:45Правительство выделило 9 млрд тенге на реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу 12.06.2024, 10:0514746Аттестат о среднем образовании оцифровали в Казахстане 12.06.2024, 10:5812651Долг КТЖ на начало года составлял 2,9 трлн тенге и продолжает расти 12.06.2024, 11:4510636О системных недостатках в автодорожной отрасли заявил Смаилов 12.06.2024, 12:089416Больнице в Карагандинской области начисляли финансирование за "мертвые души" 05.06.2024, 11:48228716Защитную дамбу близ Атырау размыло паводками 05.06.2024, 11:11206776В Жамбылской области локализовали пожар на территории лесничества 07.06.2024, 14:09179121Дополнительный выходной 17 июня отменили в Казахстане 07.06.2024, 14:53175961Алматы лидирует по нарушениям ПДД водителями мопедов 06.06.2024, 12:02164141Исковая давность для материалов СМИ: парламент одобрил закон "О масс-медиа" 22.05.2024, 16:05345771Заболеваемость сахарным диабетом стремительно растет в Казахстане 16.05.2024, 16:15321746В Алматы сносят нелегально построенные магазин и столовую 22.05.2024, 15:23Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений313036Благотворительный фонд "Халык" и Halyk Bank начали выплачивать компенсацию пострадавшим от наводнений 20.05.2024, 20:03303971Движение по трассе Атырау - Индер закрывают 20.05.2024, 18:58297166Защитные дамбы строят на трассе Атырау - Индер
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