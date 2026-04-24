Проверку провели в школе Костанайской области после выявления случая туберкулеза

Костанай. 23 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В школе-гимназии имени Габбаса Жумабаева в Мендыкаринском районе Костанайской области в марте 2026 года выявили случай туберкулеза. По факту заболевания проведено эпидемиологическое расследование. В школе определили круг контактных лиц и провели дезинфекцию, сообщает агентство Kazinform





По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля области, всего обследован 441 человек, из них 339 учащихся. Все контактные лица прошли необходимые диагностические исследования, включая пробу Манту, рентгенографию и флюорографию.





Случаев заболевания среди контактных лиц не выявлено. На сегодняшний день все противоэпидемические мероприятия завершены", - отметили в ведомстве.





Источник инфекции - сотрудник столовой - госпитализирован и проходит лечение. В департаменте подчеркнули, что при своевременной изоляции больного и соблюдении санитарных требований риск распространения инфекции в организованных коллективах остается низким.





В ходе расследования выявлено, что сотрудник был допущен к работе без обязательного медицинского осмотра. В связи с этим в отношении индивидуального предпринимателя приняты меры административного воздействия.





По данным специалистов, в регионе продолжается медицинское наблюдение за контактными лицами.





В целом с начала 2026 года в Костанайской области зарегистрировано 66 случаев туберкулеза, из них три - среди детей до 14 лет и два - среди подростков. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года заболеваемость снизилась на один случай.





За три месяца текущего года в общеобразовательных школах выявлено шесть случаев туберкулеза: два - среди сотрудников и четыре - среди учащихся. В 2025 году было зарегистрировано 17 случаев в школах и один - в детском саду. При этом половина заболевших в школах - технический персонал.





В департаменте подчеркнули, что при каждом случае заболевания проводится полный комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекции.





Основными мерами профилактики остаются раннее выявление заболевания, ежегодная туберкулинодиагностика у детей из групп риска и флюорографическое обследование взрослого населения.





Напомним, всего в Казахстане на учете по туберкулезу состоят более 7,3 тыс. пациентов.



