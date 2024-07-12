Задержан директор филиала "Семей орманы"   

Подозреваемый был осужден к шести годам лишения свободы, однако он на оглашение приговора не явился и скрылся от правосудия

Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры

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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел из Грузии экстрадирован осужденный гражданин Казахстана для исполнения приговора суда. Об этом - Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК при содействии Министерства иностранных дел из Грузии экстрадирован осужденный гражданин Казахстана для исполнения приговора суда. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.





По данным ведомства, в 2020 году в Шымкенте злоумышленник, применяя насилие, пытался изнасиловать молодую девушку. Преступление не было доведено до конца в связи с тем, что потерпевшая оказала активное сопротивление и смогла вырваться из рук преступника.





По результатам судебного разбирательства подозреваемый был осужден к шести годам лишения свободы, однако он на оглашение приговора не явился, скрылся от правосудия и уклонился от исполнения наказания. В связи с этим он был объявлен в международный розыск. В октябре 2023 года осужденный задержан на территории Грузии.





По запросу Генпрокуратуры Казахстана грузинская сторона приняла решение об экстрадиции преступника в РК.





Отмечается, что в настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.



