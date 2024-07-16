Дело "Ертіс орманы": Антикор заявил о завершении досудебного расследования в отношении должностных лиц резервата
Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении должностных лиц государственного лесного природного резервата "Ертіс орманы", сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.
Подозреваемым лицам инкриминируется создание и участие в организованной преступной группе, деятельность которой связана с хищением бюджетных средств в особо крупном размере и злоупотреблениями должностными полномочиями", - проинформировали в пресс-службе.
По данным Антикора, ОПГ во главе с гендиректором резервата "Ертіс орманы" в период с апреля 2022 по декабрь 2023 года путем незаконной реализации деловой древесины под видом технологических и топливных дров похищен лес на сумму порядка 153 млн тенге.
Участники организованной преступной группы с санкции суда находятся под стражей. За аналогичные преступления ранее было осуждено руководство "Семей орманы", - сообщили в агентстве.
Также в пресс-службе рассказали о пресечении деятельности организованной преступной группы в Туркестанской области.
Проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц отдела образования Шардаринского района по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств. Устойчивая преступная группа, состоящая из 12 участников, подозревается в хищении бюджетных средств на системной основе в период с 2020 по 2023 годы путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета", - проинформировали в Антикоре.
Отмечается, что в результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 3,7 млрд тенге. Досудебное расследование продолжается.
Кроме того, в области Жетісу завершено ранее начатое расследование в отношении должностных лиц отдела образования Талдыкоргана по факту создания организованной преступной группы и участия в ней в целях хищения бюджетных средств.
Устойчивая организованная преступная группа занималась противоправными деяниями на территории Талдыкоргана в период с января 2020 года по март 2023 года и состояла из 13 участников. Они на системной основе совершали хищения бюджетных средств путем перечисления заработной платы физическим лицам, фактически не работавшим в сфере образования, а также на свои личные счета", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в результате преступных действий государству причинен ущерб в размере 4,3 млрд тенге. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что должностные лица подозреваются в причастности к незаконной вырубке леса в "Ертіс орманы".